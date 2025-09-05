A pénzügyesek zsebéből is súlyos ezresek hullanának ki a Tisza-csomaggal

szeptember 5., péntek

Amennyiben megvalósulna Magyar Péterék kiszivárgott terve, és az egykulcsos helyett háromkulcsos személyi jövedelemadó-rendszert vezetnének be, sokak zsebéből komoly összegek hullanának ki. A Tisza-adóval a pénzügyi, biztosítási területen dolgozó Békés vármegyeiek fizetése is csökkenne. Megnéztük, mennyivel.

Beol.hu

Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint ugyanakkor háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be: hatalomra kerülésük esetén jöhet a Tisza-adó.

Tisza-adó: sokat buknának a pénzügyi szakemberek is
A pénzügyi, biztosítási területen dolgozó Békés vármegyeiek is komoly mínusszal számolhatnak, ha megvalósul a Tisza-adó. 
Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

 Átver a Tisza Párt, a Tisza-adó azt jelenti, hogy az évi

  • 5 millió forint alatti részre maradna 15 százalékos,
  • az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,
  • míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

​Egy átlagos Békés vármegyei dolgozó közel 400 ezer forintot is bukhat

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében a statisztikai hivatal adatai alapján. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha azonban megvalósulna a Tisza-csomag, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene.

Megnéztük, mennyi pénzt venne ki a pénzügyes zsebéből a Tisza-adó

A pénzügyi, biztosítási területen dolgozók átlagosan – közfoglalkoztatottak nélkül számolva – havi 479 ezer forintot kerestek 2025 első negyedévében Békés vármegyében. Ilyen bér esetében jelenleg havi 72 ezer forintot kell fizetni személyi jövedelemadóként. Ha megvalósulna a Tisza-adó, akkor mindez több mint 76 ezer forintra ugrana. A különbség havi 4400 forint, ez pedig éves szinten 52 ezer forint, négy évre vonatkozóan pedig 211 ezer forint mínuszt jelentene.

Kemény vélemények a békéscsabai piacról

A békéscsabai piacon vásárlók elmondták, mit gondolnak a Tisza-adóról, és kemény véleményeket fogalmaztak meg Magyar Péterről is.

 

 

 

