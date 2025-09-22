MVM 1 órája

Pofonegyszerű: egyre többen így olvassák le villanyórájukat

Még csak egy hónapja élesítették az MVM új fejlesztését, de már több tízezren választották. Egyre népszerűbb a fényképes mérőóra-leolvasás.

Az új, kényelmes módszerrel egyre többen élnek – hívták fel a figyelmet az MVM oldalán. Fényképes mérőóra-leolvasás. Forrás: MVM A módszernek köszönhetően: Nem kell a leolvasóra várni;

kényelmesen, az éves leolvasási időszakon belül bármikor beküldhető;

az MVM Next mobilappból pár kattintással elintézhető.

A funkció az MVM elosztótársaságainak területén használható, az áram- és gázszámlája 3. oldalán mindenki megtalálja, hogy melyik elosztóhoz tartozik.