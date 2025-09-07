Indul a munka: nyolc utcát is leaszfaltoznak Dél-Békésben

Dombegyház belterületi utak fejlesztésére nyert forrást még az előző ciklusban. A TOP Plusz pályázat az útépítés érdekében 200 millió forint támogatást biztosít. A beruházás a Békés Vármegyei Önkormányzattal konzorciumban valósul meg. A projektnyitó rendezvényen Dinyés Ildikó polgármester részletesen ismertette a 8 utcát érintő, 3300 méteren leaszfaltozandó útszakaszokkal kapcsolatos információkat.

Dombegyházon nyolc belterületi utca aszfaltozása, felújítása 10 hónap alatt elkészülhet. A szerző felvétele

Az útépítés a belterületi úthálózat fejlesztését szolgálja

– Önkormányzatunk nyert a fejlesztésre 199,99 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a településünk belterületi úthálózata jelentős mértékben megújuljon, hozzájárulva ezzel az itt élők életminőségének javításához, a közlekedés biztonságához és a település arculatának a szépítéséhez. A pályázat keretében nyolc, önkormányzati tulajdonban lévő utca készül el. Régi vágyunk, ezért külön öröm számunkra, hogy most végre megvalósíthatjuk. Fontos megemlítenem, hogy a pályázatot az előző képviselő-testület nyerte, akik előrelátó munkájukkal megalapozták ezt a fejlesztést – tette hozzá a dombegyházi polgármester.

A projektről elmondta, a közbeszerzési eljárást, a kivitelező kiválasztását és a munkálatok lebonyolítását már a jelenlegi képviselő-testület végzi.

– Biztosítjuk, hogy a beruházás átlátható módon, a szakmai és jogszabályi előírások betartásával, a lehető legjobb minőségben valósuljon meg. Az útalapok építése terv szerint zajlik, napi átlag 150-250 tonna kopóréteg beépítésére vagyunk képesek belterületen, a helyszín adottságainak függvényében. Ebben az ütemben a tervekben és a költségvetésben szereplő 1126 tonna AC-11 kopó aszfaltkeverék beépítése összesen 6-7 napot vesz igénybe.

Dinyés Ildikó ismertette a lakóutakat érintő beruházás részleteit. A szerző felvétele

Az önkormányzat kéri a lakók megértését, türelmét

– Az aszfaltozás végeztével a padkarendezés a következő munkafolyamat. Ez terv szerint helyi anyagból történik. Az utolsó, műszaki átadás-átvételt megelőző munkafolyamat a végleges forgalomtechnika kiépítése. Ez összesen 24 darab új oszlop és az ehhez tartozó táblák elhelyezését jelenti – mondta el.