1 órája
Fontos bejelentést tett Lázár János Békéscsabán: tízmilliárdos repülőtérfejlesztés indul
A magyar kormány döntött: jelentős beruházást valósítanak meg a vármegyeszékhelyen. A békéscsabai repülőtér fejlesztése Békés vármegye gazdaságát támogatja és erősíti majd.
– A magyar kormány döntést hozott arról, hogy mihamarabb a békéscsabai repülőtér fejlesztésébe kezd a Magyar Honvédséggel közösen – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a városban tett csütörtöki látogatásakor. A miniszter a Lázárinfó elnevezésű sajtótájékoztatóján elmondta: arra kérte Szarvas Péter polgármestert, engedje meg, hogy a kollégái bemutassák neki a békéscsabai reptérre vonatokozó tervüket – olvasható a Világgazdaság cikkében.
A békéscsabai repülőtérre 10 milliárd forintos fejlesztés érkezhet
Mint írják, a miniszter a Lázárinfó keretében jelentette be, hogy kormánydöntés született arról, hogy a Magyar Honvédséggel közösen nagyon rövid időn belül megkezdődik a repülőtér fejlesztése, ugyanis annak szolgáltatásai jelenleg nem elégségesek. Lázár János elmondta, kiépítenek egy nagyobb kapacitású repteret, de erről azonban előtte a helyi lakosokkal, és a város képviselő-testületével beszélniük kell.
Ahogy az a Világgazdaság cikkében olvasható, ez ugyan nem teljesen új bejelentés, ám tartalmaz újabb információkat. Lázár János már áprilisban megállapodott Szarvas Péterrel a repülőtér fejlesztéséről. Az építési és közlekedési miniszter arról tájékoztatott, hogy a beruházás már a tendereztetés (nyílt versenyeztetés) előtt áll. Meglátása szerint tízmilliárd forintot kellene a fejlesztésre költeni, hogy Békéscsabának olyan repülőtere legyen, amely kiszolgálja az idetelepülő ipart.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A fejlesztés utáni repülőtér Békés vármegye gazdaságát erősíti
Lázár János hangsúlyozta, hogy a békéscsabai repülőtérnek lesz személyszállítási és teherforgalmi tevékenysége is, de alapvetően nem kereskedelmi repülőtér lesz, „tehát nem Wizz Air-repülőgépek fognak leszállni”. Ennél egy kisebb légibázis jön létre azzal az alapvető céllal, hogy Békés vármegye gazdaságát támogassa és erősítse.
Az M44-es és az M47-es, a Vulcan Shield Global beruházása, az adók és a nyugdíjak kérdése, Ukrajna európai uniós csatlakozása, a mezőgazdaság és az egészségügy helyzete, a vendégmunkások jelenléte is szóba került a Lázárinfó békéscsabai, csütörtöki állomásán. Lázár János építési és közlekedési miniszter minden kérdésre válaszolt.
Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében – galériákkal, videóval