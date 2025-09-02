Karbantartás
13 perce
Erre érdemes felkészülni: szerdán több helyen nem lesz víz a városban
Ezen a településen vízkorlátozás várható, időben szóltak.
Tisztítási, karbantartási munkát végeznek a mezőkovácsházi víztoronynál szeptember 3-án, szerdán 9 és 13 óra között. A település egész területén nyomáscsökkenés, szakaszosan rövid ideig tartó vízhiány várható – adták hírül a város önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán.
A város ivóvíz elosztóhálózatán szeptember 3-a és 5-e, valamint 8-a és 12-e között mosatást végez az Alföldvíz Zrt. Ez idő alatt szakaszos nyomáscsökkenés, vízminőség romlás, illetve rövid ideig tartó vízhiány előfordulhat.
A szolgáltató kéri az érintettek megértését.
