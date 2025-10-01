Egy vagyon lapulhat a pénztárcádban, ez az 50-es százezreket ér!

– Egy a pénztárcánk mélyéről előkerülő, hétköznapi érmének tűnő darab valójában ritkaság is lehet, és egy jó aukción súlyos százezreket hozhat. A magyar 50 forintos sem kivétel: bizonyos változatai, főleg ritka hibaveretek vagy átmeneti, kevéssé ismert veretek, meglepően magas árakon cserélnek gazdát – olvasható a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ oldalán. Egy hibás pénzérme a mi pénztárcánkban is ott lapulhat.

Egy hibás pénzérme, egy részletszegény ötven-, vagy egy hosszú vízjeles kétszáz forintos a gyűjtők számára nagyon sokat ér. Fotó: MW-archív

Egy hibás pénzérme súlyos százezreket érhet

Mint írják, a numizmatika piacán nem igazából a névérték számít, hanem a sztori. Ha egy érme kivételes körülmény között készült, például hibás volt a verőszerszám, vagy ha egy kísérleti sorozatból származik, akkor azonnal keresetté válhat. Mivel a gyűjtők a történetet vásárolják meg, így egy hibás 50 forintos is súlyos százezreket érhet. Ilyen hiba lehet egy látványos, elcsúszott veret, egy ritka forgalmi emlék-változat, esetleg egy úgynevezett „mule”, amikor két különböző verőt használva keveredik az éremkép.

Ahogy azt egy tapasztalt pénzérme gyűjtő elmondta, nem az évszám az első, amit néz, hanem az állapot és a különlegesség. A ritkaság, a hiba jellege és a megkíméltség együtt adják össze a pénzérme valódi értékét.

Az igazi ritkaság apró jelei

Ha azonosítani szeretnénk egy ilyen ritkaságot, először nézzük meg a peremet: vajon a széle egyenetlen, szakadt, vagy észreveszünk gyűrűtörésre utaló jeleket? Tartsuk az érmét két ujjunk között, és fordítsuk meg függőleges tengelye mentén: ha a hátlap nem „egyenesen” áll, hanem erősen elfordult, lehet, hogy verőtengely-eltéréssel van dolgunk.

Figyeljük a feliratokat: keressünk elmosódott, duplázott betűket. Ha a forint-felirat vagy az évszám árnyékoltnak tűnő, akkor lehet, hogy duplaveret történt.

Keressük az apró, gyári jelzéseket, és hasonlítsuk össze egy teljesen átlagos darabbal.

Ha bármi különöset látunk, fontos, hogy semmiképpen ne tisztítsuk meg, mert ez jelentősen csökkenti az értékét. Készítsünk egy éles fotót, és kérjünk véleményt egy szakértőtől, így ha pozitív választ kapunk, következhet a hivatalos minősítés.