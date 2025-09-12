Bővült a kínálat, új üzlet nyílt a Csaba Centerben

Új RS Bútorstúdió nyílt a békéscsabai MediaMarkt áruházban: a Csaba Centerben kialakított egységben enteriőrökbe rendezve láthatók a bútorok és a hozzájuk illő elektronikai eszközök.

A Csaba Center ad helyet a bútorstúdiónak. Fotó: Beol-archívum

Mint az az MTI-nek küldött közleményben olvasható, a shop-in-shop koncepció célja, hogy a lakásberendezés és a műszaki vásárlás egy helyen, komplex élményt nyújtva történjen. A 2021-ben indult együttműködés a MediaMarkt és az RS Bútor között országos terjeszkedést céloz. Pólya Ádám, az RS Bútor vezérigazgatója szerint a modell sikeres, míg Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezetője úgy véli, a békéscsabai stúdió a vásárlói élmény új szintje felé nyit utat.