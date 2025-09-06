szeptember 6., szombat

Kiszivárgott terv

1 órája

Megnéztük forintra pontosan, hogy kinek mennyire fájna a Tisza-adó

Tisza-adó

Komoly pénzeket buknának a Békés vármegyeiek is, ha megvalósulna Magyar Péterék kiszivárgott terve. A Tisza Párt progresszív, háromkulcsos személyi jövedelemadó-rendszert vezetne be. Sorra vettük, hogy az egyes ágazatokban dolgozók zsebéből mennyi pénzt venne ki a Tisza-adó.

Beol.hu

Jelenleg mindenkinek 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, függetlenül attól, hogy átlag alatt vagy felett keres. Magyar Péterék a Tisza-adóról kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetnének be. 

Tisza-adó: ennyit buknak az adózók ágazatonként
Megnéztük, hogy az egyes ágazatokban dolgozó Békés vármegyeieknek mennyit venne ki a pénztárcájából a Tisza-adó. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

Ennek értelmében az évi

  • 5 millió forint alatti résznél maradna csak 15 százalék,
  • az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,
  • míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke. Átver a Tisza Párt, ugyanis Magyar Péter korábban pont a szja csökkentését ígérte.

Egy Békés vármegyei átlagos dolgozó 400 ezer forintot bukna a Tisza-adóval

A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha azonban megvalósulna a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene.

Íme a lista az egyes ágazatokról

A Beol.hu korábban megnézte, hogy az egyes ágazatokban dolgozó Békés vármegyeiek fizetésére miként hatna a Tisza-adó: négy év viszonylatában

buknának. 

Egy kalkulátor segítségével egyébként bárki pontosan menézheti, hogy mennyire fájna neki a Tisza-adó.

​Kemény vélemények a békéscsabai piacról

A békéscsabai piacon vásárlók elmondták, mit gondolnak a Tisza-adóról, és kemény véleményeket fogalmaztak meg Magyar Péterről is.

​Segíti a családokat, az édesanyákat a kormány

Miközben a Tisza Párt drasztikusan megnövelné a személyi jövedelemadót, addig az Orbán-kormány Európa legnagyobb családi adócsökkentését hajtja végre. Több tízezer forint marad a gyermekes családoknál – ezt emelték ki a Tisza-csomaggal kapcsolatban a Békés vármegyei politikusok. Ismertették, hogy megduplázzák a családi adókedvezményt. 2026-tól

  • 1 gyermek után 20 ezer,
  • 2 gyermek esetében gyermekenként 40 ezer,
  • három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint

marad havonta a családoknál.

​Szja-mentességet vezet be az Orbán-kormány

2025 októberétől szja-mentesek lesznek a háromgyermekes édesanyák, élethosszig, kortól és a gyermekek életkorától függetlenül. 2026-tól indul a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége is, először a 40 év alatti édesanyákkal, majd a 40-50 év és az 50-60 év közöttiekkel, végül a 60 év felettiekkel. 2026-tól a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelme szja-mentes lesz.

 

 

 

