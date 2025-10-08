Itt a végjáték: eladó az orosházi síküveggyár – galériával, videóval

A Guardian már 30 éve gyárt síküveget Békés megyében – írtuk 2021 áprilisában portálunkon. 1991. február 3-án történelmi pillanatnak lehettek tanúi az akkori munkavállalók, hiszen legördült az első síküvegtábla a gyártósoron. Ezzel kezdetét vette, Kelet-Európában elsőként, ráadásul Magyarország keleti régiójában a floatüveg-gyártás. Akkor a Guardian Orosháza kapcsán úgy fogalmaztak: a folyamatos fejlődés, termékfejlesztés eredményeképpen tevékenységével világszinten elismert építészeti látványosságokat teremt, valamint élhetőbb környezeti megoldásokat kínál az embereknek.

Megjelent az ingatlanhirdetés: eladó az Guardian Orosháza hatalmas gyára. Forrás: MTI-archív

Guardian Orosháza: 2022-ben ideiglenesen leállt a kemence

2022-ben már arról írtunk portálunkon, hogy az európai energiaválság gazdasági hatásai miatt ideiglenesen lehűtik a Guardian Glass orosházi gyárában a FLOAT üveg-kemencét. A termelés folytatódik a bevonó- és laminálósorokon, vevőiket kiszolgálják.

„Az újraindítás a tervek szerint akkor történhet meg, amikor a földgázárak, az alternatív tüzelőanyagokkal történő tüzelési lehetőségek, valamint a keresleti feltételek ezt lehetővé teszik. A lehűtés az európai energiaválság következménye, mivel a földgázárak történelmi magasságokba emelkedtek, ami megemelkedett egységköltségeket eredményezett, valamint a jelenleg a keresleti oldalon tapasztalható zavarok is közrejátszottak a döntésben” – válaszolta akkor megkeresésünkre a cég.

Nem jelezték gondjaikat a kormánynak

A Világgazdaság 2024 végén írt arról: egyre nagyobb az esély arra, hogy teljesen megszűnik a termelés a takaréklángon működő, amerikai tulajdonban álló orosházi síküveggyárban. A gyár lelkét jelentő kemence lehűtéséről több mint két éve határoztak, és azóta sem fűtötték fel. A gazdasági portál felhívta rá a figyelmet, hogy a Guardian nem jelezte gondjait a kormánynak, és nem kért segítséget az újrainduláshoz. Holott a gyármentő program energetikai korszerűsítésre fordítható, 45 százalékos intenzitású támogatása erre alkalmas lehetett volna. Egyéb információk pedig arról szóltak, hogy a Guardian más európai – német és lengyel – gyáraiba csoportosítják át a termelést.