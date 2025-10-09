Befektetőket csábítanak az eladósorba került orosházi síküveggyár területére

Ahogy a minap megírtuk, eladó a több mint 30 éves múltra visszatekintő orosházi síküveggyár, amely 2022-ben állt le ideiglenesen, az újraindítás azonban azóta sem történt meg. A Világgazdaság 2024 végén arról írt, hogy egyre nagyobb az esély arra, hogy teljesen megszűnik a termelés a takaréklángon működő, amerikai tulajdonban álló orosházi síküveggyárban. A napokban pedig több olvasónk jelezte, hogy megjelent az ingatlanhirdetés: eladó a patinás gyár. A Guardian Orosháza telephelyének ára 24 millió euró, azaz 9,57 milliárd forint. Ahogy a hirdetésben olvasható, az épületek koruknak és használatuknak megfelelően jó állapotban vannak.

A Guardian Orosháza ipari telephelye fejlett kiépítettsége révén vonzó lehet a potenciális befektetők számára, erről is tárgyaltak. Forrás: Erdős Norbert Facebook oldala

A Guardian Orosháza telephelye is a befektetők célkeresztjében

Mindeközben Erdős Norbert országgyűlési képviselő arról írt Facebook-oldalán, hogy a napokban a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) meghívására meghallgatták Békés vármegye fejlesztési koncepcióját. Ismertette, hogy az eszmecserén, mint Békés-Csanád országgyűlési képviselője világossá tette:

az öntözésfejlesztés,

az élelmiszeripari beruházások,

a közlekedés

és az ipar támogatása

alapvető a térségben.

A képviselőt Joó István vezérigazgató biztosította: Békéscsaba (Vulcan Shield Global – 2500 munkahely) és Gyula (Airbus) után Orosházán is nagy fejlesztések várhatók: az ipari park és a volt Guardian üzem észszerű hasznosítása által.