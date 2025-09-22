Szijjártó Péter: a Vulcan Shield Global beruházásával gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba

A külgazdasági és külügyminiszterrel a 2500 munkahelyet teremtő Vulcan Shield Global beruházás várható hatásairól és több Békés vármegyét érintő kérdésről is beszélgettünk.

Szijjártó Péter: a Vulcan Shield Global beruházása 2500 munkahelyet teremt. Fotó: MW-archívum

– Beszélgetésünk előtt nem sokkal jelentették be, hogy a Vulcan Shield Global (VSG) nemzetközi technológiai vállalat nagyszabású, történelmi jelentőségű ipari beruházást indít Békéscsabán. Mit hozhat a fejlesztés Békéscsaba és a vármegye számára?

– 280 milliárd forintos beruházás érkezik Békéscsabára, amelyhez hasonló nagyságrendű fejlesztés korábban sem a városban, sem a vármegyében nem volt még. A kormány a beruházáshoz 49 milliárd forintos támogatást biztosít, így egy világpiacot a saját területén vezető vállalat épít high-tech gyárat Békéscsabán, amelynek eredményeként 2500 munkahely jön létre közvetlenül – emelte ki Szijjártó Péter. – Nagyon magas technológiai színvonalú és magas technológiai értékkel rendelkező gyártási tevékenység indul majd el a városban, amely a jövedelmezőségével megállítja az emberek elvándorlását Békésből, és a vármegyét a környező térségek fejlődési sebességére húzza fel. A helyben élő fiatalok és persze idősebbek számára kiszámítható, jól fizető munkahelyek jönnek létre. A fejlesztés biztosítja, hogy Békéscsaba, Békés vármegye és Magyarország az Európai Unióban, illetve a kontinensen egy minden tekintetben csúcstechnológiai ágazatban meghatározó szerephez jusson.

– Mit is jelent az Ön által említett magas technológiai színvonalú és értékű gyártási tevékenység?

–Amikor az ember először hallja, hogy szigetelőanyag talán nem is tudja, hogy miként jön az össze a high-tech gyártási folyamatokkal. A Vulcan Shield Global azonban olyan szigetelőanyagot gyárt, amely a legextrémebb körülményeknek, az 1600-as hőfoknak is ellenáll. Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni és felhasználni a Békéscsabán készülő termékeket, amelyek

az űriparban,

az autógyártásban,

a repülőgépgyártásban,

a napelemgyártásban

vagy a petrokémia területén kerülnek majd felhasználásra.

Látható, hogy a legmodernebb európai gazdasági tevékenység valósulhat meg a városban. Ráadásul az itt előállított termékeket szinte teljes egészében külföldön értékesítik, így egy ilyen beruházás tovább növeli a magyar export teljesítményét is. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba és Békés vármegye.