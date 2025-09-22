MVM
Pofonegyszerű: egyre többen így olvassák le villanyórájukat
Még csak egy hónapja élesítették az MVM új fejlesztését, de már több tízezren választották. Egyre népszerűbb a fényképes mérőóra-leolvasás.
Az új, kényelmes módszerrel egyre többen élnek – hívták fel a figyelmet az MVM oldalán.
A módszernek köszönhetően:
- Nem kell a leolvasóra várni;
- kényelmesen, az éves leolvasási időszakon belül bármikor beküldhető;
- az MVM Next mobilappból pár kattintással elintézhető.
A funkció az MVM elosztótársaságainak területén használható, az áram- és gázszámlája 3. oldalán mindenki megtalálja, hogy melyik elosztóhoz tartozik.
