Hiánypótló forintok érkeznek Dél-Békésbe – itt a lista, hova mennyi!

Orosháza volt a csütörtöki sajtótájékoztató házigazdája, ahol két járásban lévő települések vezetői találkoztak. Erdős Norbert tartott sajtótájékoztatót. A téma az önkormányzatok rendkívüli támogatása volt. Ezeknek a forrásoknak a célja a települések működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása.

Két járás települési vezetői gyűltek össze Orosházán, közepén Erdős Norbert, mellett jobbról Raffai János, Orosháza polgármestere. Fotó: A szerző felvétele

Erdős Norbert: több dél-békési önkormányzathoz érkezik támogatás

A REKI-pályázaton az alábbi települések nyertek:

Battonya (53 millió forint),

Dombegyház (1, 7 millió forint),

Kaszaper (2,3 millió forint),

Kevermes (4, 4 millió forint),

Lőkösháza (8,5 millió forint),

Magyardombegyház (879 ezer forint),

Medgyesegyháza (14 millió forint),

Nagykamarás (3,4 millió forint),

Orosháza (105 millió forint),

Pusztaföldvár (15,3 millió forint),

Pusztaottlaka (757 ezer forint),

Mire fordítják a pénzt?

A polgármesterek a támogatás kapcsán településeik nehézségeiről beszéltek, elmondták, ki nem fizetett közüzemi számláikat rendezik; a helyi gazdálkodók nehéz évet zártak, bevételeik nem érték el a tervezettet, a helyi iparűzési adó visszafizetését is ebből a forrásból oldják meg az önkormányzatok.