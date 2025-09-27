A kátyús szakaszon is felvonultak a munkagépek, tükörsima lesz végig ez az út

Azt már örömmel állapította meg a lakosság, hogy a Nagybánhegyest Kaszaperrel, Mezőkovácsházával összekötő út rosszabbik végén 1,3 kilométeren befejeződik az útfelújítás. Kátyúmentes autózás, biztonságos közlekedés mostantól garantált. A folytatásnak már látható jelei vannak.

Farkas Sándor, Erdős Norbert, Szilágyi János a helyszínen tartott sajtótájékoztatót. A szerző felvétele

Útfelújítás 3 kilométeren

És ennek a folytatásában is hamarosan felszámolják az úthibákat.

A helyszínen Erdős Norbert országgyűlési képviselő a polgármesterrel, Farkas Sándorral és Szilágyi János alpolgármesterrel azon a szakaszon találkozott, ahol most vonultak fel a munkagépek. Megtudtuk, a Magyar Közút Békés Vármegyei Igazgatósága saját Magyar Falu Program és saját feladatterv keretében a felújításra váró szakaszt, 3 kilométert, 242 millió forintból megújítja.

A bekötőúton november 30-ra végeznek a munkákkal, melyek az alábbiak:

kátyúzás, lokális burkolat szélek erősítése,

profil marás,

két rétegű meleg aszfalt erősítés,

burkolatszélesség 6 méter,

kétoldali padkarendezés pótlás,

burkolatjel festés.

A már elkészült, a TOP Plusz program keretében elvégzett szakasz 2. ütemének a végén a közlekedés feltételei Nagybánhegyesről Kaszaper-Orosháza, illetve Mezőkovácsháza irányába jelentősen javulnak.