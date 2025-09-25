Lázba hozta a városi közgyűlést a Vulcan Shield Global érkezése

A napokban jelentette be a Békés Vármegyei Kormányhivatalban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer, hogy a szingapúri cég, a Vulcan Shield Global 2500 munkahelyet teremt a városban egy 280 milliárd forintos beruházás eredményeként, amelyet a magyar kormány 49 milliárd forinttal támogat. Ez is téma volt csütörtökön a városi közgyűlés ülésén, a városházán.

A Vulcan Shield Global nevében David James Kneale elmondta, innovatív technológiát alkalmaznak, különleges anyagokat állítanak elő. Fotó: Bencsik Ádám

A Vulcan Shield Global dinamikát ad Békéscsaba gazdaságának

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszerrel, valamint dr. Takács Árpád főispánnal közösen fogadták a Vulcan Shield Global vezetőit, képviselőit a kormányhivatalban, és egy olyan beruházást jelentettek be, amely gazdaságtörténeti fordulatot jelent Békéscsaba számára. Egy üzletágában piacvezető, magas színvonalú termékeket előállító cég érkezik, igazi dinamikát adva Békéscsaba gazdasági fejlődésének. Nagy előrelépés várható a foglalkoztatásban, a gazdasági erőben. Azért, hogy átláthatóvá tegyék a beruházást, egy tájékoztatót tartották a városi közgyűlés ülésén.

2500 munkahelyet teremtenek 2033-ig

A Vulcan Shield Global nevében David James Kneale elmondta, innovatív technológiát alkalmaznak, különleges anyagokat állítanak elő. A lényeg, hogy számos alkalmazási területen kiváltanák a fémet, ezért magas hőmérsékleten is alkalmazható szöveteket, szálakat készítenek a kerámia segítségével, csökkentve ezzel a súlyt, spórolva az energián, kímélve a környezetet. A világ legnagyobb cégei számára szállítanak be termékeket. 280 milliárd forintból 2500 munkahelyet teremtenek 2033-ig Békéscsabán, három különálló projekt eredményeként.

Magyarokkal töltenék fel az álláshelyeket

Gyebnár Dávid (Mi Hazánk) kérdésére elmondta: nem szeretnének külföldi munkásokat alkalmazni, magyarokkal töltenék fel az álláshelyeket. Szakképzett és szakképzettséggel nem rendelkező dolgozókra egyaránt számítanak. Eleinte kiemelt támogatást kap majd a békéscsabai gyár a kínai központtól, érkeznek külföldiek, hogy betanítsák a helyieket.