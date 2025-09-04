Ha jön a Tisza-adó, ráfagy a mosoly a klímások és a villanyszerelők arcára

Az egykulcsos adórendszer másfél évtizede lépett életbe, és amíg eleinte 16 százalékos volt a személyi jövedelemadó mértéke, addig közel tíz éve 15 százalékra mérséklődött. Ennyit kell fizetnie mindenkinek, nincs különbség, bármennyit is keressen, átlag alatt vagy felett. A Tisza-adó ezt forgatná fel teljes mértékben.

A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén dolgozók zsebéből is súlyos pénzeket venne ki a Tisza-adó.

Mit is jelentene a Tisza-adó, a háromkulcsos szja-rendszer?

Bár Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be. Átver a Tisza Párt, és ez azt jelenti, hogy az évi

5 millió forint alatti részre maradna 15 százalékos,

az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,

míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

Közel 400 ezer forintot bukhat egy átlagos Békés vármegyei dolgozó

A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha azonban megvalósulna a Tisza-csomag, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene.

A villanyszerelők és a klímások arcára ráfagyna a mosoly

A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén dolgozók – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – havonta átlagosan 828 ezer forintot keresnek Békésben. Ekkora bér esetén havonta 124 ezer forint személyi jövedelemadót kell fizetni, a 15 százalékos kulcs mellett. Ez az összeg ugrana meg jelentősen, csaknem 30 ezer forinttal 153 ezer forintra. Mindez éves szinten 345 ezer forintos, négy évre vetítve pedig közel 1,4 millió forintos különbséget, plusz terhet jelentene a dolgozók számára.

Bárki megnézheti, neki mennyire fájna a Tisza-adó

A Beol.hu korábban megnézte, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a közigazgatásban, az iparban és az építőiparban, a mezőgazdaságban dolgozók is rosszul járnának, ha valóra válna Magyar Péterék adóterve, a Tisza-adó. Egy kalkulátor segítségével pedig bárki kiszámolhatja, hogy mennyi pénzt vennének ki a zsebéből a brutális megszorításokkal.