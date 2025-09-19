15 perce
Kiderült, kiknek kínál munkát Békéscsabán a szingapúri világcég – videóval, galériával
Vállalatunk fejlődéstörténetének jelentős mérföldkövéhez érkeztünk – fogalmazott Jason Sun, a Vulcan Shield Global elnöke pénteken délelőtt a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. Mint ismert, a Vulcan Shield Global nagyszabású, 280 milliárd forintos ipari fejlesztést indít Békéscsabán, amellyel 2500 új munkahelyet teremt a következő években.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer pénteken bejelentette, hogy nagyszabású ipari fejlesztés indul Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt a következő években. Ahogy a miniszter fogalmazott, a város gazdaságtörténetében új fejezet kezdődik. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 280 milliárd forintot, amelynek keretében a szingapúri Vulcan Shield Global világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre.
Vulcan Shield Global: itt a menetrend!
Az elnök a Békés Vármegyei Kormányhivatalban tartott péntek délelőtti tájékoztatón elmondta, a Vulcan Shield Global PTE. LTD egy szingapúri székhelyű nemzetközi technológiai vállalatcsoport.
– Szingapúr egy kis ország, amely mindig hitt a határokon átívelő hidak építésében. Ugyanezen szellemiség jellemzi a mai lépésünket is, amellyel elmélyítjük a kétoldalú kapcsolatainkat Magyarországgal – tette hozzá Jason Sun:
Békéscsabán új fejlődéstörténetet írunk, a globális tapasztalatainkat kötjük össze az itteni szakemberekkel, szaktudással, hagyományokkal és együtt építjük a jövőt.
Mint kifejtette, a beruházásukat három szakaszban valósítják meg, amelynek összértéke eléri a 280 milliárd forintot, a 700 millió eurót, s ezáltal 2500 új munkahelyet hoznak létre, lehetőséget teremtve a magasan képzett szakembereknek és a pályakezdő, fiatal diplomásoknak is.
– Az első szakaszban kerámiaszálas textíliák és alumíniumoxid szálak előállítására alkalmas korszerű gyáregységeket építünk. Ezek az anyagok a high-tech ipar egyik alapanyagai, extrém hőterhelésnek, illetve rendkívül zord körülményeknek is ellenállnak. Elengedhetetlenek az energiaipar, az elektronika és a közlekedés, az autóipar, a repülő és űrrepülő járművek biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb technológiáihoz – részletezte. – 2029-re az első két üzem mintegy 1200 alkalmazott tud majd foglalkoztatni. A harmadik etapban, vagyis 2033-ra az új autóipari anyagok gyártásával bővül a tevékenységünk, elérjük a 2500 fős foglalkoztatotti létszámot. Ennek köszönhetően, Békéscsaba az egyik legfontosabb európai high-tech ipari központ lesz.
Békéscsabán nyitja meg európai gyárát a szingapúri Vulcan Shield GlobalFotók: Lehoczky Péter
Jövőorientált gyártóbázist kívánnak létrehozni
Hangsúlyozta, ez a beruházás nemcsak az üzemekről és a termékekről szól, hanem a partnerségről, a Magyarországhoz, Békéscsabához és a helyi partnereikhez fűződő kapcsolataikról is.
A helyi oktatási intézményekkel, hatóságokkal együttműködve biztosítjuk, hogy a projekt büszkeséget, lehetőséget és fenntartható fejlődést hozzon a térségbe. A jövőképünk világos: Békéscsabán, olyan jövőorientált gyártóbázist kívánunk létrehozni, ami megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak, szolgálja a globális ipart és jelentős mértékben hozzájárul Magyarország hosszú távú gazdasági fejlődéséhez, innovációs képességeihez
– tette hozzá Jason Sun.
Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja így értékelte a beruházást
Kiknek készülnek majd a békéscsabai termékek?
A Vulcan Shield Global által Békéscsabán előállított szigetelőanyagokat majd Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni, amelyek
- az űriparban,
- az autógyártásban,
- a repülőgépgyártásban,
- a napelemgyártásban vagy a petrokémia területén használják fel ezeket.
Békéscsaba Mercedese: világszínvonalat, 2500 munkahelyet hoz a szingapúri óriáscég – képek, videó
A valaha volt legnagyobb beruházás Békéscsabán: 2500 munkahelyet teremt egy szingapúri cég – videó, galéria