Az egészség bástyája

1 órája

Az ősz slágernövénye tisztítja a vért, és védelmet nyújt a bőrnek

A megtestesült egészség, így is hívják az ősz slágernövényét Békésben. Nem véletlenül, ugyanis a sütőtök egészséges őszi csemege, rengeteg jótékony hatása van, és egészen február végéig megtalálható a piacokon, üzletekben. A vásárlók már nemcsak egészben vihetik haza, hanem a fogyasztói igényeknek megfelelően a polcokon ott sorakozik a tisztított, darabolt áru is.

Nyemcsok László

A sütőtök egészséges, tisztítja a vért, segít leküzdeni a meghűléses betegségeket, valamint jótékonyan hat a bőrre. A sütőtök termesztése Békés vármegyében az „ősidőkre” tekint vissza. Mivel kalóriatartalma alacsony, gyakorlatilag annyit ehetünk belőle, amennyi jólesik, így érdemes kihasználni a nemrég kezdődött szezonját, a sütőtök ára is elérhető, 400 forint körül láttuk kilóját a békéscsabai piac árusainál.

A sütőtök egészséges
A sütőtök egészséges, és sütve is nagyon finom. Fotó: Illusztráció: MW

Így lesz tökéletes a sütőtök sütése

Bár a sütőtök sokféleképpen elkészíthető, a legegyszerűbb és egyben legjobb formája szimplán felszeletelve, sütőben gyorsan megsütve. A Mindmegette.hu sütőtök receptje szerint így lesz tökéletes a sütőtök sütése. Persze a feldolgozásának formái rendkívül változatosak lehetnek, a receptek sokaságának csak a fantázia szab határt.

Az új fajta megtartotta a régi, nagydobosi ízvilágát

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál kiemelték, sajnos, nem létezik olyan biztos technika, amivel a piacon és a boltok polcain elérhető sütőtökről meg tudnánk határozni, hogy az elvárt ízvilággal rendelkezik-e. Erre a problémára reagálva a nemesítők megalkották a Téli Parázs fajtát, amely már a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának márkavédelmét élvezi. Az új fajta megtartotta a régi, nagydobosi ízvilágát, külső szürke és narancssárga belső színét. Új tulajdonságai a nagy egyedsúly (10-18 kg), gömbölyded alak, viszonylag bordázatlan felszín, egyenletes, 3-5 cm-es húsvastagság és borostyán színű mag.

A sütőtök egészséges, gazdag alfa és béta-karotinban

Prohászka Béla Békés vármegyei mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke kiemelte, bár a sütőtök kedvező beltartalmi értékeinek köszönhetően egészséges csemegének számít, a belföldi fogyasztás évek óta stagnál.

– A sütőtök fogyasztása egészségünk megőrzése szempontjából kiemelkedő fontosságú, hiszen számos vitamint és ásványi anyagot – kalciumot, cinket, mangánt, vasat, valamint C-vitamint, A-, illetve B1-, B2- és B6-vitamint – is tartalmaz – hangsúlyozta Prohászka Béla. Gazdag alfa és béta-karotinban, amelyeket a szervezet A-vitaminná (retinollá) alakít át. Ez az oka annak is, hogy a téli tökök (sütőtök) hússzíne a sárgától a narancssárgáig terjed.

Mindig ép héjú és kocsányú darabokat válasszunk

Minél mélyebb a narancssárga árnyalat, annál magasabb a sütőtök béta-karotin tartalma. Gazdag karotinoid-tartalma miatt a kozmetikai ipar is széles körben használja, antioxidáns hatásának köszönhetően védelmet nyújt a bőrnek az oxidatív károsodások és az öregedés ellen, valamint javítja a kozmetikumok stabilitását és eltarthatóságát.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
