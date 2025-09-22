szeptember 22., hétfő

1 órája

Pofonegyszerű: egyre többen így olvassák le villanyórájukat

Még csak egy hónapja élesítették az MVM új fejlesztését, de már több tízezren választották. Egyre népszerűbb a fényképes mérőóra-leolvasás.

Beol.hu

Az új, kényelmes módszerrel egyre többen élnek – hívták fel a figyelmet az MVM oldalán.

Fényképes mérőóra-leolvasás. Forrás: MVM

A módszernek köszönhetően:

  • Nem kell a leolvasóra várni;
  • kényelmesen, az éves leolvasási időszakon belül bármikor beküldhető;
  • az MVM Next mobilappból pár kattintással elintézhető.
    A funkció az MVM elosztótársaságainak területén használható, az áram- és gázszámlája 3. oldalán mindenki megtalálja, hogy melyik elosztóhoz tartozik.

 

