53 perce
Szervezett lopások a boltokban – így fülelik le a tolvajokat a Sparban és a Tescóban
A statisztikák szerint egyre több bűncselekmény történik élelmiszerüzletekben. A bolti lopások során az elkövetők rendkívül rafináltak lehetnek, így az áruházak is kénytelenek minden lehetséges eszközt bevetni ellenük.
A bolti lopás témája nemrégiben egy konkrét eset kapcsán lángolt fel a médiában, amikor is egy balassagyarmati áruházban lopás közben értek tetten egy Nógrád vármegyei kormánytisztviselőt. Az információk szerint az eltulajdonított érték összege meghaladta a szabálysértési határt, az 50 ezer forintot, így az eset már bűncselekménynek minősült. Azonban nem minden esetről van tudomásunk, ugyanis sajnos nap mint nap számos lopás történik a hazai áruházakban. Megkérdeztünk a nagy magyarországi élelmiszer-üzletláncok közül néhányat, ők hogyan védekeznek a bűncselekmények ellen, és mik lehetnek a bolti lopások következményei.
A Spar szerint manapság szervezett keretek között történnek a bolti lopások
A Spar Magyarország kommunikációs vezetője, Maczelka Márk megkeresésünkre azt írta, hogy a jelenlegi nehezebb gazdasági helyzet az üzletekben elkövetett lopások és lopási kísérletek folyamatosan növekvő számában is megmutatkozik. Mint fogalmazott, ezek kapcsán egyre kevésbé beszélhetünk egyszerű élelmiszerlopásról.
A hangsúly áthelyeződött a szervezett, sorozatos, megrendelésre, tovább értékesítési céllal történő eltulajdonításra. Az üzleteinkbe nem vásárlási szándékkal érkező személyek célzottan készítenek össze „csomagokat” és kísérlik meg azok eltulajdonítását
– részletezte.
Kiemelte, hogy
- az égetett szeszek,
- az édességek,
- de a vegyi áru termékek is
a lopásérzékenyebb termékek kategóriájába sorolhatók. Üzleteik azonban hosszú ideje rendelkeznek vagyonvédelmi biztonsági kamerarendszerekkel. Az esetek túlnyomó többségében az elkövetőkről jó minőségű kamerafelvétel készül, amely a rendőrség munkáját támogatja a feljelentést követő nyomozás és eljárás ideje alatt.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A Tesco újabb és újabb technikai megoldásokat vezet be a lopások ellen
A Tesco sajtóosztálya kérdésünkre arról tájékoztatott, hogy a cég vagyonvédelmi rendszere fejlett, számos módon védik értékeiket. Hangsúlyozták, hogy az önkiszolgáló kasszákon arányaiban nem nagyobb a csalások száma, azok technikájáról ugyanakkor nem áll módjukban információt megosztani.
Újabb és újabb technikai megoldások
Megjegyezték, hogy az előforduló lopások és visszaélések csökkentése érdekében újabb és újabb technikai megoldásokat vezetnek be. Így például blokkal működő kiengedő kapukat telepítettek az önkiszolgáló kasszáikhoz, ahol csak blokk ellenében tudják vásárlóik elhagyni áruházaik területét. Hozzátették, hogy a technikai megoldások bevezetésénél ugyanakkor mindig mérlegelik azt is, hogy vásárlóiknak a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák.
Kínai turnéja után Csabán zenélt a Bohemian Betyars – képek, videó