Indul a munka: nyolc utcát is leaszfaltoznak Dél-Békésben
Ennek a dél-békési településnek az élete az elkövetkezendő hónapokban a látványos fejlesztésekről szól. Útépítés kezdődött és várhatóan tíz hónap alatt be is fejeződik, nyolc utcát érint. A projektnyitó rendezvényen sok más információ is elhangzott.
Dombegyház belterületi utak fejlesztésére nyert forrást még az előző ciklusban. A TOP Plusz pályázat az útépítés érdekében 200 millió forint támogatást biztosít. A beruházás a Békés Vármegyei Önkormányzattal konzorciumban valósul meg. A projektnyitó rendezvényen Dinyés Ildikó polgármester részletesen ismertette a 8 utcát érintő, 3300 méteren leaszfaltozandó útszakaszokkal kapcsolatos információkat.
Az útépítés a belterületi úthálózat fejlesztését szolgálja
– Önkormányzatunk nyert a fejlesztésre 199,99 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a településünk belterületi úthálózata jelentős mértékben megújuljon, hozzájárulva ezzel az itt élők életminőségének javításához, a közlekedés biztonságához és a település arculatának a szépítéséhez. A pályázat keretében nyolc, önkormányzati tulajdonban lévő utca készül el. Régi vágyunk, ezért külön öröm számunkra, hogy most végre megvalósíthatjuk. Fontos megemlítenem, hogy a pályázatot az előző képviselő-testület nyerte, akik előrelátó munkájukkal megalapozták ezt a fejlesztést – tette hozzá a dombegyházi polgármester.
A projektről elmondta, a közbeszerzési eljárást, a kivitelező kiválasztását és a munkálatok lebonyolítását már a jelenlegi képviselő-testület végzi.
– Biztosítjuk, hogy a beruházás átlátható módon, a szakmai és jogszabályi előírások betartásával, a lehető legjobb minőségben valósuljon meg. Az útalapok építése terv szerint zajlik, napi átlag 150-250 tonna kopóréteg beépítésére vagyunk képesek belterületen, a helyszín adottságainak függvényében. Ebben az ütemben a tervekben és a költségvetésben szereplő 1126 tonna AC-11 kopó aszfaltkeverék beépítése összesen 6-7 napot vesz igénybe.
Az önkormányzat kéri a lakók megértését, türelmét
– Az aszfaltozás végeztével a padkarendezés a következő munkafolyamat. Ez terv szerint helyi anyagból történik. Az utolsó, műszaki átadás-átvételt megelőző munkafolyamat a végleges forgalomtechnika kiépítése. Ez összesen 24 darab új oszlop és az ehhez tartozó táblák elhelyezését jelenti – mondta el.
A kivitelezés gördülékenyen, a lakosság türelmével és támogatásával valósulhat meg. Kérik az érintett utcák lakóinak a megértését az esetleges kellemetlenségek miatt – hiszen a cél közös: egy biztonságosabb, élhetőbb, szebb település.
Erdős Norbert országgyűlési képviselő gratulált a már eddig elvégzett munkához. Az érintett utcák (Mezőfi, Dózsa, József Attila, Petőfi, Hunyadi, Széchenyi, Budai Nagy Antal, Táncsics) lakóitól türelmet kért, hiszen minden útfejlesztés kellemetlenséggel jár, igazi kihívás. Ám Dombegyház hatalmas lépést tett ezzel a beruházással a helyi infrastruktúra fejlesztéséért. Reményét fejezte ki, hogy az átadott munkaterületen a megkezdett munkákkal jól halad majd a kivitelező. A tervek szerint a teljes kivitelezés 100 százalékos készültségét 2026. szeptember utolsó hetében, október első hetében érik el.
Dr. Ónody Gyula, a Békés Vármegyei Önkormányzat alelnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, akik ezen a projektnyitón jelen vannak, mindenkinek az az érdeke, hogy ilyen és ehhez hasonló beruházások legyenek a folytatásban is Dombegyházon és más településeken, ehhez pedig felajánlotta a partnerségét.
