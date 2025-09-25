szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békéscsaba

1 órája

Lázba hozta a városi közgyűlést a Vulcan Shield Global érkezése

Címkék#eredmények#kormány#munkahely#projekt

Egy olyan ügy hozta leginkább lázba csütörtökön a békéscsabai városi közgyűlés tagjait, amely nem szerepelt az előzetesen javasolt témák között. Ez pedig az volt, hogy a szingapúri cég, a Vulcan Shield Global egy 280 milliárd forintos beruházásban 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán.

Licska Balázs

A napokban jelentette be a Békés Vármegyei Kormányhivatalban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer, hogy a szingapúri cég, a Vulcan Shield Global 2500 munkahelyet teremt a városban egy 280 milliárd forintos beruházás eredményeként, amelyet a magyar kormány 49 milliárd forinttal támogat. Ez is téma volt csütörtökön a városi közgyűlés ülésén, a városházán.

A Vulcan Shield Global képviselője, David James Kneale
A Vulcan Shield Global nevében David James Kneale elmondta, innovatív technológiát alkalmaznak, különleges anyagokat állítanak elő. Fotó:  Bencsik Ádám

A Vulcan Shield Global dinamikát ad Békéscsaba gazdaságának

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszerrel, valamint dr. Takács Árpád főispánnal közösen fogadták a Vulcan Shield Global vezetőit, képviselőit a kormányhivatalban, és egy olyan beruházást jelentettek be, amely gazdaságtörténeti fordulatot jelent Békéscsaba számára. Egy üzletágában piacvezető, magas színvonalú termékeket előállító cég érkezik, igazi dinamikát adva Békéscsaba gazdasági fejlődésének. Nagy előrelépés várható a foglalkoztatásban, a gazdasági erőben. Azért, hogy átláthatóvá tegyék a beruházást, egy tájékoztatót tartották a városi közgyűlés ülésén.

2500 munkahelyet teremtenek 2033-ig 

A Vulcan Shield Global nevében David James Kneale elmondta, innovatív technológiát alkalmaznak, különleges anyagokat állítanak elő. A lényeg, hogy számos alkalmazási területen kiváltanák a fémet, ezért magas hőmérsékleten is alkalmazható szöveteket, szálakat készítenek a kerámia segítségével, csökkentve ezzel a súlyt, spórolva az energián, kímélve a környezetet. A világ legnagyobb cégei számára szállítanak be termékeket. 280 milliárd forintból 2500 munkahelyet teremtenek 2033-ig Békéscsabán, három különálló projekt eredményeként.

Magyarokkal töltenék fel az álláshelyeket

Gyebnár Dávid (Mi Hazánk) kérdésére elmondta: nem szeretnének külföldi munkásokat alkalmazni, magyarokkal töltenék fel az álláshelyeket. Szakképzett és szakképzettséggel nem rendelkező dolgozókra egyaránt számítanak. Eleinte kiemelt támogatást kap majd a békéscsabai gyár a kínai központtól, érkeznek külföldiek, hogy betanítsák a helyieket. 

A szállításnál főleg a közutat, az M44-est vennék igénybe

Ádám Pál tanácsnok (Hajrá Békéscsaba) és dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba) felvetésére – akik üdvözölték a beruházást – hozzátette: az M44-es melletti területre érkeznek az üzemek, tehát az alapanyagok és a késztermékek szállításnál főleg a közutat vennék igénybe, de lehetnek olyan helyzetek, amikor szóba jöhet a vasúti és légi szállítás is. Számítanak majd a helyi beszállítókra a munka során.

Együttműködést terveznek a szakképzéssel és a felsőoktatással

Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta: a magyar kormánynak köszönhetően komoly közlekedési infrastruktúra-fejlesztések valósultak meg, megépült az M44-es, vasútfejlesztés is történt. A kérdésére David James Kneale elmondta: szoros együttműködést terveznek a helyi szakképzéssel és felsőoktatással, munkát kínálva a végzett fiataloknak. Varga Tamás alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) felvetésére hozzáfűzte: azzal segítik a helyi fiatalokat, hogy munkát adnak nekik, megteremtve a helyben boldogulás lehetőségét.

Három-négy ütemben valósulhat meg a 280 milliárd forintos beruházás

Fülöp Csaba (független) felvetésére ismertette a beruházás ütemezését is, három-négy fázist terveznek. 

  • Immár idén tennének egy apró lépést, 20 emberrel indulhat a munka. 
  • Az első ütem 2026-ra, 2027-re érhet véget, és 2028-ig befejeznék a második fázist is. 
  • A harmadik ütem 2033-ra érhet véget. 

A különleges termékeikkel belépnének az európai, de az amerikai piacra is.

Akkora lehet majd a békéscsabai gyár, mint a sanghaji

A Vulcan Shield Global képviseletében közölte dr. Juhász István tanácsnok (Hajrá Békéscsaba) kérdésére: egyelőre nem jött létre a magyarországi cég, ez lesz a közeljövő feladata. Összességében 150 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot építenének, tehát a békéscsabai gyár hasonló méretű lenne, mint a sanghaji. Kínában egyébként két gyárral rendelkezik a szingapúri cég.

Üdvözölték a beruházást, de hiányolták a társadalmi egyeztetést

Bodóczi István (Pátria Békéscsaba) üdvözölte a beruházást, megjegyezte ugyanakkor azt, hogy a bejelentés előtt nem volt társadalmi egyeztetés, pedig szerinte a békéscsabaiaknak van joguk hozzászólni a projekthez, hiszen őket érinti majd.

csabai közgyűlés, szarvas péter
Szarvas Péter polgámester (középen): a cég érkezése hozzájárul az egész térség fejlődéséhez. Fotó: Bencsik Ádám

Fontos a diszkréció, különben meghiúsulhat a befektetés

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) hangsúlyozta: a letett önkormányzati képviselői eskü szövegében is szerepel, miszerint elő kell segíteni Békéscsaba fejlődését. Nem azt kell keresni, hogy mivel lehet kritizálni egy előremutató beruházást. A Vulcan Shield Global az üzletágának vezető cége, átlátható módon érkezik, hozzájárul az egész térség fejlődéséhez. Egy ilyen befektetés komoly előkészítést és diszkréciót igényel, különben meghiúsulhat. Minden fontos elvárásnak megfelel a cég, amelynek köszönhetően Békéscsaba felkerül a gazdaság világtérképére, és bár üzleti titok miatt nem lehet konkrét neveket említeni, ismert cégeknek szállít be. Kiemelte: soha ekkora beruházás nem volt Békéscsabán.

A beruházásról Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt videónkban

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu