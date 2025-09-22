1 órája
Szijjártó Péter: a Vulcan Shield Global beruházásával gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba
A Vulcan Shield Global 280 milliárd forintos békéscsabai beruházása biztosítja, hogy Békés vármegye és Magyarország egy csúcstechnológiai ágazatban meghatározó szerephez jusson Európában – nyilatkozta hírportálunknak Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszterrel a 2500 munkahelyet teremtő Vulcan Shield Global beruházás várható hatásairól és több Békés vármegyét érintő kérdésről is beszélgettünk.
– Beszélgetésünk előtt nem sokkal jelentették be, hogy a Vulcan Shield Global (VSG) nemzetközi technológiai vállalat nagyszabású, történelmi jelentőségű ipari beruházást indít Békéscsabán. Mit hozhat a fejlesztés Békéscsaba és a vármegye számára?
– 280 milliárd forintos beruházás érkezik Békéscsabára, amelyhez hasonló nagyságrendű fejlesztés korábban sem a városban, sem a vármegyében nem volt még. A kormány a beruházáshoz 49 milliárd forintos támogatást biztosít, így egy világpiacot a saját területén vezető vállalat épít high-tech gyárat Békéscsabán, amelynek eredményeként 2500 munkahely jön létre közvetlenül – emelte ki Szijjártó Péter. – Nagyon magas technológiai színvonalú és magas technológiai értékkel rendelkező gyártási tevékenység indul majd el a városban, amely a jövedelmezőségével megállítja az emberek elvándorlását Békésből, és a vármegyét a környező térségek fejlődési sebességére húzza fel. A helyben élő fiatalok és persze idősebbek számára kiszámítható, jól fizető munkahelyek jönnek létre. A fejlesztés biztosítja, hogy Békéscsaba, Békés vármegye és Magyarország az Európai Unióban, illetve a kontinensen egy minden tekintetben csúcstechnológiai ágazatban meghatározó szerephez jusson.
– Mit is jelent az Ön által említett magas technológiai színvonalú és értékű gyártási tevékenység?
–Amikor az ember először hallja, hogy szigetelőanyag talán nem is tudja, hogy miként jön az össze a high-tech gyártási folyamatokkal. A Vulcan Shield Global azonban olyan szigetelőanyagot gyárt, amely a legextrémebb körülményeknek, az 1600-as hőfoknak is ellenáll. Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni és felhasználni a Békéscsabán készülő termékeket, amelyek
- az űriparban,
- az autógyártásban,
- a repülőgépgyártásban,
- a napelemgyártásban
- vagy a petrokémia területén kerülnek majd felhasználásra.
Látható, hogy a legmodernebb európai gazdasági tevékenység valósulhat meg a városban. Ráadásul az itt előállított termékeket szinte teljes egészében külföldön értékesítik, így egy ilyen beruházás tovább növeli a magyar export teljesítményét is. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba és Békés vármegye.
Békéscsabán nyitja meg európai gyárát a szingapúri Vulcan Shield GlobalFotók: Lehoczky Péter
Minden beruházás óriási jelentősségel bír
– Nemrég éppen Ön jelentette be a Bonduelle nagykőrösi üzemében, hogy jelentős fejlesztés valósult meg a cég békéscsabai gyárában is. Pár napja az ipari robotokat gyártó KUKA avatott üzemcsarnokot Füzesgyarmaton. Nekünk Békés vármegyeieknek ezek nagyon fontos hírek. Mekkora jelentőségük vannak ezeknek a fejlesztéseknek, és mit tehet a kormányzat, hogy még több beruházás érkezzen Békésbe?
– Úgy gondoljuk, hogy minden beruházás óriási jelentőséggel bír egy-egy térség és az ország életében, amiért a háttérben sokat kell dolgozni. A Bonduelle fejlesztéseit, amely több hazai várost is érintett, a kormányzat is támogatta. Ahhoz, hogy egy-egy térség vonzó legyen a nagyberuházók számára, több előfeltételt kell teljesíteni. Ez történt Békéscsaba esetében is aminek érdekében a kormány összefogott a várossal. Az M44-es megépítésével megteremtettük az autópálya-kapcsolatot Békéscsaba és a főváros, Budapest között, illetve a közlekedési infrastruktúra terén fejlesztettük a vasútvonalat. Modernizáltuk, korszerűsítettük a szakképzési centrumokat, és ipari parkot alakítottunk ki a beruházás számára. Ennek a négy előfeltételnek a teljesülése szükséges volt ahhoz, hogy a szingapúri Vulcan Shield Global Békéscsaba mellett döntsön.
A Vulcan Shield az lehet Békéscsabának, mint Kecskemétnek a Mercedes
– A beruházás azt jelentheti Békéscsabának, mint Kecskemétnek és környékének a Mercedes. Mit takar ez a gyakorlatban?
– A VSG elkötelezte magát, hogy számos terméket és szolgáltatást megvesz a helyiektől, és amit nem tudnak megvenni, ahhoz cégeket fognak idehozni. Ezek a vállalkozások pedig újabb álláshelyeket és megélhetést biztosítanak az itt élőknek a 2500 munkahely mellett. „Tapasztalati műfaj”, hogy a fejlesztés az egész térségre ösztönző hatással lesz. Kelet-Magyarország több helyét már úgy fejlesztettük, hogy odavittünk egy óriási beruházást, ami utána számos további befektetőt vonzott. A zászlóshajót mindig kisebb csónakok követik. Nagyon fontos, hogy a vállalat működése komoly iparűzési adót jelent Békéscsaba számára, amely újabb önkormányzati beruházások alapjait teremti meg. Óvodák, iskolák, egészségügyi és szociális intézmények, közlekedési és sportinfrastruktúra fejlesztésére jut majd több forrás.
A pénteki bejelentést követően több közeli település vezetője, képviselője jött oda hozzám, hogy a VSG Békéscsabára érkezése kapcsán már náluk is jelentkeztek cégek telephelyet keresve. Komoly beszállítói hálózat jöhet létre, ami az egész térségnek rengeteget hozhat. A népesség megtartása mellett nagyon fontos, hogy akik elmentek az ország más térségébe vagy külföldre, azok egy részét visszacsábítsák. Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja már dolgozik egy ilyen „visszacsábítási” program összeállításán.
Gyulára is érkezhetnek újabb beruházások
– Mindenképpen érdemes a Békéscsabához közeli Gyuláról is beszélni, ahol már évek óta működik egy szintén világcég, az Airbus, illetve hozzákapcsolódva a Satys felületkezelő. A fürdővárosba érkezhetnek-e újabb beruházások?
– Mindenképpen. Ehhez elvisszük az M44-est a határig, illetve fejlesztjük a vasúti összeköttetést Gyula és Békéscsaba között. Előbb hamarosan a vasútállomást, majd magát a vonalat villamosítjuk 2028-2029-ben. Illetve tovább korszerűsítjük a békéscsabai repülőteret. Ez mind-mind nagy mértékben emeli Gyula egyébként is meglévő tőkevonzó képességét. Meglátásom szerint már a békéscsabai beruházásból is fog majd Gyula profitálni, mert a beszállító vállalatok nem csak az adott városba, hanem a környező településekre is mennek.
Románia schengeni csatlakozása kulcskérdés volt
– Közel kilenc hónap telt el Románia schengeni csatlakozása óta. Mik a tapasztalataik, milyen irányban változtak a két ország kapcsolatai?
– Magyarország számára több szempontból is kulcskérdés volt Románia schengeni csatlakozása. A szomszéd ország hazánk második legnagyobb exportpiaca. A gazdasági együttműködésben azonban komoly korlátokat jelentett, hogy nem lehetett kiszámítani a szállítási időket a teljesen bizonytalan hosszúságú határátlépés miatt. Románia schengeni csatlakozása ezen a téren is előrelépést hozott.
A határ két oldalán élő magyarság, a magyar közösségek számára ugyancsak sokat jelentett a változás, hiszen most már nem kell sokszor órákat sorban állni a határon, és gyakran az út távolsága is lerövidült. Korábban a magyar-román határon tíz olyan átkelőhely is működött, amelyek csak hétvégén nyíltak meg. Elég csak Gyula-dénesmajori átkelőre gondolni. Ezek a pontok januártól megnyíltak. Román partnereinkkel folyamatosan egyeztetünk újabb kisebb utak építéséről is, amelyek elsősorban a kisebb közösségeknek lesznek lényegesek, hiszen ha elkészülnek, rövidebb úton járhatnak majd át egymáshoz.
A két ország közeledését mi sem jelzi jobban, mint az, hogy 2015-ben még nem volt autópálya-összeköttetés Románia és Magyarország között. Azóta kettő is kiépült, és a harmadik éppen Békés vármegyénél ér majd össze. Ezért is fontos, hogy megépüljön az M44-es a határig, és folytatódjon az autópálya a határon túl is.
Ez a jövő évi választás tétje
– Egyre inkább közelednek az országgyűlési választások. Ön hogyan látja a jövő évi voksolás tétjét?
– Szerintem két út közül választhatnak a szavazók. Határozhatnak amellett, hogy a szuverén Magyarország megőrizze a békéjét, és a magyarok saját maguk dönthessenek a sorsukról. Vagy választhatják azt, hogy Brüsszelben diktálják, miként kell a magyaroknak a háborúba menniük, Brüsszelből irányíthatják, hogy miként kell adót emelni, miként kell elvenni a családtámogatásokat és a rezsicsökkentést. Ez a két út áll előttünk, és bízom benne, hogy az emberek a szuverén, erős Magyarország útját fogják választani.
