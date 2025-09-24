Mobilcég
2 órája
Fontos üzenetet küldött ügyfeleinek a Yettel
A napi ügyintézés során jó ezt tudni.
SMS-ben is tájékotatta érintett ügyfeleit a cég.
Fotó: Illusztráció: MTI
Szerdától újra a megszokott helyen várja a Yettel ügyfeleit a mobilszolgáltató békéscsabai üzlete. Ahogy azt korábban megírtuk, felújítás miatt bezárt és ideiglenesen új helyre költözött a Csaba Centerben a Yettel ügyfélszolgálata. Szerdán nyitott ki újra régi helyén a mobiltársaság békéscsabai érdekeltsége.
