Szervezett lopások a boltokban – így fülelik le a tolvajokat a Sparban és a Tescóban

A bolti lopás témája nemrégiben egy konkrét eset kapcsán lángolt fel a médiában, amikor is egy balassagyarmati áruházban lopás közben értek tetten egy Nógrád vármegyei kormánytisztviselőt. Az információk szerint az eltulajdonított érték összege meghaladta a szabálysértési határt, az 50 ezer forintot, így az eset már bűncselekménynek minősült. Azonban nem minden esetről van tudomásunk, ugyanis sajnos nap mint nap számos lopás történik a hazai áruházakban. Megkérdeztünk a nagy magyarországi élelmiszer-üzletláncok közül néhányat, ők hogyan védekeznek a bűncselekmények ellen, és mik lehetnek a bolti lopások következményei.

Úgy tűnik, megszaporodtak a bolti lopások az utóbbi időben, a nagy üzletláncok kénytelenek különböző módokon védekezni a rafinált elkövetők ellen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Spar szerint manapság szervezett keretek között történnek a bolti lopások

A Spar Magyarország kommunikációs vezetője, Maczelka Márk megkeresésünkre azt írta, hogy a jelenlegi nehezebb gazdasági helyzet az üzletekben elkövetett lopások és lopási kísérletek folyamatosan növekvő számában is megmutatkozik. Mint fogalmazott, ezek kapcsán egyre kevésbé beszélhetünk egyszerű élelmiszerlopásról.

A hangsúly áthelyeződött a szervezett, sorozatos, megrendelésre, tovább értékesítési céllal történő eltulajdonításra. Az üzleteinkbe nem vásárlási szándékkal érkező személyek célzottan készítenek össze „csomagokat” és kísérlik meg azok eltulajdonítását

– részletezte.

Kiemelte, hogy

az égetett szeszek,

az édességek,

de a vegyi áru termékek is

a lopásérzékenyebb termékek kategóriájába sorolhatók. Üzleteik azonban hosszú ideje rendelkeznek vagyonvédelmi biztonsági kamerarendszerekkel. Az esetek túlnyomó többségében az elkövetőkről jó minőségű kamerafelvétel készül, amely a rendőrség munkáját támogatja a feljelentést követő nyomozás és eljárás ideje alatt.

A Tesco újabb és újabb technikai megoldásokat vezet be a lopások ellen

A Tesco sajtóosztálya kérdésünkre arról tájékoztatott, hogy a cég vagyonvédelmi rendszere fejlett, számos módon védik értékeiket. Hangsúlyozták, hogy az önkiszolgáló kasszákon arányaiban nem nagyobb a csalások száma, azok technikájáról ugyanakkor nem áll módjukban információt megosztani.