Önkormányzati utak

3 órája

Amíg aszfaltoztak, addig korlátozták a sebességet, ma már jó úton lehet autózni

Orosháza

Útfelújítások kezdődtek a városban. Lássuk, hol, melyik részen.

Csete Ilona

Útfelújítás kezdődött, lévén szeretnék Orosházán, ha az önkormányzati utakon, több szakaszon is javulna a közlekedők biztonsága. Ianos Marius, a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója elmondta: csütörtökön a tűzoltóság mellett, a Bajnok utcai útszakasz felújítását végezték el. Rossz állapotban volt, több mint 70 négyzetméteren, majd 10 tonna meleg aszfalt felhasználásával kapott új burkolatot.

A,Group,Of,Construction,Workers,Is,Engaged,In,Paving,A
Aszfaltoznak, utak állapotán javítanak a városban. Fotó: Illuszráció: Shutterstock

További utcák is megújulnak: a Lorántffy, a Jázmin, a Kárász és a Napsugár utca érintett. Összesen 26 tonna aszfaltot használnak fel. A vezérigazgató hangsúlyozta, az útfelújítási program nem ér véget az aktuális munkákkal, több ütemben tervezik további utcák rendbetételét. A cél, hogy a közlekedés minden közlekedőnek biztonságosabbá váljon, és hosszú távon egyre több utca kapjon új burkolatot.

 

