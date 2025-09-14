Amíg aszfaltoztak, addig korlátozták a sebességet, ma már jó úton lehet autózni

Útfelújítás kezdődött, lévén szeretnék Orosházán, ha az önkormányzati utakon, több szakaszon is javulna a közlekedők biztonsága. Ianos Marius, a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója elmondta: csütörtökön a tűzoltóság mellett, a Bajnok utcai útszakasz felújítását végezték el. Rossz állapotban volt, több mint 70 négyzetméteren, majd 10 tonna meleg aszfalt felhasználásával kapott új burkolatot.

Aszfaltoznak, utak állapotán javítanak a városban. Fotó: Illuszráció: Shutterstock

További utcák is megújulnak: a Lorántffy, a Jázmin, a Kárász és a Napsugár utca érintett. Összesen 26 tonna aszfaltot használnak fel. A vezérigazgató hangsúlyozta, az útfelújítási program nem ér véget az aktuális munkákkal, több ütemben tervezik további utcák rendbetételét. A cél, hogy a közlekedés minden közlekedőnek biztonságosabbá váljon, és hosszú távon egyre több utca kapjon új burkolatot.