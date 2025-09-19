szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Kiderült, kiknek kínál munkát Békéscsabán a szingapúri világcég – videóval, galériával

Címkék#elnök#világcég#Jason Sun#Szijjártó Péter#Békéscsaba

Vállalatunk fejlődéstörténetének jelentős mérföldkövéhez érkeztünk – fogalmazott Jason Sun, a Vulcan Shield Global elnöke pénteken délelőtt a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. Mint ismert, a Vulcan Shield Global nagyszabású, 280 milliárd forintos ipari fejlesztést indít Békéscsabán, amellyel 2500 új munkahelyet teremt a következő években.

Papp Gábor

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer pénteken bejelentette, hogy nagyszabású ipari fejlesztés indul Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt a következő években. Ahogy a miniszter fogalmazott, a város gazdaságtörténetében új fejezet kezdődik. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 280 milliárd forintot, amelynek keretében a szingapúri Vulcan Shield Global világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre. 

A Vulcan Shield Global elnöke, Jason Sun
Jason Sun, a Vulcan Shield Global elnöke: Békéscsaba az egyik legfontosabb európai high-tech ipari központ lesz.
Fotó: Lehoczky Péter

Vulcan Shield Global: itt a menetrend!

Az elnök a Békés Vármegyei Kormányhivatalban tartott péntek délelőtti tájékoztatón elmondta, a Vulcan Shield Global PTE. LTD egy szingapúri székhelyű nemzetközi technológiai vállalatcsoport. 

– Szingapúr egy kis ország, amely mindig hitt a határokon átívelő hidak építésében. Ugyanezen szellemiség jellemzi a mai lépésünket is, amellyel elmélyítjük a kétoldalú kapcsolatainkat Magyarországgal – tette hozzá Jason Sun: 

Békéscsabán új fejlődéstörténetet írunk, a globális tapasztalatainkat kötjük össze az itteni szakemberekkel, szaktudással, hagyományokkal és együtt építjük a jövőt.

Mint kifejtette, a beruházásukat három szakaszban valósítják meg, amelynek összértéke eléri a 280 milliárd forintot, a 700 millió eurót, s ezáltal 2500 új munkahelyet hoznak létre, lehetőséget teremtve a magasan képzett szakembereknek és a pályakezdő, fiatal diplomásoknak is.

– Az első szakaszban kerámiaszálas textíliák és alumíniumoxid szálak előállítására alkalmas korszerű gyáregységeket építünk. Ezek az anyagok a high-tech ipar egyik alapanyagai, extrém hőterhelésnek, illetve rendkívül zord körülményeknek is ellenállnak. Elengedhetetlenek az energiaipar, az elektronika és a közlekedés, az autóipar, a repülő és űrrepülő járművek biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb technológiáihoz – részletezte. – 2029-re az első két üzem mintegy 1200 alkalmazott tud majd foglalkoztatni. A harmadik etapban, vagyis 2033-ra az új autóipari anyagok gyártásával bővül a tevékenységünk, elérjük a 2500 fős foglalkoztatotti létszámot. Ennek köszönhetően, Békéscsaba az egyik legfontosabb európai high-tech ipari központ lesz.

Békéscsabán nyitja meg európai gyárát a szingapúri Vulcan Shield Global

Fotók: Lehoczky Péter

Jövőorientált gyártóbázist kívánnak létrehozni

Hangsúlyozta, ez a beruházás nemcsak az üzemekről és a termékekről szól, hanem a partnerségről, a Magyarországhoz, Békéscsabához és a helyi partnereikhez fűződő kapcsolataikról is.

A helyi oktatási intézményekkel, hatóságokkal együttműködve biztosítjuk, hogy a projekt büszkeséget, lehetőséget és fenntartható fejlődést hozzon a térségbe. A jövőképünk világos: Békéscsabán, olyan jövőorientált gyártóbázist kívánunk létrehozni, ami megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak, szolgálja a globális ipart és jelentős mértékben hozzájárul Magyarország hosszú távú gazdasági fejlődéséhez, innovációs képességeihez

 – tette hozzá Jason Sun.

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja így értékelte a beruházást

Kiknek készülnek majd a békéscsabai termékek?

A Vulcan Shield Global által Békéscsabán előállított szigetelőanyagokat majd Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni, amelyek 

  • az űriparban, 
  • az autógyártásban, 
  • a repülőgépgyártásban, 
  • a napelemgyártásban vagy a petrokémia területén használják fel ezeket.

 

 

 

