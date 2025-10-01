október 1., szerda

Karbantartás

30 perce

Órákra leáll az egyik bank népszerű szolgáltatása

Címkék#karbantartás#mobilbank#OTP Lakástakarék#pénzintézet#leállás#OTP Bank

Rövid, előre tervezett üzemszünet várható egy hazai pénzintézetnél a hétvégén.

Beol.hu

Az OTP Bank tájékoztatása szerint október 5-én, vasárnap reggel 8 órától délelőtt 11 óra 40 percig karbantartás miatt az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. A fejlesztés célja a rendszerek biztonságának és megbízhatóságának javítása, valamint az ügyfélelvárásoknak való jobb megfelelés.

 

 

