Nem számítanak a kilométerek és a milliárdok, Márki-Zay ragaszkodik a Wenckheim-kastélyhoz

Címkék#Márki-Zay Péter#szabadkígyós#Wenckheim-kastély#Lázár János

Újabb vitát kavart Hódmezővásárhely közgyűlésének döntése. A Wenckheim-kastély megszerzéséért ismét pályázatot nyújtanak be, bár az ingatlan hetven kilométerre fekszik a várostól, és fenntartása milliárdokat emészthetne fel.

Beol.hu

Mint a közelmúltban megírtuk, Lázár János visszavont döntése és a Békés vármegyeiek tiltakozása ellenére Hódmezővásárhely ismételten benyújtja pályázatát a szabadkígyósi kastély fenntartására. Békés Vármegye Önkormányzata ezzel párhuzamosan már korábban közölte, hogy tulajdonba venné a Wenckheim-kastélyt.

A Wenckheim-kastélyról szavaztak Hódezővásárhelyen
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély jövője még mindig homályos. Fotó: Beol.hu

Ismét pályáznak a Wenckheim-kastély tulajdonjogára

Ahogy a Délmagyar.hu megírta, a hódmezővásárhelyi közgyűlés 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, ismét benyújtja pályázatát a Wenckheim-kastély tulajdonjogára. Márki-Zay Péter polgármester szerint ezzel tiltakoznak az ellen, hogy a korábbi, már megnyert pályázatot Lázár János miniszter visszavonta.

A városvezető hangsúlyozta, fontos lenne a kastély megmentése, bár elismerte: tudják, hogy a miniszter most is mindent megtesz majd a pályázat megakadályozására. Szabó Ferenc képviselő szerint jogi úton is érdemes lenne megvizsgálni a visszavonás körülményeit.

A Fidesz–KDNP képviselői távol maradtak az ülésről. Közleményükben úgy fogalmaztak: politikai indíttatású döntésről van szó, amelynek árát milliárdokban mérnék, miközben a kastély hetven kilométerre van Hódmezővásárhelytől. Hozzátették: nem kívánnak asszisztálni egy „értelmetlen bohózathoz”.

Közösen látnák el a működtetést Békésben

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja május végén közösségi oldalán jelezte: a szabadkígyósi kastélyt Békés Vármegye Önkormányzata venné át, a működtetést pedig egy nonprofit gazdasági társaság keretében a szabadkígyósi és a békéscsabai önkormányzatokkal közösen látnák el. Erről az elképzelésről levélben tájékoztatták Lázár János építési és közlekedési minisztert is.

 

