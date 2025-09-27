51 perce
A kátyús szakaszon is felvonultak a munkagépek, tükörsima lesz végig ez az út
Újabb kilométereken semmisítik meg a kátyúkat, a hullámzó útpálya néhány hét után kisimul. Évtizedek óra erre vártak a településen és a környéken lakók, az errefelé közlekedők.
Azt már örömmel állapította meg a lakosság, hogy a Nagybánhegyest Kaszaperrel, Mezőkovácsházával összekötő út rosszabbik végén 1,3 kilométeren befejeződik az útfelújítás. Kátyúmentes autózás, biztonságos közlekedés mostantól garantált. A folytatásnak már látható jelei vannak.
Útfelújítás 3 kilométeren
És ennek a folytatásában is hamarosan felszámolják az úthibákat.
A helyszínen Erdős Norbert országgyűlési képviselő a polgármesterrel, Farkas Sándorral és Szilágyi János alpolgármesterrel azon a szakaszon találkozott, ahol most vonultak fel a munkagépek. Megtudtuk, a Magyar Közút Békés Vármegyei Igazgatósága saját Magyar Falu Program és saját feladatterv keretében a felújításra váró szakaszt, 3 kilométert, 242 millió forintból megújítja.
A bekötőúton november 30-ra végeznek a munkákkal, melyek az alábbiak:
- kátyúzás, lokális burkolat szélek erősítése,
- profil marás,
- két rétegű meleg aszfalt erősítés,
- burkolatszélesség 6 méter,
- kétoldali padkarendezés pótlás,
- burkolatjel festés.
A már elkészült, a TOP Plusz program keretében elvégzett szakasz 2. ütemének a végén a közlekedés feltételei Nagybánhegyesről Kaszaper-Orosháza, illetve Mezőkovácsháza irányába jelentősen javulnak.
