Termálfürdő
41 perce
Rendkívüli hír érkezett: ilyen olcsón sehol sem csobbanhatunk
Híresen jó itt a gyógyvíz. Most egy olyan ajánlattal csábít ez a fürdő, ami kihagyhatatlan. Mutatjuk, hol és mikor érdemes csobbanni.
Szikrázó őszi napsütés, Gyopárosfürdő páratlan természeti közege és mindez egy gyógyvízzel feltöltött medencéből élvezve, ez kihagyhatatlan lehetőség. Pénteki akciót hirdetett a gyopárosi fürdő: október 17-én, pénteken a belépő egységesen 800 forint lesz. Csak ezen a napon. A fürdő 10 és 21 óra között lesz nyitva.
Aki élvezni kívánja a termálvíz melegét, a földszinti szaunát és a pihenést, annak ez most egy fantasztikus lehetőség.
