Órákra leáll az egyik bank népszerű szolgáltatása

Az OTP Bank tájékoztatása szerint október 5-én, vasárnap reggel 8 órától délelőtt 11 óra 40 percig karbantartás miatt az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. A fejlesztés célja a rendszerek biztonságának és megbízhatóságának javítása, valamint az ügyfélelvárásoknak való jobb megfelelés.