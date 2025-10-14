október 14., kedd

Fejlesztés

1 órája

Autópályát avattak a szomszédban, Békésből is könnyebbé válik a közlekedés

Az Aradra gyakran utazó Békés vármegyeiknek is jó hír, hogy javult a közlekedés Temesvár és Arad között. A frissen átadott DN69A gyorsforgalmi út közvetlen kapcsolatot teremt az A1-es autópályáig.

Beol.hu

Átadták Romániában a Temesvárt az A1-es autópályával összekötő új szakaszt. A DN69-es főútról leágazó, 10 kilométer hosszú, kétszer két sávos DN69A gyorsforgalmi út hétfőn délután nyílt meg a forgalom előtt – számolt be a hírről a Világgazdaság.

Temesvár, ahonnan indul az új gyorsforgalmi út
Temesvárról indul az új gyorsforgalmi út, biztonságosabbá téve az utat Aradig. Illusztráció: Shutterstock

Ahogy a vg.hu írja, a fejlesztésnek köszönhetően a városból közvetlenül, településeken való áthaladás nélkül lehet elérni az Arad és Déva között húzódó autópályát, ami gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a közlekedést. Az új úton nincsenek kereszteződések, a forgalmi irányokat betonkorlát választja el. A fejlesztés jelentősen csökkenti a forgalmi torlódásokat és gyorsabbá, biztonságosabbá teszi a közlekedést nemcsak a romániai autósok, hanem a Magyarországról érkezők számára is. Különösen jó hír ez a Békés vármegyéből gyakran átjárók, ingázók számára.

Régóta várt gyorsforgalmi út és autópályaszakasz

Nyáron hasonló fejlesztést adtak át szintén Romániában, akkor Kolozsvár közelében a Tordatúrig vezető új gyorsforgalmi utat nyitották meg. Az öt kilométer hosszú, négysávos szakasz összeköti az észak-erdélyi autópályát (A3) az 1-es számú főúttal (DN1). Ahogy arról beszámoltunk, azzal a céllal épült meg, hogy tehermentesítse Kolozsvár és a közeli Torda forgalmát, csökkentve a zsúfoltságot, a légszennyezést és az utazási időt.

Egy héttel ezelőtt pedig a délnyugati országrészben adtak át egy fontos beruházást, amikor október 7-én megnyitották az M6-os autópálya utolsó, határig tartó szakaszát, így immár közvetlen összeköttetés jött létre a magyar és a horvát autópálya-hálózat között. Az új szakasz jelentősen lerövidíti az utazási időt: Pécsről Eszék mostantól másfél óra helyett mintegy 50 perc alatt érhető el, és ezzel együtt az Adria közelebb került a Dél-Alföldhöz – így legalább könnyebben elkerülhetőek lesznek a dugók a hírhedt horvát fizetőkapuknál.

 

 

