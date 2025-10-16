Rendkívüli hír érkezett: ilyen olcsón sehol sem csobbanhatunk

Szikrázó őszi napsütés, Gyopárosfürdő páratlan természeti közege és mindez egy gyógyvízzel feltöltött medencéből élvezve, ez kihagyhatatlan lehetőség. Pénteki akciót hirdetett a gyopárosi fürdő: október 17-én, pénteken a belépő egységesen 800 forint lesz. Csak ezen a napon. A fürdő 10 és 21 óra között lesz nyitva.

Gyopárosfürdő híresen jó gyógyvizét sokan kedvelik. Fotó: Facebook

Aki élvezni kívánja a termálvíz melegét, a földszinti szaunát és a pihenést, annak ez most egy fantasztikus lehetőség.