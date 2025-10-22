3 órája
Belopakodott a hideg a lakásainkba, így fűts okosan, gazdaságosan!
Az éjszakai fagyok, a hűvös nappalok sokakat most ébresztettek arra, hogy lakásaikban is be kellene kapcsolni a fűtést. Itt a fűtési szezon. De aki nem keresett időben szakembert készülékeinek a karbantartására, felülvizsgálatára, annak most előfordul, hogy várnia kell a fűtésszerelő érkezéséig.
A fűtésszerelők megállás nélkül dolgoznak, hétköznap és hétvégén is, hiszen sok a megrendelés a fűtőberendezések átvizsgálására. Érdemes a fűtési szezon előtt felkészülni, átnézetni a kazánt, vagy a konvektort azért, hogy biztonságosan és gazdaságosan működik-e, másrészt azért, mert sok esetben a rendszeres ellenőrzés a garancia egyik feltétele.
Orosházán megkerestük a Fűt-Ker Kft. szakembereit, akik arról is beszéltek, miért fontos még a fűtési szezon előtt a fűtőberendezések karbantartása.
Fűtési szezon: mire kell odafigyelned?
A fűtési szezon előtt nemcsak a gázszámlára, hanem a fűtőberendezések – különösen a kondenzációs gázkazánok – állapotára is érdemes figyelmet fordítani. A karbantartás elmulasztása nemcsak a hatásfokot csökkenti, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelenthet. A kondenzációs kazánok esetében a gyártók többsége évente, de legfeljebb kétévente ír elő kötelező tisztítást és ellenőrzést – hangsúlyozták. Olyankor a szakember eltávolítja az égéstérből és a hőcserélőből a lerakódásokat, ellenőrzi a gázbeállításokat, a füstgázelvezetést, valamint a kondenzvíz elvezetését. A rendszeres karbantartás eredményeként a kazán megbízhatóbban, kevesebb gázzal és alacsonyabb káros anyagkibocsátással működik. Ráadásul megelőzhetők a téli leállások és meghibásodások is.
Nem csak az újabb típusú kazánokra, hanem a régi gázkazánokra és konvektorokra is érdemes figyelmet fordítani.
Konvektorod van? Ezt ajánlott megtenni!
Ezeknél a készülékeknél gyakrabban fordulhat elő égéshibából eredő szén-monoxid-képződés, ezért különösen ajánlott jó minőségű CO-riasztó felszerelése a helyiségbe. A szén-monoxid riasztó időben jelezheti a bajt, és akár életeket is menthet.
A biztonság érdekében figyelmet kell fordítani a gázvezeték-szerelvények állapotára is
- A régi típusú, gumibetétes, vagy nem rozsdamentes gázflexibilis csövek (gázflexik) cseréje jogszabály szerint kötelező.
- Ma már kizárólag rozsdamentes acélból készült, sárga PVC-bevonatú, CE-jelölésű típusok építhetők be, mivel ezek tartósak, korrózióállók és biztonságosak.
- A gázgolyóscsapok sem örök életűek: tömítéseik idővel elöregednek, ami nehézkes működést, vagy szivárgást okozhat.
- Ezért legalább 10–15 évente érdemes ellenőriztetni és szükség esetén cserélni őket, hiszen vészhelyzetben egy szoruló csap életveszélyes helyzetet teremthet.
A Fűt-Ker Kft. szakemberei is folyamatosan dolgoznak
Hírportálunknak elmondták az idei év tapasztalatait: a fűtésszerelő szakemberek rendkívül leterheltek. Előfordul, hogy két-három hetes várakozási idővel kell számolni. A Fűt-Ker Kft. az Oros-Csőszer Kft. és a Green Gépész Kft.-vel partnerségben dolgozik, a lakosság több szerelőt is elérhet. Mindennapi rutin náluk, hogy kisegítik egymást akár árubeszerzésben, vagy más munkákban.
Már szeptember elején érdemes felkeresni őket
A szakemberek ajánlással is éltek a jövőre nézve: már szeptember elején célszerű megkeresni a karbantartási időpont egyeztetésére a fűtésszerelőket. Így elkerülhető a fűtési szezon előtti torlódás és biztosítható, hogy a kazán a legnagyobb hidegben is üzembiztosan működjön.
Nem csupán kényelmi, forintos kérdés is!
És ne feledjük: a fűtőberendezések karbantartása nem csupán kényelmi kérdés, hanem biztonsági és gazdaságossági szempontból is elengedhetetlen. Egy jól karbantartott rendszer nemcsak energiát takarít meg, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy otthonunk melegét nyugodtan élvezhessük egész télen.
