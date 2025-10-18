3 órája
Szomjazó Alföld az aszály és klímaváltozás árnyékában
A napokban kezdetét vette az az őszi, szakmai fórumsorozat, amivel friss információkhoz juthatnak a gazdálkodók. A gazdakör a gazdák számára olyan kérdésekre, problémákra, mint az aszály, a klímaváltozás, az öntözés, igyekszik válaszokat, megoldásokat találni, olyan lehetőségeket mutatnak be, melyeket tevékenységeik során majd alkalmazhatnak is.
Az Orosháza és Térsége Gazdakör fiatal gazdatagozata szervezte meg az első őszi gazdafórumot. Az aszály, a klímaváltozás okozta problémákra keresték a megoldást.
– Előadásaink a tájékozódásról, a segítségnyújtásról, a konzultációs lehetőségekről szólnak, s ehhez kaptunk mi magunk is támogatást a Békés Vármegyei Önkormányzattól. Ez a mai téma nagyon fontos gazdatársainknak, harmadik éve nem oldódik meg az aszály által sújtott térségünkben a gazdálkodókra nehezedő probléma.
Alternatívák az aszály, a klímaváltozás okozta problémák megoldására
– Nekünk kell alternatívákat keresnünk, hogy mivel lesznek képesek csökkenteni a veszteségeiket. A probléma nemcsak az élelmiszer-alapanyagokat előállító gazdákat, hanem a következményekkel számolni kénytelen társadalmat is érinti, de most a gazdák vannak frontvonalban – fogalmazott köszöntőjében Brlázs Róbert, a gazdakör elnöke.
A jelenlévőknek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei elnökének kabinetvezetője, Beszédes Nimród bevezetőjében úgy fogalmazott, az idei év is bizonyítja, hogy az éghajlatváltozás valósága, profán megfogalmazással, ránk rúgta az ajtót, újragondolt cselekvésre kényszerít bennünket, agrártermelőket.
Az öntözés kapcsán arra emlékeztetett, hogy a felszíni vizeink a legkritikusabb időszakokban rendelkeznek a legkisebb készletekkel, hiszen évek óta a vízgyűjtőkön is egyre kevesebb a csapadék, ráadásul az öntözés a legdrágább agrotechnikai eljárás, ezért az öntözés mellett, vagy helyett egyéb módokon kell az aszály problémájához adaptálódnunk: vízvisszatartás minden rendelkezésre álló eszközzel: ahol lehetséges, csatornák, átmeneti tározók feltöltésével. Mindenütt okszerű termőföldhasználattal, okszerű rendelkezésre álló növényi genetika használatával, technológiai változtatásokkal (kukorica esetében vetésidő módosítása, kisebb csíraszámmal történő vetés, rövidebb tenyészidejű, alacsonyabb FAO számú hibridek használata), ami természetesen kisebb, de biztonságosabb terméseredményt ígér.
Öntözés, vízpótlás lehetőségei
– Minden gazdaság által egyszerre használható tuti megoldás az éghajlatváltozás okozta problémákra nincsen. A fejlesztési lehetőségekből a gazdáknak saját gazdaságaik körülményeire szabott megoldásokat kell kialakítaniuk. Ebben számíthatnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítségére. Falugazdász hálózatunk napi szinten tud a gazdaságok adminisztratív teendőin túl lehetőségek szerint az alkalmazkodást segítő pályázati források megszerzésében is. A következő időszakban folyamatosan szervezünk vármegye szerte gazdatájékoztatókat, gazdafórumokat, hogy felhívjuk a figyelmet az aktualitásokra. Elnökségünk a vármegyei gazdálkodók igényeit hatékonyan közvetíti a döntéshozók felé – zárta köszöntőjét, majd a résztvevők dr. Makra László klimatológus előadásában az aszály és a klímaváltozás hatásait ismertette, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei a Vizet a tájba! programot és e térség vízpótlási lehetőségeit mutatták be.