Kulcskérdés az ingatlanosoknak is a Tisza-adó

Bár Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be, jönne a Tisza-adó.

Az ingatlanosokat is hátrányosan érintené, ha megvalósulna Magyar Péterék kiszivárgott terve, a Tisza-adó.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Átver a Tisza Párt, a Tisza-adó pedig azt jelenti, hogy az évi

5 millió forint alatti részre maradna 15 százalékos,

az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,

míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

Mintegy 400 ezer forintot jelentene egy átlagos dolgozónak a Tisza-adó

Egy átlagos Békés vármegyei dolgozó a Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottakat nem számolva – 532 ezer forintot keresett. Jelenleg ekkora bér esetében havi 80 ezer forint a személyi jövedelemadó mértéke. Ez emelkedne 88 ezer forintra. Mindez havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, míg négy évre vetítve csaknem 400 ezer forintos különbséget jelent. A Tisza-adó ennyit húzna ki egy átlagos dolgozó zsebéből.

Az ingatlanosokat is hátrányosan érintené Magyar Péterék kiszivárgott terve

Az ingatlanosokat ugyancsak hátrányosan érintené, ha megvalósulna Magyar Péterék kiszivárgott terve. Ők 2025 első negyedévében átlagosan – a közfoglalkoztatottakat figyelmen kívül hagyva – 459 ezer forintot kerestek, ami 68 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. A Tisza-adó esetében a személyi jövedelemadó mértéke 71 ezer forint fölé nőne. Ennek következtében négy esztendő leforgása alatt több mint 140 ezer forintot buknának, ennyivel rövidítenék meg őket.

Bárki megnézheti, hogy számára mennyire fájna a Tisza-adó, a háromkulcsos szja-rendszer

A Beol.hu korábban sorra vette, hogy az egyes ágazatokban dolgozóknak mennyire fájna, mennyibe kerülne pontosan a Tisza-adó, a pedagógusoktól kezdve a közigazgatásban dolgozókon keresztül a villanyszerelőkig, a klímásokig. Egy kalkulátor segítségével pedig bárki megnézheti, hogy számára mit is okozna, ha megvalósulna Magyar Péterék kiszivárgott terve.

