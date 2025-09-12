szeptember 12., péntek

Mária névnap

22°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gerla

1 órája

Újabb tárgyalások jönnek a tervezett vetőmagüzemről

Címkék#gerlai#frakciói#vetőmag#Békéscsaba

A lakossági fórumon a gerlaiak nyilvánítottak véleményt, később pedig a békéscsabai városi közgyűlés frakciói is előzetesen állást foglaltak az ügyben. Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere most újabb részleteket árult el a tervezett vetőmagüzemről.

Licska Balázs

Ment az adok-kapok a minap a Gerlai Általános Iskola teljesen megtelt tornatermében. A lakossági fórumot annak apropóján szervezték, hogy egy cég egy vetőmagüzemet tervezett Gerla határába, lényegében a Dobozi út és a Csabai utca sarkán lévő területre. Ehhez azonban módosítani kell a helyi építési szabályzatot, a vonatkozó terület övezeti besorolását. 

Vetőmagüzem nyílhatna Békéscsabán
A Gerla határába tervezett vetőmagüzem kapcsán további tárgyalásokat kezdeményeznek. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

Azt mondták, hogy a gerlaiak véleménye a döntő

A gerlaiak a lakossági fórumon szinte egyhangúlag jelezték: nem szeretnék, ha vetőmagüzem épülne Gerla határában. Ezt követően a békéscsabai városi közgyűlés frakciói is állást foglaltak. Úgy tűnik, hogy az ügyben Békéscsabán ritkán látott egyetértés alakult ki, miszerint a helyiek véleménye a döntő a kérdésben, tehát nem támogatják a helyi építési szabályzat módosítását.

Szarvas Péter polgármester azt mondta, hogy tárgyalna a céggel

Szarvas Péter polgármester a pénteken a városházán tartott sajtótájékoztatón megerősítette: áttekintették az ügyet, és nem támogatják, hogy a beruházás érdekében módosítsák a helyi építési szabályzatot, azt, hogy lakóövezetből gazdasági, kereskedelmi övezet legyen. Hangsúlyozta ugyanakkor: 

tárgyalna a céggel arról, hogy miként épülhetne fel a vetőmagüzem egy olyan helyszínen, ahol most is rendelkezésre áll ilyen beruházáshoz iparterület.

Itt a lista, hogy hol kaphatna helyet a vetőmagüzem

A Beol.hu kérdésére elmondta, hogy 

  • a város északnyugati részén találhatók állami iparterületek, 
  • illetve az önkormányzatnak is vannak iparterületei a Kétegyházi úton és a Csanádapácai úton, 
  • valamint az Építők útján is rendelkezésre áll olyan terület, ahol megvalósítható egy ilyen beruházás. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu