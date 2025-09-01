Sokkoló, mennyi pénzt venne ki a békési közigazgatási dolgozók zsebéből a Tisza-adó

Másfél évtizede lépett életbe az egykulcsos adórendszer, és amíg eleinte 16 százalékos volt a személyi jövedelemadó mértéke, addig közel tíz éve 15 százalékra mérséklődött. Ennyit kell fizetnie annak is, aki átlagbér alatt keres, mint ahogy annak is, aki átlagbér felett, nincs különbség. A Tisza-adó ezt forgatná fel teljes mértékben.

Mindenkit átver a Tisza Párt, amely brutális megszorításokra készül. A Tisza-adóval a közigazgatásban dolgozók is nagyot buknának. Fotó: Illusztráció: shutterstock.com

Átver a Tisza Párt, szinte mindenkit hátrányosan érintene a Tisza-adó

Bár Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be. Átver a Tisza Párt, és ez azt jelenti, hogy az évi

5 millió forint alatti részre maradna 15 százalékos,

az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,

míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

Egy átlagos Békés vármegyei dolgozó évi 100 ezer forintot bukna

A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha azonban megvalósulna a Tisza-csomag, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene.

Félmilliót vennének ki a közigazgatásban dolgozók zsebéből négy év alatt

A közigazgatás, védelem; valamint a kötelező társadalombiztosítás területén dolgozók átlagkeresete Békés vármegyében – közfoglalkoztatottak nélkül – több mint 560 ezer forint volt 2025 első negyedévében a statisztikai hivatal közlése szerint. A 15 százalékos kulcs mellett 84 ezer forint a személyi jövedelemadó mértéke, ez ugrana 94 ezer forint fölé. Havonta tehát közel 10 ezer, éves szinten 120 ezer, négy éves viszonylatban pedig közel 500 ezer forintot bukna egy dolgozó.

Bárki kiszámolhatja, hogy mennyivel rövidítené meg a Tisza-adó

A Beol.hu korábban megnézte, hogy az egészségügyiek és a pedagógusok is rosszul járnának, ha valóra válna Magyar Péterék adóterve, a Tisza-adó. Egy kalkulátor segítségével pedig bárki kiszámolhatja, hogy mennyi pénzt vennének ki a zsebéből a brutális megszorításokkal.