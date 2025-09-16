szeptember 16., kedd

Edit névnap

20°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fűtési szezon

14 perce

Elkezdték a szociális tűzifa és szén beszerzését a települések

Címkék#Erdős Norbert#pályázat#barnakősz#szén#tűzifa

Közeleg a fűtési szezon. A településekre az igényelt szociális tűzifa és szén támogatás ismeretében a beszerzéseket megkezdték. Mutatjuk, kik, mennyit nyertek.

Beol.hu

Sajtótájékoztatót tartott a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője a térségbe érkező támogatások témájában Tótkomlóson. Erdős Norbert bejelentette a szociális tűzifa és szén támogatások mértékét a 4. számú választókerület településein.

Elkezdték a szociális tűzifa és szén beszerzését a települések
Sajtótájékoztatón jelentette be Erdős Norbert a téli tüzelő támogatásokat. Fotó: Beol
  • Almáskamarás 2,2 millió forint (barnakőszén)
  • Csanádapáca 2,5 millió forint (barnakőszén)
  • Dombegyház 1,8 millió forint (barnakőszén)
  • Dombiratos 930 ezer forint (barnakőszén)
  • Gádoros 3,1 millió forint (barnakőszén)
  • Kardoskút 1,1 millió forint (tűzifa)
  • Kaszaper 1 millió forint (barnakőszén)
  • Kevermes 3,3 millió forint (barnakőszén)
  • Kisdombegyház 1 millió forint (barnakőszén)
  • Kunágota 4,9 millió forint (barnakőszén)
  • Lőkösháza 1,5 millió forint (barnakőszén)
  • Magyarbánhegyes 2 millió forint (barnakőszén)
  • Magyardombegyház 620 ezer forint (barnakőszén)
  • Medgyesbodzás 1,6 millió forint (barnakőszén)
  • Medgyesegyháza 4,7 millió forint (tűzifa)
  • Nagybánhegyes 939 ezer forint (barnakőszén)
  • Nagykamarás 2,1 millió forint (barnakőszén)
  • Pusztaföldvár 1,4 millió forint (barnakőszén)
  • Pusztaottlaka 704 ezer forint (barnakőszén)
  • Végegyháza 2,1 millió forint (barnakőszén)

Gádoros polgármestere, dr. Szilágyi Tibor hozzáfűzte, tavaly ezen a pályázaton 2 millió 936 ezer forintot nyertek, ezt kiegészítette az önkormányzat és 236 fő részesült a támogatásban.

– Az idei, 3 millió 730 ezer forint 625 mázsa szén beszerzésére elég, önerőt is hozzáteszünk, 1,5 millió forintot. Megrendeltünk így 960 mázsa tüzelőt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu