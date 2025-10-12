A banknak 40 millió forintot vissza kell fizetnie a gyulai devizahiteles családnak

Az Európai Unió Bírósága (EUB) még tavasszal hozott meg egy, a devizahiteleseket érintő, kiemelt jelentőségű döntést. Ennek alapján hozott elsőfokú ítéletet a Fővárosi Törvényszék szerdán.

A devizahiteles család 40 millió forintot kap vissza Forrás: Shutterstock

A devizahiteles családnak adtak igazat

A 24.hu információi szerint a bíróság az adósoknak adott igazat az UniCredit Bankkal szembeni perben: a törvényszék ítélete szerint a hitelintézet több részletben kötött deviza alapú kölcsönszerződései – és azok módosításai – érvénytelenek, az adósok csak a kapott összeg után tartoznak elszámolással, az árfolyam-különbözet összes terhét a banknak kell viselnie – írja a lap a visszafizetésről hozott döntés kapcsán.

Az ügyintéző vallomásai sem védték meg a bankot

A hitelintézet még az ügyintézői tanúvallomásaival sem tudta bizonyítani, hogy tisztességes tájékoztatást nyújtott az adósoknak, a bíróság ezért elsőfokú ítéletében arra kötelezte az UniCredit Bankot, hogy fizessen vissza 40 millió 713 ezer 319 forintot az adósoknak.