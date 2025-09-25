Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global az lesz Békéscsabának, mint Győrnek az Audi

Dr. Takács Árpáddal a Vulcan Shield Global fejlesztésének hátteréről és a felmerült kérdésekről is beszélgettünk.

Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global beruházásával óriásit tudunk előrelépni. Fotó: Lehoczky Péter

– Itt Békéscsabán, illetve Békés vármegyében különösen érdekes kérdés, hogy miért a várost, illetve a térséget választotta beruházása helyszínéül a szingapúri Vulcan Shield Global, és milyen elvárásoknak kellett megfelelni előzetesen?

– Valóban különleges jelentőséggel bír, hogy a világ egyik vezető anyagtechnológiai vállalata érkezik a városba, és itt hozza létre első európai üzemét. Békéscsaba történelmi lehetőség előtt áll, amely új lendület ad a városnak – emelte ki dr. Takács Árpád. – A szingapúri vállalat növekedési stratégiájának központi eleme, hogy európai termelési bázisokat hozzon létre olyan helyen, ahol a globális kutatás-fejlesztési tudás a helyi szakértelemre és partnerségre alapozva működik majd. Számukra egyik fontos szempontnak bizonyult, hogy Magyarországon nagyon magas szintű képzés, egyetemi tudás és kutatási háttér áll rendelkezésre, ami együttesen biztosítja majd a képzett munkaerőt. Szintén lényeges kritériumnak számított, hogy a beruházások helyszínéről elérjék a régiós termelési láncokat. Békéscsaba pedig ennek az elvárásnak is megfelel, hiszen Közép-Európában található, a román és a szerb határ közelsége pedig még inkább erősíti a város pozícióit. Az M44-es megépítése a román határig, illetve annak folytatása a romániai oldalon még inkább

hozzájárul majd a szempontok teljesítéséhez.

Vulcan Shield Global: hol és mikor valósul meg beruházás?

– A beruházás bejelentését követően egymást érték a különböző kérdések az egyes fórumokon és Facebook-oldalakon. Nagyon sokan voltak kíváncsiak arra, hogy hol, mikor és milyen ütemben zajlik majd a munka, a fejlesztés.

– A beruházás a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett állami területen valósul majd meg, a békéscsabai elkerülőn, a Linamar mellett. Nagyon lényeges, hogy egy, már meglévő ipari területről van szó, ami a lakott területtől másfél kilométerre található. Péntek óta én is több kérdést kaptam például arról, hogy ki kell-e vonni értékes földterületeket a művelés alól a fejlesztés kapcsán. Semmi ilyenről nincs szó, a jogszabályoknak megfelelően a kormányhivatal védi a termőföldet, ebben az esetben sem vonunk ki termelés alól új területeket. A szingapúri cég világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre, amelyek a legfejlettebb kerámia- és alumíniumszálas anyagokat állítják majd elő. Olyan, kivételes ellenálló-képességű anyagokat, amelyek