Jön a hatalmas kirakodóvásár, ezrek zarándokolnak a városba

Évente több ezer embert vonz a városba a hagyományos Teréz napi búcsú és kirakódóvásár. Minden esztendőben a Teréz napot követő vasárnap, azaz idén október 19-én tartják.

Gajdács Pál

A csorvási Nagy Szent Teréz katolikus templom védőszentje Avillai Szent Teréz spanyol katolikus szerzetesnővér és misztikus gondolkodó, az ő tiszteletére rendezik meg minden évben az eseményt. A Csorvási búcsú alkalmával vasárnap 10 órakor szentmisét tartanak a katolikus templomban. 

Csorvási búcsú
A körhinták egész nap telt házzal működnek a Csorvási búcsún Fotó: Archív fotó: FB/Csorvási önkormányzat/Gábriel Design – Gábriel János 

A Csorvási búcsúra – melyet az ország egyik legnagyobb kirakodóvásáraként tartanak számon – nemcsak Békés vármegye településeiről érkeznek látogatók. A rendezvény idejére a 4800 lelkes kisváros lakossága megnégyszereződik. Az esemény a közösségi összetartás és a hagyományőrzés miatt is egy jelentős esemény a kisvárosban. 

Csorvási búcsú: közösségi összetartás és a hagyományőrzés

A körhintások már a Csorvási búcsú előtt egy, másfél héttel megjelennek a 47-es főút melletti piactéren. A cukorka, a ruházati, háztartási cikkek és kézműves termékeket árusítók már a búcsú előtt lefoglalják a helyeiket. Csorváson remélik, az időjárás is kegyes lesz, s akkor garantáltan telt ház lesz a piactéren és környékén. 

 

