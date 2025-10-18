Szomjazó Alföld az aszály és klímaváltozás árnyékában

Az Orosháza és Térsége Gazdakör fiatal gazdatagozata szervezte meg az első őszi gazdafórumot. Az aszály, a klímaváltozás okozta problémákra keresték a megoldást.

Gazdafórum Orosházán, az aszály okozta problémák, a vízpótlás is napirenden volt. Fotó: Nagy Kristóf

– Előadásaink a tájékozódásról, a segítségnyújtásról, a konzultációs lehetőségekről szólnak, s ehhez kaptunk mi magunk is támogatást a Békés Vármegyei Önkormányzattól. Ez a mai téma nagyon fontos gazdatársainknak, harmadik éve nem oldódik meg az aszály által sújtott térségünkben a gazdálkodókra nehezedő probléma.

Alternatívák az aszály, a klímaváltozás okozta problémák megoldására

– Nekünk kell alternatívákat keresnünk, hogy mivel lesznek képesek csökkenteni a veszteségeiket. A probléma nemcsak az élelmiszer-alapanyagokat előállító gazdákat, hanem a következményekkel számolni kénytelen társadalmat is érinti, de most a gazdák vannak frontvonalban – fogalmazott köszöntőjében Brlázs Róbert, a gazdakör elnöke.

A jelenlévőknek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei elnökének kabinetvezetője, Beszédes Nimród bevezetőjében úgy fogalmazott, az idei év is bizonyítja, hogy az éghajlatváltozás valósága, profán megfogalmazással, ránk rúgta az ajtót, újragondolt cselekvésre kényszerít bennünket, agrártermelőket.

Az öntözés kapcsán arra emlékeztetett, hogy a felszíni vizeink a legkritikusabb időszakokban rendelkeznek a legkisebb készletekkel, hiszen évek óta a vízgyűjtőkön is egyre kevesebb a csapadék, ráadásul az öntözés a legdrágább agrotechnikai eljárás, ezért az öntözés mellett, vagy helyett egyéb módokon kell az aszály problémájához adaptálódnunk: vízvisszatartás minden rendelkezésre álló eszközzel: ahol lehetséges, csatornák, átmeneti tározók feltöltésével. Mindenütt okszerű termőföldhasználattal, okszerű rendelkezésre álló növényi genetika használatával, technológiai változtatásokkal (kukorica esetében vetésidő módosítása, kisebb csíraszámmal történő vetés, rövidebb tenyészidejű, alacsonyabb FAO számú hibridek használata), ami természetesen kisebb, de biztonságosabb terméseredményt ígér.