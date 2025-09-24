szeptember 24., szerda

Fontos üzenetet küldött ügyfeleinek a Yettel

A napi ügyintézés során jó ezt tudni.

Fontos üzenetet küldött ügyfeleinek a Yettel

SMS-ben is tájékotatta érintett ügyfeleit a cég.

Fotó:  Illusztráció: MTI

Szerdától újra a megszokott helyen várja a Yettel ügyfeleit a mobilszolgáltató békéscsabai üzlete. Ahogy azt korábban megírtuk, felújítás miatt bezárt és ideiglenesen új helyre költözött a Csaba Centerben a Yettel ügyfélszolgálata. Szerdán nyitott ki újra régi helyén a mobiltársaság békéscsabai érdekeltsége. 

 

