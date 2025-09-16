3 órája
Elkezdték a szociális tűzifa és szén beszerzését a települések
Közeleg a fűtési szezon. A településekre az igényelt szociális tűzifa és szén támogatás ismeretében a beszerzéseket megkezdték. Mutatjuk, kik, mennyit nyertek.
Sajtótájékoztatót tartott a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője a térségbe érkező támogatások témájában Tótkomlóson. Erdős Norbert bejelentette a szociális tűzifa és szén támogatások mértékét a 4. számú választókerület településein.
- Almáskamarás 2,2 millió forint (barnakőszén)
- Csanádapáca 2,5 millió forint (barnakőszén)
- Dombegyház 1,8 millió forint (barnakőszén)
- Dombiratos 930 ezer forint (barnakőszén)
- Gádoros 3,1 millió forint (barnakőszén)
- Kardoskút 1,1 millió forint (tűzifa)
- Kaszaper 1 millió forint (barnakőszén)
- Kevermes 3,3 millió forint (barnakőszén)
- Kisdombegyház 1 millió forint (barnakőszén)
- Kunágota 4,9 millió forint (barnakőszén)
- Lőkösháza 1,5 millió forint (barnakőszén)
- Magyarbánhegyes 2 millió forint (barnakőszén)
- Magyardombegyház 620 ezer forint (barnakőszén)
- Medgyesbodzás 1,6 millió forint (barnakőszén)
- Medgyesegyháza 4,7 millió forint (tűzifa)
- Nagybánhegyes 939 ezer forint (barnakőszén)
- Nagykamarás 2,1 millió forint (barnakőszén)
- Pusztaföldvár 1,4 millió forint (barnakőszén)
- Pusztaottlaka 704 ezer forint (barnakőszén)
- Végegyháza 2,1 millió forint (barnakőszén)
Gádoros polgármestere, dr. Szilágyi Tibor hozzáfűzte, tavaly ezen a pályázaton 2 millió 936 ezer forintot nyertek, ezt kiegészítette az önkormányzat és 236 fő részesült a támogatásban.
– Az idei, 3 millió 730 ezer forint 625 mázsa szén beszerzésére elég, önerőt is hozzáteszünk, 1,5 millió forintot. Megrendeltünk így 960 mázsa tüzelőt.
Még mindig Puskás Öcsi a legnépszerűbb, de a gulyást és Szoboszlait is ízlelgetik – podcast