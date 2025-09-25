szeptember 25., csütörtök

2500 új munkahely

3 órája

Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global az lesz Békéscsabának, mint Győrnek az Audi

Ami Győrnek az Audi, Kecskemétnek a Mercedes, Debrecennek a BMW, az nekünk békéscsabaiaknak, illetve Békés vármegyének a Vulcan Shield Global – fogalmazott dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja. A szingapúri anyagtechnológiai vállalat, a Vulcan Shield Global 280 milliárd forint értékű beruházást indít Békéscsabán, amivel 2500 új munkahelyet teremt a városban. Dr. Takács Árpáddal a fejlesztés hátteréről és a felmerült kérdésekről is beszélgettünk.

Papp Gábor

dr. Takács Árpád a Vulcan Shield Global fejlesztéséről
Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global beruházásával óriásit tudunk előrelépni. Fotó: Lehoczky Péter

– Itt Békéscsabán, illetve Békés vármegyében különösen érdekes kérdés, hogy miért a várost, illetve a térséget választotta beruházása helyszínéül a szingapúri Vulcan Shield Global, és milyen elvárásoknak kellett megfelelni előzetesen?

– Valóban különleges jelentőséggel bír, hogy a világ egyik vezető anyagtechnológiai vállalata érkezik a városba, és itt hozza létre első európai üzemét. Békéscsaba történelmi lehetőség előtt áll, amely új lendület ad a városnak – emelte ki dr. Takács Árpád. – A szingapúri vállalat növekedési stratégiájának központi eleme, hogy európai termelési bázisokat hozzon létre olyan helyen, ahol a globális kutatás-fejlesztési tudás a helyi szakértelemre és partnerségre alapozva működik majd. Számukra egyik fontos szempontnak bizonyult, hogy Magyarországon nagyon magas szintű képzés, egyetemi tudás és kutatási háttér áll rendelkezésre, ami együttesen biztosítja majd a képzett munkaerőt. Szintén lényeges kritériumnak számított, hogy a beruházások helyszínéről elérjék a régiós termelési láncokat. Békéscsaba pedig ennek az elvárásnak is megfelel, hiszen Közép-Európában található, a román és a szerb határ közelsége pedig még inkább erősíti a város pozícióit. Az M44-es megépítése a román határig, illetve annak folytatása a romániai oldalon még inkább
hozzájárul majd a szempontok teljesítéséhez.

Vulcan Shield Global: hol és mikor valósul meg beruházás?

– A beruházás bejelentését követően egymást érték a különböző kérdések az egyes fórumokon és Facebook-oldalakon. Nagyon sokan voltak kíváncsiak arra, hogy hol, mikor és milyen ütemben zajlik majd a munka, a fejlesztés.

– A beruházás a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett állami területen valósul majd meg, a békéscsabai elkerülőn, a Linamar mellett. Nagyon lényeges, hogy egy, már meglévő ipari területről van szó, ami a lakott területtől másfél kilométerre található. Péntek óta én is több kérdést kaptam például arról, hogy ki kell-e vonni értékes földterületeket a művelés alól a fejlesztés kapcsán. Semmi ilyenről nincs szó, a jogszabályoknak megfelelően a kormányhivatal védi a termőföldet, ebben az esetben sem vonunk ki termelés alól új területeket. A szingapúri cég világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre, amelyek a legfejlettebb kerámia- és alumíniumszálas anyagokat állítják majd elő. Olyan, kivételes ellenálló-képességű anyagokat, amelyek 

  • az autóipar, 
  • a repülőgépgyártás, 
  • az elektronika 
    és más kulcsfontosságú ágazatok számára is nélkülözhetetlenek. Az előkészítés elkezdődött, amiről folyamatosan tájékoztatást adunk, minden transzparensen, átláthatóan zajlik majd. A remények szerint a termelés öt gyártósoron akár már idén elkezdődhet, ehhez kezdetben a világcég barnamezős beruházással egy már meglévő ipari csarnokot vesz majd igénybe.
    Az első beruházásban épülő üzemben pedig olyan kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd, amelyek akár 1600 °C-os hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem is folytonos alumínium-oxid szál előállítására, amely szintén különleges ellenálló képességgel rendelkezik
    szélsőséges üzemi körülmények között. 
    A VSG egy különálló, harmadik beruházással új generációs autóipari anyag gyártásának elindítását is tervezi, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 ezer
    tonnás kapacitását. Az első üzem előreláthatólag már jövő októberre elkészül. A 2031 és 2033 között időszakra pedig 140 ezer négyzetméteren 90 gyártósoron zajlik majd a termelés.

