Vonzó célpont

1 órája

Befektetőket csábítanak az eladósorba került orosházi síküveggyár területére

Elképzelhető, hogy már nem sokáig lesz eladó az orosházi síküveggyár. A Guardian Orosháza komplex ipari létesítménye iránt ugyanis a potenciális befektetők részéről nagy lehet az érdeklődés.

Vincze Attila

Ahogy a minap megírtuk, eladó a több mint 30 éves múltra visszatekintő orosházi síküveggyár, amely 2022-ben állt le ideiglenesen, az újraindítás azonban azóta sem történt meg. A Világgazdaság 2024 végén arról írt, hogy egyre nagyobb az esély arra, hogy teljesen megszűnik a termelés a takaréklángon működő, amerikai tulajdonban álló orosházi síküveggyárban. A napokban pedig több olvasónk jelezte, hogy megjelent az ingatlanhirdetés: eladó a patinás gyár. A Guardian Orosháza telephelyének ára 24 millió euró, azaz 9,57 milliárd forint. Ahogy a hirdetésben olvasható, az épületek koruknak és használatuknak megfelelően jó állapotban vannak.

a Guardian Orosháza telephelyéről tárgyalnak
A Guardian Orosháza ipari telephelye fejlett kiépítettsége révén vonzó lehet a potenciális befektetők számára, erről is tárgyaltak. Forrás: Erdős Norbert Facebook oldala

A Guardian Orosháza telephelye is a befektetők célkeresztjében

Mindeközben Erdős Norbert országgyűlési képviselő arról írt Facebook-oldalán, hogy a napokban a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) meghívására meghallgatták Békés vármegye fejlesztési koncepcióját. Ismertette, hogy az eszmecserén, mint Békés-Csanád országgyűlési képviselője világossá tette: 

  • az öntözésfejlesztés, 
  • az élelmiszeripari beruházások, 
  • a közlekedés 
  • és az ipar támogatása 

alapvető a térségben. 

A képviselőt Joó István vezérigazgató biztosította: Békéscsaba (Vulcan Shield Global – 2500 munkahely) és Gyula (Airbus) után Orosházán is nagy fejlesztések várhatók: az ipari park és a volt Guardian üzem észszerű hasznosítása által.

Eladó az orosházi Guardian

Akár a Guardian-hez hasonló volumenű beruházás is jöhet az egykori gyár területére

Erdős Norbert a Beol.hu kérdésére kiemelte, Békés vármegyében most már egyértelműen Orosháza áll a fejlesztések célkeresztjében, de a város országosan is benne van a top 3 befektetésre ajánlott település között. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a Guardian telephelye azért is lehet vonzó a befektetők számára, mert magas kiépítettséggel bír, így elképzelhető a területen egy hasonlóan nagy volumenű beruházás a jövőben. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a barnamezős beruházás valamelyest bekorlátozza az ottani lehetőségeket, de így is sok mindent meg lehetne ott valósítani.

 

 

