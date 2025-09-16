Elkezdték a szociális tűzifa és szén beszerzését a települések

Sajtótájékoztatót tartott a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője a térségbe érkező támogatások témájában Tótkomlóson. Erdős Norbert bejelentette a szociális tűzifa és szén támogatások mértékét a 4. számú választókerület településein.

Sajtótájékoztatón jelentette be Erdős Norbert a téli tüzelő támogatásokat. Fotó: Beol

Almáskamarás 2,2 millió forint (barnakőszén)

Csanádapáca 2,5 millió forint (barnakőszén)

Dombegyház 1,8 millió forint (barnakőszén)

Dombiratos 930 ezer forint (barnakőszén)

Gádoros 3,1 millió forint (barnakőszén)

Kardoskút 1,1 millió forint (tűzifa)

Kaszaper 1 millió forint (barnakőszén)

Kevermes 3,3 millió forint (barnakőszén)

Kisdombegyház 1 millió forint (barnakőszén)

Kunágota 4,9 millió forint (barnakőszén)

Lőkösháza 1,5 millió forint (barnakőszén)

Magyarbánhegyes 2 millió forint (barnakőszén)

Magyardombegyház 620 ezer forint (barnakőszén)

Medgyesbodzás 1,6 millió forint (barnakőszén)

Medgyesegyháza 4,7 millió forint (tűzifa)

Nagybánhegyes 939 ezer forint (barnakőszén)

Nagykamarás 2,1 millió forint (barnakőszén)

Pusztaföldvár 1,4 millió forint (barnakőszén)

Pusztaottlaka 704 ezer forint (barnakőszén)

Végegyháza 2,1 millió forint (barnakőszén)

Gádoros polgármestere, dr. Szilágyi Tibor hozzáfűzte, tavaly ezen a pályázaton 2 millió 936 ezer forintot nyertek, ezt kiegészítette az önkormányzat és 236 fő részesült a támogatásban.

– Az idei, 3 millió 730 ezer forint 625 mázsa szén beszerzésére elég, önerőt is hozzáteszünk, 1,5 millió forintot. Megrendeltünk így 960 mázsa tüzelőt.