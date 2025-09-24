Fontos üzenetet küldött ügyfeleinek a Yettel

Szerdától újra a megszokott helyen várja a Yettel ügyfeleit a mobilszolgáltató békéscsabai üzlete. Ahogy azt korábban megírtuk, felújítás miatt bezárt és ideiglenesen új helyre költözött a Csaba Centerben a Yettel ügyfélszolgálata. Szerdán nyitott ki újra régi helyén a mobiltársaság békéscsabai érdekeltsége.