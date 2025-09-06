1 órája
Megnéztük forintra pontosan, hogy kinek mennyire fájna a Tisza-adó
Komoly pénzeket buknának a Békés vármegyeiek is, ha megvalósulna Magyar Péterék kiszivárgott terve. A Tisza Párt progresszív, háromkulcsos személyi jövedelemadó-rendszert vezetne be. Sorra vettük, hogy az egyes ágazatokban dolgozók zsebéből mennyi pénzt venne ki a Tisza-adó.
Jelenleg mindenkinek 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, függetlenül attól, hogy átlag alatt vagy felett keres. Magyar Péterék a Tisza-adóról kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetnének be.
Ennek értelmében az évi
- 5 millió forint alatti résznél maradna csak 15 százalék,
- az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,
- míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra
a személyi jövedelemadó mértéke. Átver a Tisza Párt, ugyanis Magyar Péter korábban pont a szja csökkentését ígérte.
Egy Békés vármegyei átlagos dolgozó 400 ezer forintot bukna a Tisza-adóval
A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha azonban megvalósulna a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene.
Íme a lista az egyes ágazatokról
A Beol.hu korábban megnézte, hogy az egyes ágazatokban dolgozó Békés vármegyeiek fizetésére miként hatna a Tisza-adó: négy év viszonylatában
- az oktatásban dolgozók közel 900 ezer forintot,
- az egészségügyben dolgozók csaknem 800 ezer forintot,
- a közigazgatásban dolgozók 500 ezer forintot,
- a mezőgazdaságban dolgozók 390 ezer forintot,
- az iparban és építőiparban dolgozók 420 és 120 ezer forintot,
- a villanyszerelők és a klímások 1,4 millió forintot,
- a pénzügyi, biztosítási területen dolgozók 210 ezer forintot
buknának.
Egy kalkulátor segítségével egyébként bárki pontosan menézheti, hogy mennyire fájna neki a Tisza-adó.
Kemény vélemények a békéscsabai piacról
A békéscsabai piacon vásárlók elmondták, mit gondolnak a Tisza-adóról, és kemény véleményeket fogalmaztak meg Magyar Péterről is.
Segíti a családokat, az édesanyákat a kormány
Miközben a Tisza Párt drasztikusan megnövelné a személyi jövedelemadót, addig az Orbán-kormány Európa legnagyobb családi adócsökkentését hajtja végre. Több tízezer forint marad a gyermekes családoknál – ezt emelték ki a Tisza-csomaggal kapcsolatban a Békés vármegyei politikusok. Ismertették, hogy megduplázzák a családi adókedvezményt. 2026-tól
- 1 gyermek után 20 ezer,
- 2 gyermek esetében gyermekenként 40 ezer,
- három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint
marad havonta a családoknál.
Szja-mentességet vezet be az Orbán-kormány
2025 októberétől szja-mentesek lesznek a háromgyermekes édesanyák, élethosszig, kortól és a gyermekek életkorától függetlenül. 2026-tól indul a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége is, először a 40 év alatti édesanyákkal, majd a 40-50 év és az 50-60 év közöttiekkel, végül a 60 év felettiekkel. 2026-tól a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelme szja-mentes lesz.
A pénzügyesek zsebéből is súlyos ezresek hullanának ki a Tisza-csomaggal
Ez az adóprogram csak ront: a csabaiak nem kérnek Magyar Péter terveiből – videóval