Békéscsaba Mercedese: világszínvonalat, 2500 munkahelyet hoz a szingapúri óriáscég – képek, videó

Ahogy arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Békés Vármegyei Kormányhivatalban tartott bejelentés során elmondta, a Vulcan Shield Global fejlesztése Békéscsaba és Békés vármegye történetének valaha volt legnagyobb beruházása.

Egyeztetés a kormányhivatalban. A Vulcan Shield Global 280 milliárdos beruházással 2500 új munkahelyet teremt majd. Fotó: Lehoczky Péter

– A csúcstechnológiás szigetelőanyagok piacán világelső szingapúri cég döntött úgy, hogy Békéscsabát választja. A város gazdaságtörténetében pénteken új fejezet kezdődik – emelte ki a miniszter. A kormány 49 milliárd forinttal támogatja a beruházást

A Vulcan Shield Global a legfejlettebb kerámia- és alumíniumszálas anyagokat állítja majd elő. Olyan, kivételes ellenállóképességű anyagokat, amelyek az autóipar, a repülőgépgyártás, az elektronika és más kulcsfontosságú ágazatok számára is nélkülözhetetlenek.

A Vulcan Shield Global beruházása három részből áll majd

Az első beruházásban épülő üzemben olyan kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd, amelyek akár 1600 °C-os hőmérsékletnek is ellenállnak.

Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem is, folyamatos alumínium-oxid szál előállítására, amely szintén különleges ellenállóképességgel rendelkezik szélsőséges üzemi körülmények között.

A VSG egy különálló, harmadik beruházással új generációs autóipari anyag gyártásának elindítását is tervezi, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 ezer tonnás kapacitását. Ezzel a foglalkoztatottak száma összesen 2500-ra nőhet.

A Mercedes kecskeméti beruházásával mérhető össze

Ez a VSG beruházását a Mercedes kecskeméti gyárával teszi összemérhetővé, amely a Dél-Alföld mindeddig második legnagyobb beruházása volt a BYD szegedi fejlesztése után.

Kiknek készülnek majd a békéscsabai termékek?

A Vulcan Shield Global által Békéscsabán előállított szigetelőanyagokat majd Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni, amelyek

az űriparban,

az autógyártásban,

a repülőgépgyártásban,

a napelemgyártásban vagy a petrokémia területén használják fel ezeket.

Az eseményen köszöntötte a jelenlévőket Jason Sun, a Vulcan Shield Global elnöke is.

Dr. Takács Árpád: történelmi pillanat

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja elmondta, történelmi pillanat részesei lehettek pénteken.