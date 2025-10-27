2 órája
Ez az apró csonthéjas valódi szuperélelmiszer, ha meg nem fúrják
A legnagyobb mennyiségben termesztett héjas gyümölcsfajunk, és a leghosszabb életű kultúrák közé tartozik, akár 40 évig is termőképes marad. Bár viszonylag későn fordul termőre, hosszú távon meghálálja a gondoskodást, a dió szuperélelmiszer.
A kert kincse és a jövő fája, a dió szuperélelmiszer továbbra is. Nézzük, miért is!
Késői virágzása miatt a tavaszi fagyok ritkán károsítják
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) közölték, különösen most, amikor a nyári forróságok és aszályok egyre gyakoribbak, a diófa árnyéka és vízmegtartó képessége igazi áldás lehet. Késői virágzása miatt a tavaszi fagyok ritkán károsítják, így biztonsággal ültethető akár házikertbe is.
A sikeres diótermesztés titka: az öntözés és a precíziós technológia
A NAK diótermesztési szakmai napján a szakemberek egyetértettek: öntözés nélkül nincs sikeres diótermesztés. A dió hatalmas koronát nevel, a termés és a csonthéj fejlődéséhez pedig rengeteg vízre van szükség. A nyári, többhetes csapadékmentes időszakokban öntözés nélkül a diófák legyengülnek, a termés apró marad, a hozam pedig drasztikusan visszaesik. A jövő tehát az intenzív, precíziós technológiáké. Ma már léteznek olyan GPS-vezérelt robotok, amelyek az ültetvény telepítésétől kezdve a kaszáláson át a vadriasztó kerítés kiépítéséig önállóan dolgoznak. A modern dióültetvényekben így a munkaerőhiány sem akadály többé.
A dió legnagyobb ellensége a nyugati dióburok-fúrólégy
A diófák legrettegettebb kártevője ma már nem a diómoly, hanem a nyugati dióburok-fúrólégy – egy apró, de rendkívül kártékony rovar, amely 2011-ben jelent meg hazánkban. Nevét onnan kapta, hogy petéit a dió zöld burkába rakja, ahol lárvái kikelnek, és belülről rágják szét a héjat. A termés feketedik, megaszalódik, a látvány elrettentő. A védekezés kitartást igényel: júliustól októberig tíznaponta szükséges permetezni, főként meleg, csapadékszegény időben.
Természetbarát megoldások és új növényvédelmi technológiák
Aki vegyszermentes módszert keres, annak több lehetősége is van. A kaolin por, amely természetes ásványi anyag, finom fehér réteget képez a termésen, elriasztva a rovarokat – ráadásul bio módszernek számít. Egyesek meszes kezeléssel pusztítják a talajba mászó lárvákat, vagy ragasztószalagot helyeznek a diófa törzsére, hogy a kártevőket feltartóztassák.
Törzsinjektálás – a jövő növényvédelmi megoldása a diófák számára
A szakemberek szerint azonban a jövő a törzsinjektálásé, egy olyan alternatív növényvédelmi technológiáé, amely során a hatóanyagot közvetlenül a fa törzsébe juttatják. Ez a módszer hosszú távon hatásos, akár több évig védi a fát, és közben kíméli a környezetet. Nincs permetlé, zaj vagy vegyszerpára. Ráadásul az eső sem mossa le, és nem veszélyezteti a környéken tartózkodó embereket, állatokat.
Így menthető meg a fekete dió!
Mi mindenre jó a dió?
Gazdag antioxidánsokban, omega-3 zsírsavakban, vitaminokban és ásványi anyagokban, amelyek
- védik a szívet,
- javítják a memóriát,
- csökkentik a stresszt
- és támogatják az emésztést.
A dió szuperélelmiszer – egészség a fáról az asztalra
Kutatások szerint napi egy marék dió csökkenti a „rossz” koleszterin szintjét, és prebiotikumként támogatja a bélflóra egészségét. A dióolaj szintén értékes, tele van gyulladáscsökkentő hatóanyagokkal. A dió – ez a nemes, hosszú életű fa – évszázadok óta része a Békés vármegyei tájnak és kultúrának. Mégis, a klímaváltozás, az új kártevők és a modern termesztéstechnológia hiánya miatt az utóbbi években egyre több kihívással küzdenek a termelők és a hobbikertészek. Pedig a dióban óriási lehetőség rejlik: megfelelő öntözéssel és korszerű növényvédelmi módszerekkel a magyar dió ismét Európa élvonalába kerülhetne.
