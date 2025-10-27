október 27., hétfő

Negyven évig terem

Ez az apró csonthéjas valódi szuperélelmiszer, ha meg nem fúrják

A legnagyobb mennyiségben termesztett héjas gyümölcsfajunk, és a leghosszabb életű kultúrák közé tartozik, akár 40 évig is termőképes marad. Bár viszonylag későn fordul termőre, hosszú távon meghálálja a gondoskodást, a dió szuperélelmiszer.

Nyemcsok László

A kert kincse és a jövő fája, a dió szuperélelmiszer továbbra is. Nézzük, miért is!

a dió szuperélelmiszer: piaci árus
A dió szuperélelmiszer, nem csoda, hogy mindig keresik a piacon.

Késői virágzása miatt a tavaszi fagyok ritkán károsítják

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) közölték, különösen most, amikor a nyári forróságok és aszályok egyre gyakoribbak, a diófa árnyéka és vízmegtartó képessége igazi áldás lehet. Késői virágzása miatt a tavaszi fagyok ritkán károsítják, így biztonsággal ültethető akár házikertbe is.

A sikeres diótermesztés titka: az öntözés és a precíziós technológia

A NAK diótermesztési szakmai napján a szakemberek egyetértettek: öntözés nélkül nincs sikeres diótermesztés. A dió hatalmas koronát nevel, a termés és a csonthéj fejlődéséhez pedig rengeteg vízre van szükség. A nyári, többhetes csapadékmentes időszakokban öntözés nélkül a diófák legyengülnek, a termés apró marad, a hozam pedig drasztikusan visszaesik. A jövő tehát az intenzív, precíziós technológiáké. Ma már léteznek olyan GPS-vezérelt robotok, amelyek az ültetvény telepítésétől kezdve a kaszáláson át a vadriasztó kerítés kiépítéséig önállóan dolgoznak. A modern dióültetvényekben így a munkaerőhiány sem akadály többé.

A dió legnagyobb ellensége a nyugati dióburok-fúrólégy

A diófák legrettegettebb kártevője ma már nem a diómoly, hanem a nyugati dióburok-fúrólégy – egy apró, de rendkívül kártékony rovar, amely 2011-ben jelent meg hazánkban. Nevét onnan kapta, hogy petéit a dió zöld burkába rakja, ahol lárvái kikelnek, és belülről rágják szét a héjat. A termés feketedik, megaszalódik, a látvány elrettentő. A védekezés kitartást igényel: júliustól októberig tíznaponta szükséges permetezni, főként meleg, csapadékszegény időben.

Természetbarát megoldások és új növényvédelmi technológiák

Aki vegyszermentes módszert keres, annak több lehetősége is van. A kaolin por, amely természetes ásványi anyag, finom fehér réteget képez a termésen, elriasztva a rovarokat – ráadásul bio módszernek számít. Egyesek meszes kezeléssel pusztítják a talajba mászó lárvákat, vagy ragasztószalagot helyeznek a diófa törzsére, hogy a kártevőket feltartóztassák.

Törzsinjektálás – a jövő növényvédelmi megoldása a diófák számára

A szakemberek szerint azonban a jövő a törzsinjektálásé, egy olyan alternatív növényvédelmi technológiáé, amely során a hatóanyagot közvetlenül a fa törzsébe juttatják. Ez a módszer hosszú távon hatásos, akár több évig védi a fát, és közben kíméli a környezetet. Nincs permetlé, zaj vagy vegyszerpára. Ráadásul az eső sem mossa le, és nem veszélyezteti a környéken tartózkodó embereket, állatokat.

Így menthető meg a fekete dió!

Mi mindenre jó a dió?

Gazdag antioxidánsokban, omega-3 zsírsavakban, vitaminokban és ásványi anyagokban, amelyek 

  • védik a szívet, 
  • javítják a memóriát, 
  • csökkentik a stresszt 
  • és támogatják az emésztést.

A dió szuperélelmiszer – egészség a fáról az asztalra

Kutatások szerint napi egy marék dió csökkenti a „rossz” koleszterin szintjét, és prebiotikumként támogatja a bélflóra egészségét. A dióolaj szintén értékes, tele van gyulladáscsökkentő hatóanyagokkal. A dió – ez a nemes, hosszú életű fa – évszázadok óta része a Békés vármegyei tájnak és kultúrának. Mégis, a klímaváltozás, az új kártevők és a modern termesztéstechnológia hiánya miatt az utóbbi években egyre több kihívással küzdenek a termelők és a hobbikertészek. Pedig a dióban óriási lehetőség rejlik: megfelelő öntözéssel és korszerű növényvédelmi módszerekkel a magyar dió ismét Európa élvonalába kerülhetne.

 


 

 

