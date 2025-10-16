31 perce
Hiánypótló forintok érkeznek Dél-Békésbe – itt a lista, hova mennyi!
A működőképesség megőrzésére érkezik rendkívüli támogatás a dél-békési önkormányzatokhoz.A REKI-pályázatok eredményeiről Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője tartott sajtótájékoztatót Orosházán.
Orosháza volt a csütörtöki sajtótájékoztató házigazdája, ahol két járásban lévő települések vezetői találkoztak. Erdős Norbert tartott sajtótájékoztatót. A téma az önkormányzatok rendkívüli támogatása volt. Ezeknek a forrásoknak a célja a települések működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása.
Erdős Norbert: több dél-békési önkormányzathoz érkezik támogatás
A REKI-pályázaton az alábbi települések nyertek:
- Battonya (53 millió forint),
- Dombegyház (1, 7 millió forint),
- Kaszaper (2,3 millió forint),
- Kevermes (4, 4 millió forint),
- Lőkösháza (8,5 millió forint),
- Magyardombegyház (879 ezer forint),
- Medgyesegyháza (14 millió forint),
- Nagykamarás (3,4 millió forint),
- Orosháza (105 millió forint),
- Pusztaföldvár (15,3 millió forint),
- Pusztaottlaka (757 ezer forint),
Mire fordítják a pénzt?
A polgármesterek a támogatás kapcsán településeik nehézségeiről beszéltek, elmondták, ki nem fizetett közüzemi számláikat rendezik; a helyi gazdálkodók nehéz évet zártak, bevételeik nem érték el a tervezettet, a helyi iparűzési adó visszafizetését is ebből a forrásból oldják meg az önkormányzatok.