Formálódik az Új Békéscsaba Terv

– Ha már a kiváló földterületeket említette, olyan vélemények is megjelentek, amelyek szerint Békésben az agráriumot kellene fejleszteni, nem az ipart.

– A kettő nem zárja, napjainkban nem is zárhatja ki egymást. A vízióm egy olyan Békés vármegye, amely négy pilléren áll, gyakorlatilag a készülő Új Békéscsaba Tervnek is ezek lesznek a fő vonulatai. Az első pillér az agrárium fejlesztését, a vidékfejlesztést, az öntözést, a feldolgozóipar kérdésének megoldását jelenti.
A második pillér az ipar fejlesztése, ipari üzemek létesítése, hogy munkát adjunk a fiataloknak is, és növeljük a vármegye népességmegtartó erejét.
Ehhez harmadik pillérként szükséges a gyakorlatorientált duális szakképzés, az alkalmazott tudományok és felsőfokú képzések újragondolására. Szeretném, ha Békéscsaba 3-4-5 év múlva egyetemi város lenne. Ennek irányába már megtettük az első lépést, hiszen kétéves előkészítés után jövőre elindul a jogászképzés a városban, ami iránt nagyon sokan érdeklődőknek. A gyárépítés pedig magával hozza majd a felsőfokú mérnökképzés magasabb szintre emelését is, amelyről a Szegedi Tudományegyetem, a Gál Ferenc Egyetem és a Békés Vármegyei Kormányhivatal korábban megállapodást kötött. A negyedig pillér a turizmus további fejlesztése lesz, amiben komoly szerepet kapna a szabadkígyósi kastély, és természetesen a vármegyei idegenforgalom Gyula nélkül nem értelmezhető.

Minden szegmensben egyszerre kell jelen lennünk, de az agrárium kiemelt szerepet kap majd. Valamennyi nagyobb és kisebb mozaik egy nagy egész darabja, a térség akkor lesz sikeres, ha minden részletre odafigyelünk. Reményeink szerint Békéscsaba 3-5 év múlva egy még sikeresebb, dinamikus város lesz, ehhez pedig a zászlóshajónak számító szingapúri high-tech cég jelenléte elengedhetetlen.

Az alapokat ehhez a folyamathoz a kormány teremtette meg az M44-es megépítésével, az L120-as vasútvonal korszerűsítésével, egyéb beruházásokkal, amelyek kedvező feltételeket teremtettek a vállalkozásoknak. Jogos társadalmi igény volt, hogy növeljük a népességmegtartó erőt, és a fiatalok számára legyenek nívós képzések, jól fizető munkahelyek. A VSG beruházásával e tekintetben óriásit tudunk előre lépni.

Ilyen munkaerőre számít majd a VSG

– Kiket foglalkoztat majd Békéscsabán a Vulcan Shield Global?

– A vállalkozás elsősorban és a lehető legnagyobb mértékben a békéscsabai és Békés vármegyei munkaerőre épít. Alapvető célunk, hogy az itt élő embereket hozzuk helyzetbe. A cég alapoz a helyi szakképzési centrumokra, az onnan kikerülő fiatalok fontos részét fogják alkotni a VSG csapatának. A termelés jól képzett és diplomás szakemberekre fog épülni. Természetesen a Vulcan Shield Global megjelenésével szeretnénk, ha olyanok is
visszatérnének Békéscsabára és Békés vármegyébe, akik korábban elmentek, máshol keresték a boldogulásukat, és jól képzett szakemberként, illetve mérnökként ismét itt képzelik el a jövőjüket. Külön program szolgálja majd a hazacsábításukat.

– Ebben pedig kulcsszerepe lehet a fizetésnek. Milyen jövedelmezőségre számítsanak, akik a VSG-nél képzelik el a jövőjüket?

– Úgy látjuk, hogy a szingapúri világcég megjelenése bérfelhajtó erővel bír majd, és ez a folyamat valamennyi ágazatra hatással lesz. A bérek egyértelműen növekedni fognak Békéscsabán, illetve Békés vármegyében – akár dunántúli színvonalra. Olyan várost képzelek el, amely úgy fejlődik, és olyan lehetőségeket kínál mint Győr vagy Kecskemét.

