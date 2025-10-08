Komoly tőkéhez jutott a Békés vármegyei cég, aláírták a szerződést

A Demján Sándor Tőkeprogram a magyar kormány kiemelt gazdasági kezdeményezése. A cél az, hogy ösztönözzék a mikro-, kis- és középvállalkozások beruházásait, javítsák hitelképességüket. A programot kifejezetten a magyarországi vállalkozások igényei alapján alakították ki, így a vállalkozások mindössze évente 5 százalékos kamattal bíró forráshoz juthatnak. A program megvalósításában szerepet vállal a kereskedelmi és iparkamara a Nemzeti Tőkeholding és a Magyar Fejlesztési Bank közreműködésével, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt.-n keresztül.

Szombati András és dr. Orosz Tivadar aláírták az első Békés vármegyei szerződést a Demján Sándor Tőkeprogram keretében. Fotó: Bencsik Ádám

Kik pályázhatnak a Demján Sándor Tőkeprogramban?

A kamara közlése szerint azok a vállalkozások pályázhatnak a Demján Sándor Tőkeprogramban, amelyek

árbevétele az elmúlt 2 évben átlagosan legalább 300 millió forint volt,

legalább két embert foglalkoztatnak,

legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkeznek,

kft. vagy zrt. formában működnek,

legalább 50 százalékban magyar tulajdonban vannak;

és a támogatható tevékenységek körébe tartoznak a kapacitásbővítés, a digitalizációs fejlesztések, a piacra lépés vagy terjeszkedés, a zöld beruházások.

Újdonságot jelent ez a finanszírozási forma a vállalkozásoknak

A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Orosz Tivadar beszélt a rendezvényen a Demján Sándor Programról, hogy abban számos formában segítik a vállalkozásokat, hogy azok fejleszthessenek, versenyképesebbé válhassanak. Az ezen belül megvalósuló Demján Sándor Tőkeprogram újdonságot jelent a vállalkozások számára. Országos szinten 100 milliárd forint áll rendelkezésre, egy vállalkozás legfeljebb 200 millió forintra pályázhat.

A tőkét csak hat év után kell visszafizetni

– A tőkét csak hat évet követően kell visszafizetni, viszont az 5 százalékos kamatot minden évben törleszteni kell – ismertette. Elmondta, hogy a Békés vármegyei vállalkozások egyelőre óvatosak, gazdasági értelemben valamelyest tartanak a jövőtől. Úgy véli azonban, hogy ha lesznek jó példák és szemmel látható előrelépések a Demján Sándor Tőkeprogram révén, akkor mások is kedvet kapnak a pályázat beadásához.

Békés vármegyében eddig 10 előminősített pályázó van

Közölte, hogy eddig 10, a kamara által előminősített Békés vármegyei pályázó volt, a vármegye minden részéből, mindannyian a lehető legmagasabb összegre, 200 millió forintra tartanak igényt. Egyelőre egy nyertes pályázó van, a békésszentandrási Hungaro-Food 2009 Kft. Az élelmiszeripari cég fejlesztést valósít majd meg a 200 millió forintból. Hamarosan a többi pályázatról is születhet döntés.