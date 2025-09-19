1 órája
Békéscsaba Mercedese: világszínvonalat, 2500 munkahelyet hoz a szingapúri óriáscég – képek, videó
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer pénteken bejelentette, hogy nagyszabású ipari fejlesztés indul Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt a következő években. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 280 milliárd forintot, amelynek keretében a szingapúri Vulcan Shield Global világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre. Összefoglaltuk, mit lehet tudni Békéscsaba és Békés vármegye valaha volt legnagyobb beruházásáról.
Ahogy arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Békés Vármegyei Kormányhivatalban tartott bejelentés során elmondta, a Vulcan Shield Global fejlesztése Békéscsaba és Békés vármegye történetének valaha volt legnagyobb beruházása.
– A csúcstechnológiás szigetelőanyagok piacán világelső szingapúri cég döntött úgy, hogy Békéscsabát választja. A város gazdaságtörténetében pénteken új fejezet kezdődik – emelte ki a miniszter. A kormány 49 milliárd forinttal támogatja a beruházást
A Vulcan Shield Global a legfejlettebb kerámia- és alumíniumszálas anyagokat állítja majd elő. Olyan, kivételes ellenállóképességű anyagokat, amelyek az autóipar, a repülőgépgyártás, az elektronika és más kulcsfontosságú ágazatok számára is nélkülözhetetlenek.
A Vulcan Shield Global beruházása három részből áll majd
- Az első beruházásban épülő üzemben olyan kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd, amelyek akár 1600 °C-os hőmérsékletnek is ellenállnak.
- Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem is, folyamatos alumínium-oxid szál előállítására, amely szintén különleges ellenállóképességgel rendelkezik szélsőséges üzemi körülmények között.
- A VSG egy különálló, harmadik beruházással új generációs autóipari anyag gyártásának elindítását is tervezi, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 ezer tonnás kapacitását. Ezzel a foglalkoztatottak száma összesen 2500-ra nőhet.
A Mercedes kecskeméti beruházásával mérhető össze
Ez a VSG beruházását a Mercedes kecskeméti gyárával teszi összemérhetővé, amely a Dél-Alföld mindeddig második legnagyobb beruházása volt a BYD szegedi fejlesztése után.
Kiknek készülnek majd a békéscsabai termékek?
A Vulcan Shield Global által Békéscsabán előállított szigetelőanyagokat majd Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni, amelyek
- az űriparban,
- az autógyártásban,
- a repülőgépgyártásban,
- a napelemgyártásban vagy a petrokémia területén használják fel ezeket.
Az eseményen köszöntötte a jelenlévőket Jason Sun, a Vulcan Shield Global elnöke is.
Dr. Takács Árpád: történelmi pillanat
Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja elmondta, történelmi pillanat részesei lehettek pénteken.
– Joggal vagyunk izgatottak, lelkesek, és pontosan érezzük, hogy valami egészen új dolog kezdődik az életünkben – tette hozzá dr. Takács Árpád, majd kiemelte, az elmúlt években számtalan társadalmi igény, lakossági elvárás jelentkezett, hogy Békés vármegye és ezen belül Békéscsaba munkaerőpiaci helyzetét erősítsék, népességmegtartó erejét növeljék, és az elvándorlást mérsékeljék.
– Az elmúlt időszakban a kormány támogatásával az alapokat letettük, hiszen megépült az M44-es út, elkészült az L120 vasútvonal, amely Békéscsabát bekapcsolta az ország, sőt Európa vérkeringésébe keleti és nyugati irányban egyaránt – részletezte. – Hosszú idő óta tervezzük a repülőtér fejlesztését, számos infrastrukturális beruházást hajtottunk végre és tervezünk a jövőben is. Békéscsaba és térsége felkészült.
A világ egyik legfejlettebb technológiai vállalata építi fel Békéscsabán első európai üzemét
Hangsúlyozta, a pénteki esemény azért is volt történelmi pillanat, mert a világ egyik legfejlettebb technológiai vállalata építi fel Békéscsabán első európai üzemét.
– Új korszak nyílik, a beruházás új munkahelyeket teremt, jelentős adóbevételt hoz majd, a meglévő vállalkozások megerősödhetnek, új vállalkozások jöhetnek létre, a helyi vállalkozások lehetőséget kaphatnak beszállítóként, partnerként – sorolta a főispán. – A beruházás a helyi oktatásnak, a szakképzésnek is új lendületet ad. Szakképzési centrumaink a régió legjobban felszerelt, legjobb szakoktatókkal rendelkező intézményei, és olyan képzést nyújtanak, ami helyben elérhető és megfelel a vállalat igényeinek, illetve gyakorlatorientált is egyben.
Szólt arról, hogy fejlesztik a helyi felsőoktatást. A mérnökképzés alapjait letették, és jövőre a jogászképzés is elindul Békéscsabán. A szükséges munkaerőt békéscsabai és Békés vármegyei emberek fogják adni, de hazavárnak mindenkit, akik korábban, az elmúlt években elmentek.
– A beruházásnak mindenki a nyertese lehet. A következő évek Békéscsaba fejlődéséről szólnak majd, a fiatalok versenyelőnye megnő, reményeink szerint itt maradnak, itt alapítanak családot – fejtette ki. – A helyszínválasztás stratégiai, hiszen ipari park, régiós logisztikai kapcsolatok, erős oktatási háttér és a munkaerő is rendelkezésre áll.
A cég működése nem terheli a környezetet
Kiemelte, a cég működése nem terheli a környezet, tiszteletben tartja a helyiek mindennapjait, és kiveszi a részét a közösségi felelősségvállalásból is.
– A kormányhivatal pedig jó partner lesz az engedélyezési eljárásokban és mindenféle szakhatósági eljárásban – fogalmazott.
Kitért arra, hogy a Szarvasi úttól induló és jelenleg a Mokry utcáig tartó kerékpárutat meghosszabbítják az ipari területig, újabb 2 kilométernyi kerékpárutat építenek meg.
– Mostantól nem csak követjük a világ fejlődését, hanem alakítjuk is. A gyár Békéscsaba tudását, erejét és jövőjét jelenti, és a jövőbe vetett hitet is jelképezi – fogalmazott dr. Takács Árpád. – Békéscsabán újradefiniáljuk a tradíció, tudás, technológia hármasát. A jövő itt és most kezdődik. Azonban ez nem a végcél, hanem az Új Békéscsaba terv első mérföldköve.
Piros betűs ünnep Békéscsaba történetében
– Piros betűs ünnep, történelmi lépték, gazdaságfejlődési fordulat. Nehéz megtalálni a szavakat, hogy mekkora jelentősége van a pénteki bejelentésnek – fogalmazott Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere annak kapcsán utalt arra, hogy a világ egyik vezető technológiai vállalata jelentette be békéscsabai beruházását.
– Az előkészületek megtörténtek. A kormány, az országgyűlési képviselő és Békéscsaba jó kapcsolata évekkel ezelőtt kezdődött, és a város így nagyszerű, befektetésre alkalmas területet alakított ki, ahol a Vulcan Shield Global a beruházást megvalósítja – fogalmazott.
Szarvas Péter kiemelte, a cég világszínvonalú termékcsalád előállítására készül Békéscsabán, amelynek kapcsán külön kitért arra, hogy a városba érkező vállalkozás termékstruktúrája szerteágazó.
A heterogén termékstruktúra stabil alapot jelent
– A gazdasági időszakok változóak, de a heterogén termékstruktúra a stabil gazdálkodást jelenti majd – folytatta a gondolatot. Hangsúlyozta, az önkormányzat és a város üdvözli a beruházási szándékot, maximális partnerséget, baráti segítséget fog biztosítani. Hozzátette, Békéscsaba kész arra, hogy támogatást nyújtson a beruházáshoz és a működéshez.
- A Békéscsaba északnyugati részén lévő ipari terület (a Linamar mellett) közösségi közlekedéssel való ellátását igény szerint megszervezik.
- Kiépítik a területig a kerékpáros infrastruktúrát
- Ha a cég magyar vagy külföldi munkatársainak lakhatásra lesz szükségük, abban is segítséget nyújtanak.
- Minden támogatást megadnak a beilleszkedéshez, a szükséges személyes kapcsolatok kialakításához.
Szarvas Péter elmondta, nagyra értékeli a kormány segítségét, és a partneri kapcsolatokat a jövőben is fenntartják.
Fejlett kerámiaszálak és nagy teljesítményű szigetelőanyagok gyártása
A Vulcan Shield Global (VSG) szingapúri központú nemzetközi technológiai vállalatcsoport, amely fejlett kerámiaszálak és nagy teljesítményű szigetelőanyagok fejlesztésére és gyártására specializálódott.
Világszínvonalú termékeit széles körben alkalmazzák az autóiparban, a repülőgépiparban, az energetikában és más ipari ágazatokban, hozzájárulva a legszigorúbb teljesítmény-, biztonsági- és környezetvédelmi követelmények teljesítéséhez.
A vállalat az innovációra és a fenntarthatóságra is különös hangsúlyt helyez. Olyan speciális anyagokat fejleszt, amelyek ellenállnak a korróziónak és a szélsőséges hőmérsékletnek, és kulcsfontosságúak a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő, a hatékonyságot növelő technológiákban. A VSG növekedési stratégiájának központi eleme európai és ázsiai gyártóbázisok létrehozása, amelyekben a globális kutatás-fejlesztés és a helyi szakértelem kéz a kézben érvényesül.
A valaha volt legnagyobb beruházás Békéscsabán: 2500 munkahelyet teremt egy szingapúri cég – videó, galéria