– Bár részben már érintette, de mit kell tudni a leendő békéscsabai üzemekben készülő termékekről?

–Ha néhány év múlva felnézünk az égre, és ott elszáll egy repülő, tudni fogjuk, hogy abban ott a Békéscsabán készült szigetelőanyag, ha kézbe veszünk egy mobiltelefont vagy laptopot tudni fogjuk, hogy ahhoz a városunkban gyártottak alapanyagot, ha egy űrhajóról látunk híreket, tudjuk majd, hogy abban Békéscsabának is fontos szerepe van.

Megfelelnek a legszigorúbb uniós előírásoknak

– Mint minden ipari fejlesztés, így a Vulcan Shield Global békéscsabai beruházása kapcsán is felmerültek környezetvédelmi kérdések. Mire számíthatnak ezen a téren a városban élők?

– A VSG működése fenntartható és környezetbarát. Nem lesz hatással az itt élők mindennapjaira, a gyár a legszigorúbb európai uniós előírásoknak is megfelel majd. Nincs ellenőrizetlen kibocsátás, a cégnek nincs kiemelkedő víz- és energiaigénye. A Békés Vármegyei Kormányhivatal engedélyező hatóságként a környezetvédelmi, iparbiztonsági, tűzvédelmi eljárásokat is lebonyolítja majd, de építéshatóságunk és földhivatalunk is szerepet kap, ahogy a munkaerő toborzásában a foglalkoztatási főosztály is. Ahogy korábban említettem, mindenről átlátható módon folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot.

– Milyen hatással lesz a beruházás Békéscsaba és a térség jövőjére, az itt élők mindennapjaira?

– A lakosság szinte minden részét kedvezően érinti majd a fejlesztés. 2500 munkahely nem csak Békés vármegyei viszonylatban számít kiemelkedően soknak, a fiataloknak perspektívát ad, és valamennyi munkaképes korosztálynak munkát és lehetőséget biztosít az üzem, amely növekvő bérszínvonalat, több lehetőséget hoz magával.
A helyi, békéscsabai és Békés vármegyei vállalkozásokra partnerként, együttműködőként, akár beszállítóként számít a VSG. A növekvő fizetések a
fogyasztásra is hatással lesznek, természetesen pozitív irányban. A békéscsabai önkormányzat számára jelentős iparűzési adóbevételt jelent a cég megjelenése. A források segítségével infrastrukturális fejlesztések készülhetnek el, utak, kerékpárutak épülhetnek, fejlődhet a városközpont, a fiataloknak, gyerekeknek sportlétesítmények, új játszóterek épülhetnek, biztonságosabbá tehetjük a közlekedést. Már most érdemes megjegyezni, hogy a már meglévő Szarvasi út-Mokry utcai kerékpárutat meghosszabbítjuk az ipari területig. Emellett újabb rendezvényeket, szabadidős programot hívhatnak életre Békéscsabán. A beruházás előkészítéséért köszönet jár a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, Szijjártó Péter miniszternek, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökségnek és Joó István vezérigazgatónak.


Újabb cégek is érkezhetnek?

– A pénteki bejelentésen első fecskeként és zászlóshajóként is hivatkoztak a VSG-re. Akár újabb cégek is érkezhetnek?

– A sokat emlegetett kecskeméti, győri, debreceni vagy éppen a szegedi példák azt mutatják, hogy jó eséllyel több cég is követi majd a VSG-t. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel pénteken Békéscsabán már többen is egyeztettek arról, hogy a Vulcan Shield Global megjelenésének hírére más vállalatok is jelentkeztek, hogy megtelepednének egy-egy közeli településen.
Valóban történelmi pillanat részesei lehettünk pénteken, ami nagyban köszönhető annak, hogy a kormány meghallotta a békéscsabaiak és a Békésben élők igényét, hogy a népesség elvándorlását meg kell állítani. Mi pedig elkötelezettek vagyunk a versenyképesség növelése, az életminőség javítása és a gazdaság fellendítése irányában. Nem törődünk bele a térség leszakadásába, és kutyakötelességünknek tekintjük, hogy tegyünk az itt élő emberekért. A hosszú távú gazdaságfejlesztés új pályára állíthatja Békéscsabát és a vármegyét. Békéscsabán újradefiniáljuk a tradíció, tudás, technológia hármasát. Valós alternatívát szeretnénk adni minden békéscsabainak, így a fiataloknak is.

 

 

