Iszonyatos aszály pusztított Békésben, megérkeztek az adatok

A fentiek fényében nem túl jó hangulatú volt a Békés vármegyei, az aratás alakulását követő bizottság keddi ülésén, Békéscsabán. Bozó József, a Nemzeti Agrárgazadási Kamara (NAK) Békés vármegyei alelnöke, a bizottság elnöke ismertette a falugazdászok által begyűjtött adatok alapján az adatokat.

Az aratás zajlik Békésben a napraforgónál és a kukoricánál is. Fotó: Shutterstock

Előrehaladt az aratás a napraforgónál

– A körzetekben 85-98 százalék között tart a napraforgó betakarítottsága, 2 t/ha termásátlaggal. A kukorica nagy szórást mutat, a sarkadi járásban most kezdenek hozzá, Gyomaendrőd és Békéscsaba környéke a legelőrehaladottabb, a vármegyei átlag 60 százalék, a termásátlag 1,9 t/ha. A silózott terület nagysága mintegy 2500 ha.

A burgonyát teljes egészében betakarították

A szója aratását Szeghalom, Gyula, Békéscsaba környékén most kezdték el, az öntözött szóják esetében 3 t/ha a termésátlag, 5 százalékos betakarítottság mellett a vármegyei termésátlag 2 t/ha. A burgonyát teljes egészében betakarították Békésben, a cukorrépához még nem kezdtek hozzá.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az őszi árpa vetése is elkezdődött

Bozó József kitért arra, az őszi káposztarepcét száz százalékban elvetették a gazdák, a rozs már 80 százalékban a földben van, az őszi árpa vetése is elkezdődött, 5 százalék körül alakul.

A napraforgó minősége és olajtartalma jó

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára tájékoztatta a jelenlévőket a szövetkezetek vezetői által megadott adatokról. A tagüzemi átlag 2,1-2,8 t/ha körül alakul. Minősége jó, a nedvességtartalom és olajtartalom szintén megfelelő. Az árakról Barabás Béla elmondta, a kukoricát 70 ezer körüli forint/tonna, a napraforgót 185 ezer – 190 ezer forint/tonna áron veszik át a felvásárlók.