Kiderült, kiknek kínál munkát Békéscsabán a szingapúri világcég – videóval, galériával

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer pénteken bejelentette, hogy nagyszabású ipari fejlesztés indul Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt a következő években. Ahogy a miniszter fogalmazott, a város gazdaságtörténetében új fejezet kezdődik. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 280 milliárd forintot, amelynek keretében a szingapúri Vulcan Shield Global világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre.

Jason Sun, a Vulcan Shield Global elnöke: Békéscsaba az egyik legfontosabb európai high-tech ipari központ lesz.

Fotó: Lehoczky Péter

Vulcan Shield Global: itt a menetrend!

Az elnök a Békés Vármegyei Kormányhivatalban tartott péntek délelőtti tájékoztatón elmondta, a Vulcan Shield Global PTE. LTD egy szingapúri székhelyű nemzetközi technológiai vállalatcsoport.

– Szingapúr egy kis ország, amely mindig hitt a határokon átívelő hidak építésében. Ugyanezen szellemiség jellemzi a mai lépésünket is, amellyel elmélyítjük a kétoldalú kapcsolatainkat Magyarországgal – tette hozzá Jason Sun:

Békéscsabán új fejlődéstörténetet írunk, a globális tapasztalatainkat kötjük össze az itteni szakemberekkel, szaktudással, hagyományokkal és együtt építjük a jövőt.

Mint kifejtette, a beruházásukat három szakaszban valósítják meg, amelynek összértéke eléri a 280 milliárd forintot, a 700 millió eurót, s ezáltal 2500 új munkahelyet hoznak létre, lehetőséget teremtve a magasan képzett szakembereknek és a pályakezdő, fiatal diplomásoknak is.

– Az első szakaszban kerámiaszálas textíliák és alumíniumoxid szálak előállítására alkalmas korszerű gyáregységeket építünk. Ezek az anyagok a high-tech ipar egyik alapanyagai, extrém hőterhelésnek, illetve rendkívül zord körülményeknek is ellenállnak. Elengedhetetlenek az energiaipar, az elektronika és a közlekedés, az autóipar, a repülő és űrrepülő járművek biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb technológiáihoz – részletezte. – 2029-re az első két üzem mintegy 1200 alkalmazott tud majd foglalkoztatni. A harmadik etapban, vagyis 2033-ra az új autóipari anyagok gyártásával bővül a tevékenységünk, elérjük a 2500 fős foglalkoztatotti létszámot. Ennek köszönhetően, Békéscsaba az egyik legfontosabb európai high-tech ipari központ lesz.