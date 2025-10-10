Teljes pályazárba futhat, ha az M44-esről érkezik – nem is egyszer

Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44-M5 csomópont építése, ami forgalmi korlátozásokkal is együtt jár.

Hamarosan az M44-est is érintő forgalmi korlátozás lép életbe. Fotó: MW-archívum

Forgalmi korlátozás és forgalmi zár következik

A munkálatok következtében időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től október 19-ig este 6 és reggel 6 óra között. A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érintik – írta meg a Baon.hu.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Teljes pályazárra is fel kell készülni

Az éjszaki munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt, az M5 autópályán közlekedőknek mindkét irányban – rendőri forgalomirányítás mellett – időszakosan teljes pályazárra kell készülniük.

Ezért fontos a csomópont

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában megvalósuló projekt során Az M5 autópálya és az M44 autóút keresztezésében teljes értékű csomópont épül. A csomópont lehetővé teszi majd, hogy az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból elérhető és elhagyható legyen.

Még több részlet és térkép a Baon.hu cikkében!

Orbán Viktor miniszterelnök az M44 fontosságáról