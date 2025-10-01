Karbantartás
30 perce
Órákra leáll az egyik bank népszerű szolgáltatása
Rövid, előre tervezett üzemszünet várható egy hazai pénzintézetnél a hétvégén.
Az OTP Bank tájékoztatása szerint október 5-én, vasárnap reggel 8 órától délelőtt 11 óra 40 percig karbantartás miatt az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. A fejlesztés célja a rendszerek biztonságának és megbízhatóságának javítása, valamint az ügyfélelvárásoknak való jobb megfelelés.
Ezt ne hagyja ki!A mester építőkövei a gyufaszálak
12 órája
Rendőrből kastélyépítő, romokból álmodik történelmet, majd megépíti - galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre