Nem elérhetetlen álmai otthona, egyre többen költöznek vízpartra Békésben - galériával
Vízpartra vágyik, de túl messze van a Balaton? Nem kell messzire mennie: itt is van helyben számos eladó vízparti nyaraló Gyomaendrőd környékén. Azt is kiveséztük a szakértővel, felhasználható-e a 3 százalékos hitel nyaraló vásárlására.
Az elmúlt években egyre népszerűbbek lettek a Körös-parti lakóházak, nyaralók. Már nem mindenki csak a Balaton környékén nézelődik, aki vízparti ingatlanra vágyik, és nagyon jól is teszi. A környéken ugyanis valószínűleg jobb ár-érték arányban talál magának megfelelő (akár luxus) hétvégi házat az, aki nem ragaszkodik a magyar tengerhez. Bár a nyárnak már vége, a nyaraló vásárlást mégsem kell feltétlenül a főszezonra halasztani, érdemes ilyenkor ősszel is körülnézni. Szabó Edit független ingatlanszakértőt kérdeztük, mi most a kínálat. Mutatjuk, melyik a legszebb és legolcsóbb vízparti nyaraló Gyomaendrőd környékén.
Milyen a legjobb vízparti nyaraló Gyomaendrőd környékén a vásárlók szerint?
Szabó Edit szerint röviden összefoglalva: minél alacsonyabb áron, a lehető legtöbbet szeretnék kapni a vásárlók. Szakértőnk két nagy csoportra szokta bontani a keresletet.
- Életérzés – magáncélra vásárol
- Befektetési lehetőség – nyaraltatni szeretne
Ezen túl következik minden további szempont
A vízparti ingatlanoknál különösen fontos a megközelíthetőség. Olyan helyen szeretnének első körben vásárolni, amely télen- nyáron megközelíthető, hiszen az üdülő övezeteknél ez nem mindig adott. Több üdülőövezetet csak földes úton lehet megközelíteni és ezt a tényt az ingatlan piaci árának kialakításkor mindenképp figyelembe kell venni.
– További fontos szempont a keresleti oldalon, hogy a vízparti ingatlan kivett-e a művelési ág alól, avagy sem. Tehát a tulajdonjog azonnal átírható vagy végig kell várni a jelenleg nagyjából 3 hónapos kifüggesztési eljárás teljes időtartamát ahhoz, hogy a vevő tulajdonába kerüljön az ingatlan – hívja fel a figyelmet Edit. Az utóbbi, mint mondja, nem túl népszerű a keresleti oldalon, és csak hátránnyal (ár) adható el.
Rendkívül fontos (és sok esetben a tulajdonosok figyelmen kívül hagyják) az ingatlan nyilvántartása. Edit – elmondása szerint – számos esetben tapasztalja, hogy az ilyen vízparti ingatlanoknál nincsen feltüntetve a térképen a ház, és ez csak akkor derül ki, amikor ő utána jár. Sajnos, ha nem rendezett a nyilvántartási háttér, a vevő inkább eláll és keres egy olyan eladó nyaralót, aminek igen. Erre érdemes az eladáson gondolkozóknak odafigyelni. Ezeken túl nagyon fontos a víz minősége, az infrastruktúra, a közműellátottság és hogy lehet-e üdültetni vagy sem.
Milyen ma a piaci kínálat?
A jelenlegi piaci kínálat rendkívül szerteágazó. Edit szerint, aki ma vízparti ingatlant keres, az talál is a piacon.
Az üres közvetlen vízparti telkektől az egészen magas műszaki felszereltségű, kül- és belterületi vízparti ingatlanokon át mindent kínál a mai piac.
Mielőtt elkezdenénk a keresést, érdemes pontosan megfogalmaznunk az elvárásainkat: ez az ingatlanosnak is nagy segítség, mert így megkíméljük attól, hogy felesleges köröket fusson.
Melyek a legjobb ár-érték arányú ingatlanok a környéken?
