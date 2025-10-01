3 órája
Egy vagyon lapulhat a pénztárcádban, ez az 50-es százezreket ér!
Ott van, mégsem sejtjük, hogy mennyit ér. Egy hétköznapinak tűnő, de hibás pénzérme súlyos százezreket is érhet.
– Egy a pénztárcánk mélyéről előkerülő, hétköznapi érmének tűnő darab valójában ritkaság is lehet, és egy jó aukción súlyos százezreket hozhat. A magyar 50 forintos sem kivétel: bizonyos változatai, főleg ritka hibaveretek vagy átmeneti, kevéssé ismert veretek, meglepően magas árakon cserélnek gazdát – olvasható a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ oldalán. Egy hibás pénzérme a mi pénztárcánkban is ott lapulhat.
Egy hibás pénzérme súlyos százezreket érhet
Mint írják, a numizmatika piacán nem igazából a névérték számít, hanem a sztori. Ha egy érme kivételes körülmény között készült, például hibás volt a verőszerszám, vagy ha egy kísérleti sorozatból származik, akkor azonnal keresetté válhat. Mivel a gyűjtők a történetet vásárolják meg, így egy hibás 50 forintos is súlyos százezreket érhet. Ilyen hiba lehet egy látványos, elcsúszott veret, egy ritka forgalmi emlék-változat, esetleg egy úgynevezett „mule”, amikor két különböző verőt használva keveredik az éremkép.
Ahogy azt egy tapasztalt pénzérme gyűjtő elmondta, nem az évszám az első, amit néz, hanem az állapot és a különlegesség. A ritkaság, a hiba jellege és a megkíméltség együtt adják össze a pénzérme valódi értékét.
Az igazi ritkaság apró jelei
- Ha azonosítani szeretnénk egy ilyen ritkaságot, először nézzük meg a peremet: vajon a széle egyenetlen, szakadt, vagy észreveszünk gyűrűtörésre utaló jeleket? Tartsuk az érmét két ujjunk között, és fordítsuk meg függőleges tengelye mentén: ha a hátlap nem „egyenesen” áll, hanem erősen elfordult, lehet, hogy verőtengely-eltéréssel van dolgunk.
- Figyeljük a feliratokat: keressünk elmosódott, duplázott betűket. Ha a forint-felirat vagy az évszám árnyékoltnak tűnő, akkor lehet, hogy duplaveret történt.
- Keressük az apró, gyári jelzéseket, és hasonlítsuk össze egy teljesen átlagos darabbal.
Ha bármi különöset látunk, fontos, hogy semmiképpen ne tisztítsuk meg, mert ez jelentősen csökkenti az értékét. Készítsünk egy éles fotót, és kérjünk véleményt egy szakértőtől, így ha pozitív választ kapunk, következhet a hivatalos minősítés.
A hamis hiba tévútra vezethet
Persze vannak tipikus buktatók is, például a „hamis hiba” – amikor sérülésnek nézzük a gyári eltérést. Emellett a présnyom, a savas elszíneződések is megtévesztők lehetnek. Hibába eshetünk, ha félreértelmezzük az állapotot. Egy ritka hiba is sokat veszít értékéből, ha karcos, mattult vagy polírozott. Figyelnünk kell arra is, hogy ne árazzuk túl a pénzérmét, mert ez elriasztja a komoly vevőket: érdemes figyelembe venni a már ténylegesen lezárt aukciók árait.
Persze, ehhez először át kell alaposan néznünk a péntárcánkat. Nosza, kalandra fel! Hátha szerencsénk lesz.
Ritka 100 forintos került elő
Nemrégiben egy különös százforintos bukkant fel egy TikTok-videóban. Az egyedi érme mindenben stimmel az eredetivel – méret, súly, anyag – mégis más áll rajta, mint kellene.
