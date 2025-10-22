Belopakodott a hideg a lakásainkba, így fűts okosan, gazdaságosan!

A fűtésszerelők megállás nélkül dolgoznak, hétköznap és hétvégén is, hiszen sok a megrendelés a fűtőberendezések átvizsgálására. Érdemes a fűtési szezon előtt felkészülni, átnézetni a kazánt, vagy a konvektort azért, hogy biztonságosan és gazdaságosan működik-e, másrészt azért, mert sok esetben a rendszeres ellenőrzés a garancia egyik feltétele.

A fűtési szezon előtt a konvektorok felülvizsgálatát se felejtsük el!

Orosházán megkerestük a Fűt-Ker Kft. szakembereit, akik arról is beszéltek, miért fontos még a fűtési szezon előtt a fűtőberendezések karbantartása.

Fűtési szezon: mire kell odafigyelned?

A fűtési szezon előtt nemcsak a gázszámlára, hanem a fűtőberendezések – különösen a kondenzációs gázkazánok – állapotára is érdemes figyelmet fordítani. A karbantartás elmulasztása nemcsak a hatásfokot csökkenti, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelenthet. A kondenzációs kazánok esetében a gyártók többsége évente, de legfeljebb kétévente ír elő kötelező tisztítást és ellenőrzést – hangsúlyozták. Olyankor a szakember eltávolítja az égéstérből és a hőcserélőből a lerakódásokat, ellenőrzi a gázbeállításokat, a füstgázelvezetést, valamint a kondenzvíz elvezetését. A rendszeres karbantartás eredményeként a kazán megbízhatóbban, kevesebb gázzal és alacsonyabb káros anyagkibocsátással működik. Ráadásul megelőzhetők a téli leállások és meghibásodások is.

Nem csak az újabb típusú kazánokra, hanem a régi gázkazánokra és konvektorokra is érdemes figyelmet fordítani.

Konvektorod van? Ezt ajánlott megtenni!

Ezeknél a készülékeknél gyakrabban fordulhat elő égéshibából eredő szén-monoxid-képződés, ezért különösen ajánlott jó minőségű CO-riasztó felszerelése a helyiségbe. A szén-monoxid riasztó időben jelezheti a bajt, és akár életeket is menthet.

A biztonság érdekében figyelmet kell fordítani a gázvezeték-szerelvények állapotára is

A régi típusú, gumibetétes, vagy nem rozsdamentes gázflexibilis csövek (gázflexik) cseréje jogszabály szerint kötelező.

Ma már kizárólag rozsdamentes acélból készült, sárga PVC-bevonatú, CE-jelölésű típusok építhetők be, mivel ezek tartósak, korrózióállók és biztonságosak.

A gázgolyóscsapok sem örök életűek: tömítéseik idővel elöregednek, ami nehézkes működést, vagy szivárgást okozhat.

Ezért legalább 10–15 évente érdemes ellenőriztetni és szükség esetén cserélni őket, hiszen vészhelyzetben egy szoruló csap életveszélyes helyzetet teremthet.

A Fűt-Ker Kft. szakemberei is folyamatosan dolgoznak

Hírportálunknak elmondták az idei év tapasztalatait: a fűtésszerelő szakemberek rendkívül leterheltek. Előfordul, hogy két-három hetes várakozási idővel kell számolni. A Fűt-Ker Kft. az Oros-Csőszer Kft. és a Green Gépész Kft.-vel partnerségben dolgozik, a lakosság több szerelőt is elérhet. Mindennapi rutin náluk, hogy kisegítik egymást akár árubeszerzésben, vagy más munkákban.