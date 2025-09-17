Nem elérhetetlen álmai otthona, egyre többen költöznek vízpartra Békésben - galériával

Az elmúlt években egyre népszerűbbek lettek a Körös-parti lakóházak, nyaralók. Már nem mindenki csak a Balaton környékén nézelődik, aki vízparti ingatlanra vágyik, és nagyon jól is teszi. A környéken ugyanis valószínűleg jobb ár-érték arányban talál magának megfelelő (akár luxus) hétvégi házat az, aki nem ragaszkodik a magyar tengerhez. Bár a nyárnak már vége, a nyaraló vásárlást mégsem kell feltétlenül a főszezonra halasztani, érdemes ilyenkor ősszel is körülnézni. Szabó Edit független ingatlanszakértőt kérdeztük, mi most a kínálat. Mutatjuk, melyik a legszebb és legolcsóbb vízparti nyaraló Gyomaendrőd környékén.

Az ingatlanszakértő azt is megmutatta, melyik most a legszebb eladó vízparti nyaraló Gyomaendrőd környékén. Forrás: Ingatlan.com/Szabó Edit

Milyen a legjobb vízparti nyaraló Gyomaendrőd környékén a vásárlók szerint?

Szabó Edit szerint röviden összefoglalva: minél alacsonyabb áron, a lehető legtöbbet szeretnék kapni a vásárlók. Szakértőnk két nagy csoportra szokta bontani a keresletet.

Életérzés – magáncélra vásárol Befektetési lehetőség – nyaraltatni szeretne

Ezen túl következik minden további szempont

A vízparti ingatlanoknál különösen fontos a megközelíthetőség. Olyan helyen szeretnének első körben vásárolni, amely télen- nyáron megközelíthető, hiszen az üdülő övezeteknél ez nem mindig adott. Több üdülőövezetet csak földes úton lehet megközelíteni és ezt a tényt az ingatlan piaci árának kialakításkor mindenképp figyelembe kell venni.

– További fontos szempont a keresleti oldalon, hogy a vízparti ingatlan kivett-e a művelési ág alól, avagy sem. Tehát a tulajdonjog azonnal átírható vagy végig kell várni a jelenleg nagyjából 3 hónapos kifüggesztési eljárás teljes időtartamát ahhoz, hogy a vevő tulajdonába kerüljön az ingatlan – hívja fel a figyelmet Edit. Az utóbbi, mint mondja, nem túl népszerű a keresleti oldalon, és csak hátránnyal (ár) adható el.

Szabó Edit segített eligazodni az ingatlanpiac útvesztőiben.

Rendkívül fontos (és sok esetben a tulajdonosok figyelmen kívül hagyják) az ingatlan nyilvántartása. Edit – elmondása szerint – számos esetben tapasztalja, hogy az ilyen vízparti ingatlanoknál nincsen feltüntetve a térképen a ház, és ez csak akkor derül ki, amikor ő utána jár. Sajnos, ha nem rendezett a nyilvántartási háttér, a vevő inkább eláll és keres egy olyan eladó nyaralót, aminek igen. Erre érdemes az eladáson gondolkozóknak odafigyelni. Ezeken túl nagyon fontos a víz minősége, az infrastruktúra, a közműellátottság és hogy lehet-e üdültetni vagy sem.