1 órája
Teljes pályazárba futhat, ha az M44-esről érkezik – nem is egyszer
Fontos, a Békés vármegyei autósokat is érintő változások köszöntenek be néhány napon belül a közlekedésben. Az M44 csomópontjának építése miatt időszakos lezárásokra és forgalmi korlátozásokra kell készülni az érintett útszakaszokon.
Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44-M5 csomópont építése, ami forgalmi korlátozásokkal is együtt jár.
Forgalmi korlátozás és forgalmi zár következik
A munkálatok következtében időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től október 19-ig este 6 és reggel 6 óra között. A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érintik – írta meg a Baon.hu.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Teljes pályazárra is fel kell készülni
Az éjszaki munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt, az M5 autópályán közlekedőknek mindkét irányban – rendőri forgalomirányítás mellett – időszakosan teljes pályazárra kell készülniük.
Ezért fontos a csomópont
Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában megvalósuló projekt során Az M5 autópálya és az M44 autóút keresztezésében teljes értékű csomópont épül. A csomópont lehetővé teszi majd, hogy az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból elérhető és elhagyható legyen.
Még több részlet és térkép a Baon.hu cikkében!
Orbán Viktor miniszterelnök az M44 fontosságáról
Csúnyán melléfogott a mesterséges intelligencia, a magyarok röhögve javították ki