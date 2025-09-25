12 perce
Lázba hozta a városi közgyűlést a Vulcan Shield Global érkezése
Egy olyan ügy hozta leginkább lázba csütörtökön a békéscsabai városi közgyűlés tagjait, amely nem szerepelt az előzetesen javasolt témák között. Ez pedig az volt, hogy a szingapúri cég, a Vulcan Shield Global egy 280 milliárd forintos beruházásban 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán.
A napokban jelentette be a Békés Vármegyei Kormányhivatalban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer, hogy a szingapúri cég, a Vulcan Shield Global 2500 munkahelyet teremt a városban egy 280 milliárd forintos beruházás eredményeként, amelyet a magyar kormány 49 milliárd forinttal támogat. Ez is téma volt csütörtökön a városi közgyűlés ülésén, a városházán.
A Vulcan Shield Global dinamikát ad Békéscsaba gazdaságának
Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszerrel, valamint dr. Takács Árpád főispánnal közösen fogadták a Vulcan Shield Global vezetőit, képviselőit a kormányhivatalban, és egy olyan beruházást jelentettek be, amely gazdaságtörténeti fordulatot jelent Békéscsaba számára. Egy üzletágában piacvezető, magas színvonalú termékeket előállító cég érkezik, igazi dinamikát adva Békéscsaba gazdasági fejlődésének. Nagy előrelépés várható a foglalkoztatásban, a gazdasági erőben. Azért, hogy átláthatóvá tegyék a beruházást, egy tájékoztatót tartották a városi közgyűlés ülésén.
2500 munkahelyet teremtenek 2033-ig
A Vulcan Shield Global nevében David James Kneale elmondta, innovatív technológiát alkalmaznak, különleges anyagokat állítanak elő. A lényeg, hogy számos alkalmazási területen kiváltanák a fémet, ezért magas hőmérsékleten is alkalmazható szöveteket, szálakat készítenek a kerámia segítségével, csökkentve ezzel a súlyt, spórolva az energián, kímélve a környezetet. A világ legnagyobb cégei számára szállítanak be termékeket. 280 milliárd forintból 2500 munkahelyet teremtenek 2033-ig Békéscsabán, három különálló projekt eredményeként.
Magyarokkal töltenék fel az álláshelyeket
Gyebnár Dávid (Mi Hazánk) kérdésére elmondta: nem szeretnének külföldi munkásokat alkalmazni, magyarokkal töltenék fel az álláshelyeket. Szakképzett és szakképzettséggel nem rendelkező dolgozókra egyaránt számítanak. Eleinte kiemelt támogatást kap majd a békéscsabai gyár a kínai központtól, érkeznek külföldiek, hogy betanítsák a helyieket.
Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global az lesz Békéscsabának, mint Győrnek az Audi
A szállításnál főleg a közutat, az M44-est vennék igénybe
Ádám Pál tanácsnok (Hajrá Békéscsaba) és dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba) felvetésére – akik üdvözölték a beruházást – hozzátette: az M44-es melletti területre érkeznek az üzemek, tehát az alapanyagok és a késztermékek szállításnál főleg a közutat vennék igénybe, de lehetnek olyan helyzetek, amikor szóba jöhet a vasúti és légi szállítás is. Számítanak majd a helyi beszállítókra a munka során.
Együttműködést terveznek a szakképzéssel és a felsőoktatással
Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta: a magyar kormánynak köszönhetően komoly közlekedési infrastruktúra-fejlesztések valósultak meg, megépült az M44-es, vasútfejlesztés is történt. A kérdésére David James Kneale elmondta: szoros együttműködést terveznek a helyi szakképzéssel és felsőoktatással, munkát kínálva a végzett fiataloknak. Varga Tamás alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) felvetésére hozzáfűzte: azzal segítik a helyi fiatalokat, hogy munkát adnak nekik, megteremtve a helyben boldogulás lehetőségét.
Három-négy ütemben valósulhat meg a 280 milliárd forintos beruházás
Fülöp Csaba (független) felvetésére ismertette a beruházás ütemezését is, három-négy fázist terveznek.
- Immár idén tennének egy apró lépést, 20 emberrel indulhat a munka.
- Az első ütem 2026-ra, 2027-re érhet véget, és 2028-ig befejeznék a második fázist is.
- A harmadik ütem 2033-ra érhet véget.
A különleges termékeikkel belépnének az európai, de az amerikai piacra is.
Akkora lehet majd a békéscsabai gyár, mint a sanghaji
A Vulcan Shield Global képviseletében közölte dr. Juhász István tanácsnok (Hajrá Békéscsaba) kérdésére: egyelőre nem jött létre a magyarországi cég, ez lesz a közeljövő feladata. Összességében 150 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot építenének, tehát a békéscsabai gyár hasonló méretű lenne, mint a sanghaji. Kínában egyébként két gyárral rendelkezik a szingapúri cég.
Üdvözölték a beruházást, de hiányolták a társadalmi egyeztetést
Bodóczi István (Pátria Békéscsaba) üdvözölte a beruházást, megjegyezte ugyanakkor azt, hogy a bejelentés előtt nem volt társadalmi egyeztetés, pedig szerinte a békéscsabaiaknak van joguk hozzászólni a projekthez, hiszen őket érinti majd.
Fontos a diszkréció, különben meghiúsulhat a befektetés
Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) hangsúlyozta: a letett önkormányzati képviselői eskü szövegében is szerepel, miszerint elő kell segíteni Békéscsaba fejlődését. Nem azt kell keresni, hogy mivel lehet kritizálni egy előremutató beruházást. A Vulcan Shield Global az üzletágának vezető cége, átlátható módon érkezik, hozzájárul az egész térség fejlődéséhez. Egy ilyen befektetés komoly előkészítést és diszkréciót igényel, különben meghiúsulhat. Minden fontos elvárásnak megfelel a cég, amelynek köszönhetően Békéscsaba felkerül a gazdaság világtérképére, és bár üzleti titok miatt nem lehet konkrét neveket említeni, ismert cégeknek szállít be. Kiemelte: soha ekkora beruházás nem volt Békéscsabán.
A beruházásról Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt videónkban
Elképesztő különbség: 17 fokkal vertük csütörtökön Sopront
Csaknem 60 ezer kiló búzát ajánlottak fel a Békés vármegyei gazdák