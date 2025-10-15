Békéscsaba
1 órája
Közel másfél milliárd jön Békéscsabára, fontos fejlesztések zárulhatnak le
Több beruházásra is kapott kormányzati támogatást a békési vármegyeszékhely. Az Építési és Közlekedési Minisztérium ismertette, hogy mely, korábban a Modern Városok Program keretében szerepelt békéscsabai fejlesztésekre érkezik plusz forrás a következő években. Összesen 1,3 milliárd forintról van szó.
Több békéscsabai fejlesztésre is érkezik plusz forrás – közölték az Építési és Közlekedési Minisztérium Facebook-oldalán. A Magyar Közlönyben pedig megjelent a vonatkozó kormányhatározat is, hogy több pénzt kap a város egyes, Modern Városok Program keretében elindult beruházásra.
Ezekre a békéscsabai fejlesztésekre érkezik plusz pénz
- A korábbi 2,7 milliárd forintos támogatás mellé további 200 millió forintot kap a város az iparterületek kiszolgálását célzó infrastrukturális beruházásokra. Ez az a projekt, amelynek keretében kerékpárút létesül a Mokry utca és az állami iparterület között, ahol épül a tervek szerint a Vulcan Shield Global gyára.
- Befejeződhet a geotermikus projekt is a városban. A korábbi 3,5 milliárd forint mellé jövőre 370 millió forint, 2027-ben 531 millió forint érkezik ennek érdekében. Ez az a fejlesztés, amelynek köszönhetően a geotermikus energia révén fűthetnek több létesítményt a Gyulai úti városi sportcsarnok környékén.
- Békéscsaba korábban 7 milliárd forintot kapott útfejlesztésekre, ebből közel száz utcában aszfaltoztak, építettek szilárd burkolatot, illetve több utcát újítottak fel. Az Építők útja egy része is kiépült, a Kétegyházi út és a Csányi utca között. A további 213 millió forintos támogatásnak köszönhetően elkészülhet a Lencsési lakótelep és a Csányi utca közötti szakasz is.
Videós interjúnk Orbán Viktor miniszterelnökkel a térség fejlesztéséről
