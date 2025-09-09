A helyi gazdaság fellendülését várják az új üzemcsarnoktól

A keddi projektindító rendezvényen Oláh Timót, Újkígyós polgármestere köszöntötte a résztvevőket. A városvezető előbb megköszönte mindenkinek, aki segítette a projekt létrejöttét, majd elmondta, hogy 2023-ban adták be a pályázatot és reményeik szerint az újkígyósi ipari csarnok a hivatalos, 2027-es céldátum előtt, még 2026-ban el tud készülni. A beruházás az újkígyósi önkormányzat és a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodás keretében Újkígyósi gazdaságfejlesztési projektvalósul meg.

Oláh Timót, Újkígyós polgármestere, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, valamint Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője az újkígyósi ipari csarnok építésével kapcsolatos projektindító rendezvényen. Fotó: a szerző felvétele

Az újkígyósi ipari csarnok felépítése a helyi gazdaság fejlesztését szolgálja

Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette az európai uniós támogatásból létrejött projekt részleteit. Kiemelte, hogy „A keleti iparterület fejlesztése Újkígyóson” című TOP Plusz pályázati felhívás célja a helyi gazdaság fejlesztése, illetve munkahelyteremtés és megtartás. Hangsúlyozta, hogy ezen célokat figyelembe véve a város önkormányzata úgy döntött, hogy a projekt keretében szeretné bővíteni a 2022-ben létesített ipari parkot. Újkígyós a gazdaságfejlesztési projektre 225 millió forint támogatást nyert el.

– A József major 036/4 hrsz. alatti ingatlanon egy ipari csarnokot kívánunk felépíteni a projekt keretében 500 négyzetméteren. A tervezett épület 5,7 méter belmagasságú, vázszerkezete egyhajós kialakítású lesz és vasbeton vázzal készül el. A vasbeton szerkezetű főtartókra pedig acél trapézlemez kerül majd, erre páramentesítő fóliát húzunk és az épület kőzetgyapot szigetelést is fog kapni – részletezte.

Hozzátette, hogy a tetőszerkezet alkalmas lesz arra, hogy a későbbiekben itt gazdasági tevékenységet folytató vállalkozók adott esetben napelemes rendszert is ki tudjanak építeni, a padlója pedig csiszolt betonból készül majd.

A csarnok gépészetét a betelepülő vállalkozások igényei alapján alakítják ki

Sódar Anita megjegyezte, hogy az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a kiviteli tervek alapján a csarnokban nem készülnek gépészeti berendezések, az ipari csarnok további kialakítását a betelepülő vállalkozók igényei alapján alakítják ki. Hozzáfűzte, hogy a pályázati kiírás egyik fontos feltétele volt a fenntarthatóság, ezt figyelembe véve az ingatlan területén növényeket, fákat fognak ültetni, illetve az összegyűjtött csapadékvizet öntözésre használják majd. Kiderült továbbá az is, hogy a területen kamionfordulót is kialakítanak.