Nagyjából 800-1000 négyzetméter közvetlen vízparti telket villany közművel már 10-13 millió Ft-ért is lehet kapni. A felépítményes vízparti ingatanoknál jelenleg egy elég széles spektrumban mozoghatunk. Ami az árat illeti, átlagosan 30-40 millió Ft közötti átlagáron vásárolnak a legtöbbet Edit vevői. Ezért cserébe egy átlagos vízparti nyaralót kapnak, ami szilárd burkolatú úton megközelíthető, 300-1000 négyzetméres telken helyezkedik el, ahol van áram és fúrt kút, valamint egy tégla építésű nyaralóház fürdőszobával, legalább gazdasági épületként nyilvántartásba véve, és kezelt, telepített víz.
Vízparti ingatlan GyomaendrődönFotók: ingatlan.com
Ezek a legszebb vízparti nyaralók a holtágak partján
A vízparti nyaralók esetében is, mint az ingatlanpiacon általában, a határ a csillagos ég. Az üdülőövezetekben a nyaralóházak mérete általában eléggé behatárolt a beépíthetőség korlátozottsága miatt. De Edit szerint a méreten túl a műszaki felszereltség, a gyönyörű burkolatok, formabontó építészeti stílusok nagyban befolyásolják az ingatlan értékét. Ugyanígy, a telkek beépítetlen részeinek parkosítása, a kültéri burkolatok, süllyesztett medencék, esetleges kis welness-részlegek kiépítése is nagyot dobhat az áron és a minőségen is. Ezeknek az ingatlanoknak az ára akár a 150 millió forintot elérheti a megyében is, de megvan rájuk a fizetőképes kereslet is a másik oldalon. Most épp eladó egy ilyen gyönyörű ingatlan Békésszentandráson, nem érdemes kihagyni!
Felhasználható-e a 3 %-os hitel nyaraló vásárláshoz?
A nemrég bejelentett kedvezményes hitel lehetőségén azok is elgondolkodtak, akik nyaraló vásárlásán törik a fejüket. De egyáltalán lehetséges? A hitelek útvesztőjében Szabó Edit legnagyobb segítsége Pintér Aurél független hitelszakértő, akivel ezt az új rendkívül kedvező lehetőséget is kivesézték. Az ő ajánlására mi is megkerestük a szakértőt, aki készséggel válaszolt a kérdésünkre. Leszögezte, hogy alapvetően az Otthon Start hitel nem használható nyaraló vásárlására vagy felújítására. Ez a program kizárólag állandó lakhatásra szolgáló lakóingatlanokra vehető igénybe.
Nem támogatott az:
- üdülő, nyaraló ,
- hétvégi ház,
- zártkerti ingatlan,
- üres telek (önmagában).
- lakóingatlannak nem minősülő épület (pl. gazdasági épület).
Csak az alábbi ingatlantípusok támogatottak:
- társasházi lakás,
- családi ház,
- ikerház vagy sorház (ha önálló helyrajzi számmal rendelkezik),
- tanya (ha lakhatásra alkalmas és lakóingatlanként van nyilvántartva).
Fontos kitétel, hogy a használat célja életvitelszerű lakhatás kell legyen.
Ha lakóház, akkor viszont már szóba jöhet
Szabó Edit ingatlanszakértő tapasztalatai alapján azonban számos olyan közvetlen vízparti ingatlan van megyénkben, amely lakóházas övezetekben, belterületen helyezkedik el, teljes összközművel, lakóházként is nyilvántartva. A vízparti ingatlanok esetében is felhasználható tehát a kedvezményes hitel, de csak akkor, ha az ingatlanon található felépítmény lakóházként van nyilvántartva. Edit jelenleg Gyomaendrődön közvetít egy vízparti ingatlant lakóövezetben, ami megfelel ezeknek a paramétereknek. Szerinte számos ilyen vízparti ház van a piacon, így, ha valaki ebből a hitelből álmai vízparti otthonát szeretné finanszírozni, megtalálhatja a számításait. Az ingatlanszakértő mindenképp javasolja, hogy a pontos célok megfogalmazása után forduljunk szakemberhez, hiszen ezzel időt, energiát és felesleges stressz helyzeteket spórolhatunk meg.
