Újabb tárgyalások jönnek a tervezett vetőmagüzemről

Ment az adok-kapok a minap a Gerlai Általános Iskola teljesen megtelt tornatermében. A lakossági fórumot annak apropóján szervezték, hogy egy cég egy vetőmagüzemet tervezett Gerla határába, lényegében a Dobozi út és a Csabai utca sarkán lévő területre. Ehhez azonban módosítani kell a helyi építési szabályzatot, a vonatkozó terület övezeti besorolását.

Azt mondták, hogy a gerlaiak véleménye a döntő

A gerlaiak a lakossági fórumon szinte egyhangúlag jelezték: nem szeretnék, ha vetőmagüzem épülne Gerla határában. Ezt követően a békéscsabai városi közgyűlés frakciói is állást foglaltak. Úgy tűnik, hogy az ügyben Békéscsabán ritkán látott egyetértés alakult ki, miszerint a helyiek véleménye a döntő a kérdésben, tehát nem támogatják a helyi építési szabályzat módosítását.

Szarvas Péter polgármester azt mondta, hogy tárgyalna a céggel

Szarvas Péter polgármester a pénteken a városházán tartott sajtótájékoztatón megerősítette: áttekintették az ügyet, és nem támogatják, hogy a beruházás érdekében módosítsák a helyi építési szabályzatot, azt, hogy lakóövezetből gazdasági, kereskedelmi övezet legyen. Hangsúlyozta ugyanakkor:

tárgyalna a céggel arról, hogy miként épülhetne fel a vetőmagüzem egy olyan helyszínen, ahol most is rendelkezésre áll ilyen beruházáshoz iparterület.

