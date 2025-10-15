október 15., szerda

Teréz névnap

10°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iszonyú vízhiány

45 perce

A mezei pocok mellett egy újabb könyörtelen rágcsáló pusztítja a növényeket

Címkék#Békés megye#pocok güzüegér#vízhiány#kukorica#aszály

A napraforgó aratásával végeztek a gazdák, a kukoricánál is 90 százaléknál tartanak, már ahol korábban nem tárcsázták ki vagy silózták le. Súlyos aszály pusztított a határban, ezt a kukorica sínylette meg a legjobban, ami látszik a terméseredményekben is.

Nyemcsok László

Bozó József, a Békés vármegyei betakarítási bizottság elnöke az online értekezleten a falugazdászok által begyűjtött adatok alapján ismertette a termésmennyiségeket, a napraforgónál és a kukoricánál is 2 t/ha az átlaghozam, a kukoricánál ez borzasztó, ennek oka, hogy iszonyatos aszály pusztított. A szója aratása vármegyei szinten 75 százalék körül alakul. Békésben a szóját a területek nagy részén öntözött körülmények között termesztik, ezért a hozamok magasabban alakulnak, 2,3 t/ha termésátlaggal. A nem öntözött táblák esetében a hozamok jó, ha elérik a 0,5-1 t/ha átlagot.

Aszály pusztított a vármegyében
Iszonyú aszály pusztított Békésben, ez leginkább a kukorica terméseredményein látszik. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A repedések 3-4 méter magasságból is látszanak

Az őszi árpát Békésben 75 százalékban elvetették, a búzánál 50 százaléknál állnak. És szó szerint állnak, mert az iszonyú csapadék- és vízhiány miatt a talajviszonyok nem alkalmasak a vetésre. Az Agroinform.hu közölte a vízhiányról Balázs Virág videóját, aki ezt írta mellé: „Hatalmas a vízhiány Békés megyében, a repedések 3-4 méter magasságból is látszanak."

A repce pusztulása a vízhiány miatt reális kockázatot jelent

A korai vetésű repcetáblák még hasznosítani tudták a nyár végi, ősz eleji csapadékot, ami eredményes kelést biztosított. Az utóbbi időszak csapadékszegénysége miatt azonban a talaj felső rétege jelentősen kiszáradt. Amennyiben a közeljövőben nem történik érdemi csapadék-utánpótlás, a növényállomány pusztulása reális kockázatot jelent.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A kukoricatermés az öntözött területeken is csalódás

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára kitért arra, a kukorica termésátlaga nemcsak az öntözetlen, hanem az öntözött területeken is csalódás. Üzemi adatok alapján 150-180 mm öntözővíz kijuttatása mellett is csak 6-7,5 t/ha kukorica termett a várt 10 tonna feletti hozammal szemben.

Erősödik a mezei pocok és a güzüegér kártétele

A szövetség titkára kiemelte, erősödik a mezei pocok és a güzüegér kártétele. A rágcsálók ellen védekeznek a gazdálkodók. A mezei pocok pusztítása a cirokban helyenként eléri a tíz százalékot. Betelepülése a lucernába, az őszi vetésű kultúrákba folyamatos. Elhangzott, a mezei pocok kártétele kapcsán – a Nébih szükséghelyzeti engedélye alapján – 2025. december 16-áig a pocok elleni védekezésben felhasználható a Pocok Tox MAX rágcsálóírtó szer az engedélyben foglalt feltételek szerint.

The,Mouse,Lives,In,An,Aviary,Among,Fallen,Leaves.,European
Erősödik a mezei pocok és a güzüegér kártétele. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Súlyos aszály pusztított, ez látszik a kárbejelentéseken is

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályán közölték, hogy az idei évben eddig összesen 6243 kárbejelentés érkezett, ezek 137 ezer hektárt, 25 ezer parcellát érintenek. A vármegyei kárbejelentések 95 százaléka aszálykár, ezen bejelentések kétharmadát a kukoricára és napraforgóra tették a gazdák. A kárbejelentésre elfogadó határozatot kapott termelők 2025. november 1-30-a között adhatják be kifizetési kérelmeiket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu