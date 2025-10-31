Fontos bejelentést tett Lázár János Békéscsabán: tízmilliárdos repülőtérfejlesztés indul

– A magyar kormány döntést hozott arról, hogy mihamarabb a békéscsabai repülőtér fejlesztésébe kezd a Magyar Honvédséggel közösen – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a városban tett csütörtöki látogatásakor. A miniszter a Lázárinfó elnevezésű sajtótájékoztatóján elmondta: arra kérte Szarvas Péter polgármestert, engedje meg, hogy a kollégái bemutassák neki a békéscsabai reptérre vonatokozó tervüket – olvasható a Világgazdaság cikkében.

Lázár János: a magyar kormány a békéscsabai repülőtér fejlesztését határozta el. Fotó: Lehoczky Péter

A békéscsabai repülőtérre 10 milliárd forintos fejlesztés érkezhet

Mint írják, a miniszter a Lázárinfó keretében jelentette be, hogy kormánydöntés született arról, hogy a Magyar Honvédséggel közösen nagyon rövid időn belül megkezdődik a repülőtér fejlesztése, ugyanis annak szolgáltatásai jelenleg nem elégségesek. Lázár János elmondta, kiépítenek egy nagyobb kapacitású repteret, de erről azonban előtte a helyi lakosokkal, és a város képviselő-testületével beszélniük kell.

Ahogy az a Világgazdaság cikkében olvasható, ez ugyan nem teljesen új bejelentés, ám tartalmaz újabb információkat. Lázár János már áprilisban megállapodott Szarvas Péterrel a repülőtér fejlesztéséről. Az építési és közlekedési miniszter arról tájékoztatott, hogy a beruházás már a tendereztetés (nyílt versenyeztetés) előtt áll. Meglátása szerint tízmilliárd forintot kellene a fejlesztésre költeni, hogy Békéscsabának olyan repülőtere legyen, amely kiszolgálja az idetelepülő ipart.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A fejlesztés utáni repülőtér Békés vármegye gazdaságát erősíti

Lázár János hangsúlyozta, hogy a békéscsabai repülőtérnek lesz személyszállítási és teherforgalmi tevékenysége is, de alapvetően nem kereskedelmi repülőtér lesz, „tehát nem Wizz Air-repülőgépek fognak leszállni”. Ennél egy kisebb légibázis jön létre azzal az alapvető céllal, hogy Békés vármegye gazdaságát támogassa és erősítse.

Az M44-es és az M47-es, a Vulcan Shield Global beruházása, az adók és a nyugdíjak kérdése, Ukrajna európai uniós csatlakozása, a mezőgazdaság és az egészségügy helyzete, a vendégmunkások jelenléte is szóba került a Lázárinfó békéscsabai, csütörtöki állomásán. Lázár János építési és közlekedési miniszter minden kérdésre válaszolt.