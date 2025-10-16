október 16., csütörtök

31 perce

Hiánypótló forintok érkeznek Dél-Békésbe – itt a lista, hova mennyi!

Címkék#Erdős Norbert#forint#dél békési#számla

A működőképesség megőrzésére érkezik rendkívüli támogatás a dél-békési önkormányzatokhoz.A REKI-pályázatok eredményeiről Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője tartott sajtótájékoztatót Orosházán.

Csete Ilona

Orosháza volt a csütörtöki sajtótájékoztató házigazdája, ahol két járásban lévő települések vezetői találkoztak. Erdős Norbert tartott sajtótájékoztatót. A téma az önkormányzatok rendkívüli támogatása volt. Ezeknek a  forrásoknak a célja a települések működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása.

Erdős Norbert a REKI-támogatásokat ismertette
Két járás települési vezetői gyűltek össze Orosházán, közepén Erdős Norbert, mellett jobbról Raffai János, Orosháza polgármestere.  Fotó: A szerző felvétele

Erdős Norbert: több dél-békési önkormányzathoz érkezik támogatás

A REKI-pályázaton az alábbi települések nyertek: 

  • Battonya (53 millió forint), 
  • Dombegyház (1, 7 millió forint), 
  • Kaszaper (2,3 millió forint), 
  • Kevermes (4, 4 millió forint), 
  • Lőkösháza (8,5 millió forint), 
  • Magyardombegyház (879 ezer forint), 
  • Medgyesegyháza (14 millió forint), 
  • Nagykamarás (3,4 millió forint), 
  • Orosháza (105 millió forint), 
  • Pusztaföldvár (15,3 millió forint), 
  • Pusztaottlaka (757 ezer forint),

Mire fordítják a pénzt?

A polgármesterek a támogatás kapcsán településeik nehézségeiről beszéltek, elmondták, ki nem fizetett közüzemi számláikat rendezik; a helyi gazdálkodók nehéz évet zártak, bevételeik nem érték el a tervezettet, a helyi iparűzési adó visszafizetését is ebből a forrásból oldják meg az önkormányzatok.

 

 

