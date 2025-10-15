A mezei pocok mellett egy újabb könyörtelen rágcsáló pusztítja a növényeket

Bozó József, a Békés vármegyei betakarítási bizottság elnöke az online értekezleten a falugazdászok által begyűjtött adatok alapján ismertette a termésmennyiségeket, a napraforgónál és a kukoricánál is 2 t/ha az átlaghozam, a kukoricánál ez borzasztó, ennek oka, hogy iszonyatos aszály pusztított. A szója aratása vármegyei szinten 75 százalék körül alakul. Békésben a szóját a területek nagy részén öntözött körülmények között termesztik, ezért a hozamok magasabban alakulnak, 2,3 t/ha termésátlaggal. A nem öntözött táblák esetében a hozamok jó, ha elérik a 0,5-1 t/ha átlagot.

Iszonyú aszály pusztított Békésben, ez leginkább a kukorica terméseredményein látszik. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A repedések 3-4 méter magasságból is látszanak

Az őszi árpát Békésben 75 százalékban elvetették, a búzánál 50 százaléknál állnak. És szó szerint állnak, mert az iszonyú csapadék- és vízhiány miatt a talajviszonyok nem alkalmasak a vetésre. Az Agroinform.hu közölte a vízhiányról Balázs Virág videóját, aki ezt írta mellé: „Hatalmas a vízhiány Békés megyében, a repedések 3-4 méter magasságból is látszanak."

A repce pusztulása a vízhiány miatt reális kockázatot jelent

A korai vetésű repcetáblák még hasznosítani tudták a nyár végi, ősz eleji csapadékot, ami eredményes kelést biztosított. Az utóbbi időszak csapadékszegénysége miatt azonban a talaj felső rétege jelentősen kiszáradt. Amennyiben a közeljövőben nem történik érdemi csapadék-utánpótlás, a növényállomány pusztulása reális kockázatot jelent.

A kukoricatermés az öntözött területeken is csalódás

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára kitért arra, a kukorica termésátlaga nemcsak az öntözetlen, hanem az öntözött területeken is csalódás. Üzemi adatok alapján 150-180 mm öntözővíz kijuttatása mellett is csak 6-7,5 t/ha kukorica termett a várt 10 tonna feletti hozammal szemben.

Erősödik a mezei pocok és a güzüegér kártétele

A szövetség titkára kiemelte, erősödik a mezei pocok és a güzüegér kártétele. A rágcsálók ellen védekeznek a gazdálkodók. A mezei pocok pusztítása a cirokban helyenként eléri a tíz százalékot. Betelepülése a lucernába, az őszi vetésű kultúrákba folyamatos. Elhangzott, a mezei pocok kártétele kapcsán – a Nébih szükséghelyzeti engedélye alapján – 2025. december 16-áig a pocok elleni védekezésben felhasználható a Pocok Tox MAX rágcsálóírtó szer az engedélyben foglalt feltételek szerint.