Ez az apró csonthéjas valódi szuperélelmiszer, ha meg nem fúrják

A kert kincse és a jövő fája, a dió szuperélelmiszer továbbra is. Nézzük, miért is!

A dió szuperélelmiszer, nem csoda, hogy mindig keresik a piacon. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Késői virágzása miatt a tavaszi fagyok ritkán károsítják

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) közölték, különösen most, amikor a nyári forróságok és aszályok egyre gyakoribbak, a diófa árnyéka és vízmegtartó képessége igazi áldás lehet. Késői virágzása miatt a tavaszi fagyok ritkán károsítják, így biztonsággal ültethető akár házikertbe is.

A sikeres diótermesztés titka: az öntözés és a precíziós technológia

A NAK diótermesztési szakmai napján a szakemberek egyetértettek: öntözés nélkül nincs sikeres diótermesztés. A dió hatalmas koronát nevel, a termés és a csonthéj fejlődéséhez pedig rengeteg vízre van szükség. A nyári, többhetes csapadékmentes időszakokban öntözés nélkül a diófák legyengülnek, a termés apró marad, a hozam pedig drasztikusan visszaesik. A jövő tehát az intenzív, precíziós technológiáké. Ma már léteznek olyan GPS-vezérelt robotok, amelyek az ültetvény telepítésétől kezdve a kaszáláson át a vadriasztó kerítés kiépítéséig önállóan dolgoznak. A modern dióültetvényekben így a munkaerőhiány sem akadály többé.

A dió legnagyobb ellensége a nyugati dióburok-fúrólégy

A diófák legrettegettebb kártevője ma már nem a diómoly, hanem a nyugati dióburok-fúrólégy – egy apró, de rendkívül kártékony rovar, amely 2011-ben jelent meg hazánkban. Nevét onnan kapta, hogy petéit a dió zöld burkába rakja, ahol lárvái kikelnek, és belülről rágják szét a héjat. A termés feketedik, megaszalódik, a látvány elrettentő. A védekezés kitartást igényel: júliustól októberig tíznaponta szükséges permetezni, főként meleg, csapadékszegény időben.

Természetbarát megoldások és új növényvédelmi technológiák

Aki vegyszermentes módszert keres, annak több lehetősége is van. A kaolin por, amely természetes ásványi anyag, finom fehér réteget képez a termésen, elriasztva a rovarokat – ráadásul bio módszernek számít. Egyesek meszes kezeléssel pusztítják a talajba mászó lárvákat, vagy ragasztószalagot helyeznek a diófa törzsére, hogy a kártevőket feltartóztassák.